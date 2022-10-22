與李嘉誠合作的神秘越南女富豪張美蘭是誰？因涉金融詐騙被捕，竟掀起越南銀行的擠兌風暴
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今年5月， 隨著香港大亨李嘉誠準備在越南進行長遠的投資規劃的消息曝光，李嘉誠將旗下的長實集團，與日商歐力士集團和越南華裔女富豪張美蘭旗下的萬盛發集團聯手在胡志明市展開合作，使得向來低調的張美蘭瞬間在越南受到關注。不過，最近張美蘭卻因涉嫌金融詐騙而被警方逮捕。
10月初，越南華裔富豪張美蘭（Trương Mỹ Lan）女士因涉嫌金融詐騙而被警方逮捕。隨著新聞發酵，越南西貢商業銀行（SCB）掀擠兌潮，越南股市和地產業一度重挫。伴隨著全球經濟衰退風潮内外夾攻之下，越南經濟更是雪上加霜。
張美蘭與萬盛發集團
1956年出生於胡志明市的張美蘭（小名張妹），是萬盛發控股集團（Vạn Thịnh Phát Holdings Group，簡稱VTP）的董事長，並掌控80%的股份。網路上普遍極少有張美蘭的個人信息，她的行蹤神秘，資產狀況也不明。有趣的是，大街小巷都知道她擁有龐大的財富，也是越南地產業的龍頭老大，所以都以「越南女富豪」來稱呼她。
據《南華早報》報導，張美蘭早在16歲的年紀從商，年紀輕輕的她已開始擁有自己的化妝品公司。與來自香港的丈夫朱立基結婚後，憑著二人在商場上各自的人脈和機緣，事業蒸蒸日上。
1991年，張美蘭女士正式創立萬盛發集團。萬盛發早期從事貿易，以代理韓國品牌LG手機起家，之後轉做飯店、餐飲業，90年代末開始了地產業。朱立基在1997年金融風暴時毅然接下胡志明市的唐人街，並改造成安東市場（chợ An Đông）。兩人更在90年代房地產熱潮下，逐步擴展商業版圖，搖身一變成房地產大亨。不過令人好奇的是，萬盛發集團至今未上市。
2004年，張美蘭建成了胡志明市最高檔的溫莎酒店，並在2006年被評爲五星級酒店，更成爲越南政府辦APEC高峰會的場地。同年，張美蘭與丈夫以8億港元（約新台幣32.8億元）收購位於香港施勛道8號的多個樓盤，這大手筆的投資引起了中港一帶的關注。2007年更是張美蘭事業上重要的里程碑，當時公司資本額為6萬億越盾（約新台幣78億元），到2020年時資本額已翻倍達12.8萬億越盾（約新台幣166億元）。張美蘭將萬盛發集團打造成爲涉獵多元的商業帝國，橫跨多個不同的領域，其中最以：萬盛發（TNHH Vạn Thịnh Phát）和安東公司（CTCP Đầu tư An Đông）最爲出色。
萬盛發集團旗下公司及合作夥伴極多，根據萬盛發官網顯示主要合作對象為：基礎設施建設Sunny World Group、房地產Viva Land和物業管理WMC Group。官網列出的不過只是冰山一角。據報導，萬盛發的合作對象與企劃衆多，其中包括：西貢聯合廣場（Union Square)、越南時代廣場投資股份公司（Times Square)、西貢半島集團股份公司（Saigon Peninsula）、西貢投資與發展股份公司、安東投資集團股份公司、祥越貿易與生產有限公司、西貢商業股份銀行(SCB)、越南科技與投資集團股份公司等。安東公司在胡志明市則擁有不少物業，如Windsor Plaza Hotel、The Garden Complex、Elegant Residence、An Đông Tower、An Đông Plaza。兩夫妻資產富可敵國。
2011年時，張美蘭和其丈夫分別獲得越南政府頒發三等勞動勛章，香港籍的丈夫更是胡志明市至今第二位獲得此勛章的外籍人士，這對商業模範夫婦在當地成爲佳話。
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
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今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon