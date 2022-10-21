【未來大人物】網路謠言漫天飛，Cofacts 真的假的：勇敢查核並做個識讀者
我們想讓你知道的是
我們手上的每一個點擊，都決定了我們下一秒看到的是知識或垃圾。你對數位假訊息感到失望嗎？「Cofacts真的假的」希望與每個在LINE聊天群組中感到絕望的數位原民站在一起，透過共編共好的回應資料，澄清真相，並讓大家知道面對闢謠網傳謠言的自己並不孤單。
本文共筆：未來大人物陳淑玲 Ｘ Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群
有過這樣的經驗嗎？當每日一早打開訊息，群組裡傳來的「早安貼圖」伴隨著一些時而讓人搖頭微笑、時而讓人半信半疑的訊息，這些跟生活息息相關訊息如：吃XXX就能免於被病毒襲擊、分享出去XXX老師將會現身說法提供致富法則、快轉傳XXX就要開始收費了……一連串跟生活相關的訊息卻總是讓人質疑？面對排山倒海而來問號，「Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群」或許能提供在網路謠言漫天飛的洪流時代裡，一處得以有憑有據的識讀回應。
一切都從半信半疑質疑「真的假的」開始
將這樣深具時代意義的想法付諸實行，時序要回到2016年在捷運上的對話開始：「網路上謠言其實過去都有新聞澄清過了，網路上也查得到，但還是一直在傳。如果我來做一個機器人，讓他可以一直自己回，你覺得怎麼樣？」專案發起人Johnson與夥伴的起心動念，於焉展開。透過g0v公民科技獎助金計畫，協同工程師、學者、文字工作者的加入，找到最初始人力開始進行機器人開發。起初以「真的假的 LINE bot」作為專案名稱，2021年制定現行各種使用者條款時則形成「Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群」（以下簡稱「Cofacts真的假的」）的全名出現，將專案的兩個主軸「機器人與社群」，放進名稱之中詮釋。
2022未來大人物識膽大會
想聽更多這群「不囉唆大勢代」的勇敢聲音，2022識膽大會現早鳥優惠~10/31
Accupass購票＞＞ 、 Taketla購票＞＞
查核之路沒有真相大白只有越變越清晰
在「Cofacts真的假的」，貢獻此專案的查核協作者、工程師的集合，會稱作「社群」，由一群熱心的人、志工、互助合作夥伴無給職、無給薪的組成，構成的關鍵是一種「態度」，不是組織、沒有「老大」也沒有任何控制者。希望將真實屬於公民，能夠展現民主力量的群眾自發參與，並且創造更多的影響力。
協作方式以在群組中加入「Cofacts真的假的」機器人進行AI查核，抑或者民眾基於對訊息的質疑也能上網站尋求解答。而除了尋求訊息驗證之餘，「Cofacts真的假的」更鼓勵群眾能加入更為查核志工，以多方驗證來闢謠。查核機制以使用OSINT（公開來源情報）作為資料出處，也就是 Google map、Google、Google image內既有的文獻、新聞稿與統計數據做為查核的細節與驗證，然後推論出查核的結果。
然而以志工開放性的查核，是否會包含著不客觀的回應訊息在內呢？Johnson與夥伴Billion分享：「查核機制中，通常我們不會稱呼它是最終結論，因為一則訊息可以有多則回應，如果既有回應不夠完善，會有更好的回應補上。因此沒有最終，只有越來越好。」
多元角度與回饋是實踐路上的催化劑
以「Cofacts真的假的」查核內容來分析，台灣的假新聞以醫療保健與各種詐騙、政治、國際等民主議題相有關。靠著志工與社群團隊的積累努力查核與整理，累積至今日有超過 87,000 則不同的訊息被機器人學習與查核，這些都是重複的苦工與良善的點滴。查核平台與聊天機器人的開發採開放原始碼，也不吝與其他開發者分享程式碼與開發經驗，後來幫助了許多國內外團隊例如「美玉姨」等查核功能進行他們機器人的開發，並且持續的改善環境，希望可以幫助其他的查核組織與闢謠機構。
從網路機制並延伸到進入群眾面對面，也更能從各族群中得到不同的反饋，Billion分享：「曾至樂齡講座與長者接觸，發現其實有更多的共通點，我們都關心朋友、關心社會、也希望其他人過得很好。這些比我年長的聽眾，發現錯誤訊息竟然離自己這麼近，並帶來這麼大的財產、生命、健康的風險，他們都熱心的想跟自己的朋友分享，希望照顧朋友、保護家人。」透過分享，長者也深刻發現媒體與新聞環境與過去完全不同，現今以廣告收益與流量數據掛帥，好文章、優秀刻苦調查報導未必是最受重視的新聞，網絡閱聽環境被搧情的文字、誇張用詞所影響，這些也是對長者的震撼教育。
「Cofacts真的假的」：我們手上的每一個點擊，都決定了我們下一秒看到的是知識或垃圾。
「Cofacts真的假的」的驗證方法就是教會機器人辨識錯誤訊息，關注可靠的來源、排除剽竊文章的內容農場與論壇，同時理解讀者看過查核之後的回饋與意見，確保回應的品質是足夠好的。
抗衡這個過度氾濫的訊息世界
「Cofacts真的假的」用科技，以最快的速度進行溝通與澄清，希望鼓勵民眾討論與思辨，在跟「封閉的對話環境」對抗、同時也跟「私有與不開放」對抗。當前社會體制雖然鼓勵查證，但是很多時候卻是彼此指責與嘲諷，使得人們更偏向躲在同溫層內取暖，關上耳朵躲避外界的其他意見。「Cofacts真的假的」期盼能聽見不同的聲音，例如把「Cofacts真的假的」加入群組之中讓機器人自動查核，同時用更友善的用語讓民眾覺得機器人也值得信賴的朋友。下一步，更會積極進行圖片查核功能開發，幫助更多民眾破解收到的影像假新聞。
----------
2022識膽大會 想聽更多這群「不囉唆大勢代」的勇敢聲音，
2022識膽大會現正售票中
Accupass購票＞＞ 、 Taketla購票＞＞
責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
Tags：
誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
我們想讓你知道的是
在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！