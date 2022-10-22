與李嘉誠合作的神秘越南女富豪張美蘭是誰？因涉金融詐騙被捕，竟掀起越南銀行的擠兌風暴

10月初，越南華裔富豪張美蘭（Trương Mỹ Lan）女士因涉嫌金融詐騙而被警方逮捕。隨著新聞發酵，越南西貢商業銀行（SCB）掀擠兌潮，越南股市和地產業一度重挫。伴隨著全球經濟衰退風潮内外夾攻之下，越南經濟更是雪上加霜。

張美蘭與萬盛發集團

1956年出生於胡志明市的張美蘭（小名張妹），是萬盛發控股集團（Vạn Thịnh Phát Holdings Group，簡稱VTP）的董事長，並掌控80%的股份。網路上普遍極少有張美蘭的個人信息，她的行蹤神秘，資產狀況也不明。有趣的是，大街小巷都知道她擁有龐大的財富，也是越南地產業的龍頭老大，所以都以「越南女富豪」來稱呼她。

據《南華早報》報導，張美蘭早在16歲的年紀從商，年紀輕輕的她已開始擁有自己的化妝品公司。與來自香港的丈夫朱立基結婚後，憑著二人在商場上各自的人脈和機緣，事業蒸蒸日上。

1991年，張美蘭女士正式創立萬盛發集團。萬盛發早期從事貿易，以代理韓國品牌LG手機起家，之後轉做飯店、餐飲業，90年代末開始了地產業。朱立基在1997年金融風暴時毅然接下胡志明市的唐人街，並改造成安東市場（chợ An Đông）。兩人更在90年代房地產熱潮下，逐步擴展商業版圖，搖身一變成房地產大亨。不過令人好奇的是，萬盛發集團至今未上市。

2004年，張美蘭建成了胡志明市最高檔的溫莎酒店，並在2006年被評爲五星級酒店，更成爲越南政府辦APEC高峰會的場地。同年，張美蘭與丈夫以8億港元（約新台幣32.8億元）收購位於香港施勛道8號的多個樓盤，這大手筆的投資引起了中港一帶的關注。2007年更是張美蘭事業上重要的里程碑，當時公司資本額為6萬億越盾（約新台幣78億元），到2020年時資本額已翻倍達12.8萬億越盾（約新台幣166億元）。張美蘭將萬盛發集團打造成爲涉獵多元的商業帝國，橫跨多個不同的領域，其中最以：萬盛發（TNHH Vạn Thịnh Phát）和安東公司（CTCP Đầu tư An Đông）最爲出色。

萬盛發集團旗下公司及合作夥伴極多，根據萬盛發官網顯示主要合作對象為：基礎設施建設Sunny World Group、房地產Viva Land和物業管理WMC Group。官網列出的不過只是冰山一角。據報導，萬盛發的合作對象與企劃衆多，其中包括：西貢聯合廣場（Union Square)、越南時代廣場投資股份公司（Times Square)、西貢半島集團股份公司（Saigon Peninsula）、西貢投資與發展股份公司、安東投資集團股份公司、祥越貿易與生產有限公司、西貢商業股份銀行(SCB)、越南科技與投資集團股份公司等。安東公司在胡志明市則擁有不少物業，如Windsor Plaza Hotel、The Garden Complex、Elegant Residence、An Đông Tower、An Đông Plaza。兩夫妻資產富可敵國。

2011年時，張美蘭和其丈夫分別獲得越南政府頒發三等勞動勛章，香港籍的丈夫更是胡志明市至今第二位獲得此勛章的外籍人士，這對商業模範夫婦在當地成爲佳話。