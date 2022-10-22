TNL+ 2022/10/22,
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與李嘉誠合作的神秘越南女富豪張美蘭是誰？因涉金融詐騙被捕，竟掀起越南銀行的擠兌風暴

與李嘉誠合作的神秘越南女富豪張美蘭是誰？因涉金融詐騙被捕，竟掀起越南銀行的擠兌風暴
越南華裔女富商張美蘭。Photo Credit: Báo Thanh Niên

我們想讓你知道的是

今年5月， 隨著香港大亨李嘉誠準備在越南進行長遠的投資規劃的消息曝光，李嘉誠將旗下的長實集團，與日商歐力士集團和越南華裔女富豪張美蘭旗下的萬盛發集團聯手在胡志明市展開合作，使得向來低調的張美蘭瞬間在越南受到關注。不過，最近張美蘭卻因涉嫌金融詐騙而被警方逮捕。

10月初，越南華裔富豪張美蘭（Trương Mỹ Lan）女士因涉嫌金融詐騙而被警方逮捕。隨著新聞發酵，越南西貢商業銀行（SCB）掀擠兌潮，越南股市和地產業一度重挫。伴隨著全球經濟衰退風潮内外夾攻之下，越南經濟更是雪上加霜。

張美蘭與萬盛發集團

1956年出生於胡志明市的張美蘭（小名張妹），是萬盛發控股集團（Vạn Thịnh Phát Holdings Group，簡稱VTP）的董事長，並掌控80%的股份。網路上普遍極少有張美蘭的個人信息，她的行蹤神秘，資產狀況也不明。有趣的是，大街小巷都知道她擁有龐大的財富，也是越南地產業的龍頭老大，所以都以「越南女富豪」來稱呼她。

據《南華早報》報導，張美蘭早在16歲的年紀從商，年紀輕輕的她已開始擁有自己的化妝品公司。與來自香港的丈夫朱立基結婚後，憑著二人在商場上各自的人脈和機緣，事業蒸蒸日上。

1991年，張美蘭女士正式創立萬盛發集團。萬盛發早期從事貿易，以代理韓國品牌LG手機起家，之後轉做飯店、餐飲業，90年代末開始了地產業。朱立基在1997年金融風暴時毅然接下胡志明市的唐人街，並改造成安東市場（chợ An Đông）。兩人更在90年代房地產熱潮下，逐步擴展商業版圖，搖身一變成房地產大亨。不過令人好奇的是，萬盛發集團至今未上市。

2004年，張美蘭建成了胡志明市最高檔的溫莎酒店，並在2006年被評爲五星級酒店，更成爲越南政府辦APEC高峰會的場地。同年，張美蘭與丈夫以8億港元（約新台幣32.8億元）收購位於香港施勛道8號的多個樓盤，這大手筆的投資引起了中港一帶的關注。2007年更是張美蘭事業上重要的里程碑，當時公司資本額為6萬億越盾（約新台幣78億元），到2020年時資本額已翻倍達12.8萬億越盾（約新台幣166億元）。張美蘭將萬盛發集團打造成爲涉獵多元的商業帝國，橫跨多個不同的領域，其中最以：萬盛發（TNHH Vạn Thịnh Phát）和安東公司（CTCP Đầu tư An Đông）最爲出色。

萬盛發集團旗下公司及合作夥伴極多，根據萬盛發官網顯示主要合作對象為：基礎設施建設Sunny World Group、房地產Viva Land和物業管理WMC Group。官網列出的不過只是冰山一角。據報導，萬盛發的合作對象與企劃衆多，其中包括：西貢聯合廣場（Union Square)、越南時代廣場投資股份公司（Times Square)、西貢半島集團股份公司（Saigon Peninsula）、西貢投資與發展股份公司、安東投資集團股份公司、祥越貿易與生產有限公司、西貢商業股份銀行(SCB)、越南科技與投資集團股份公司等。安東公司在胡志明市則擁有不少物業，如Windsor Plaza Hotel、The Garden Complex、Elegant Residence、An Đông Tower、An Đông Plaza。兩夫妻資產富可敵國。

2011年時，張美蘭和其丈夫分別獲得越南政府頒發三等勞動勛章，香港籍的丈夫更是胡志明市至今第二位獲得此勛章的外籍人士，這對商業模範夫婦在當地成爲佳話。

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