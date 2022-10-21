【未來大人物】網路謠言漫天飛，Cofacts 真的假的：勇敢查核並做個識讀者

本文共筆：未來大人物陳淑玲 Ｘ Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群

有過這樣的經驗嗎？當每日一早打開訊息，群組裡傳來的「早安貼圖」伴隨著一些時而讓人搖頭微笑、時而讓人半信半疑的訊息，這些跟生活息息相關訊息如：吃XXX就能免於被病毒襲擊、分享出去XXX老師將會現身說法提供致富法則、快轉傳XXX就要開始收費了……一連串跟生活相關的訊息卻總是讓人質疑？面對排山倒海而來問號，「Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群」或許能提供在網路謠言漫天飛的洪流時代裡，一處得以有憑有據的識讀回應。



Photo Credit - Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群 將聊天機器人加入Line群組中，驗證更多假訊息。

一切都從半信半疑質疑「真的假的」開始

將這樣深具時代意義的想法付諸實行，時序要回到2016年在捷運上的對話開始：「網路上謠言其實過去都有新聞澄清過了，網路上也查得到，但還是一直在傳。如果我來做一個機器人，讓他可以一直自己回，你覺得怎麼樣？」專案發起人Johnson與夥伴的起心動念，於焉展開。透過g0v公民科技獎助金計畫，協同工程師、學者、文字工作者的加入，找到最初始人力開始進行機器人開發。起初以「真的假的 LINE bot」作為專案名稱，2021年制定現行各種使用者條款時則形成「Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群」（以下簡稱「Cofacts真的假的」）的全名出現，將專案的兩個主軸「機器人與社群」，放進名稱之中詮釋。

查核之路沒有真相大白只有越變越清晰

在「Cofacts真的假的」，貢獻此專案的查核協作者、工程師的集合，會稱作「社群」，由一群熱心的人、志工、互助合作夥伴無給職、無給薪的組成，構成的關鍵是一種「態度」，不是組織、沒有「老大」也沒有任何控制者。希望將真實屬於公民，能夠展現民主力量的群眾自發參與，並且創造更多的影響力。

Photo Credit - Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群 透過共同協作、一起多元發聲，讓人人都能識讀訊息真偽。

協作方式以在群組中加入「Cofacts真的假的」機器人進行AI查核，抑或者民眾基於對訊息的質疑也能上網站尋求解答。而除了尋求訊息驗證之餘，「Cofacts真的假的」更鼓勵群眾能加入更為查核志工，以多方驗證來闢謠。查核機制以使用OSINT（公開來源情報）作為資料出處，也就是 Google map、Google、Google image內既有的文獻、新聞稿與統計數據做為查核的細節與驗證，然後推論出查核的結果。

Photo Credit - Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群 所有的驗證與查核，仰賴志工社群的努力。

然而以志工開放性的查核，是否會包含著不客觀的回應訊息在內呢？Johnson與夥伴Billion分享：「查核機制中，通常我們不會稱呼它是最終結論，因為一則訊息可以有多則回應，如果既有回應不夠完善，會有更好的回應補上。因此沒有最終，只有越來越好。」

Photo Credit - Cofacts真的假的訊息回報機器人與查證協作社群 假訊息、假圖片充斥著網路世代。

多元角度與回饋是實踐路上的催化劑

以「Cofacts真的假的」查核內容來分析，台灣的假新聞以醫療保健與各種詐騙、政治、國際等民主議題相有關。靠著志工與社群團隊的積累努力查核與整理，累積至今日有超過 87,000 則不同的訊息被機器人學習與查核，這些都是重複的苦工與良善的點滴。查核平台與聊天機器人的開發採開放原始碼，也不吝與其他開發者分享程式碼與開發經驗，後來幫助了許多國內外團隊例如「美玉姨」等查核功能進行他們機器人的開發，並且持續的改善環境，希望可以幫助其他的查核組織與闢謠機構。

從網路機制並延伸到進入群眾面對面，也更能從各族群中得到不同的反饋，Billion分享：「曾至樂齡講座與長者接觸，發現其實有更多的共通點，我們都關心朋友、關心社會、也希望其他人過得很好。這些比我年長的聽眾，發現錯誤訊息竟然離自己這麼近，並帶來這麼大的財產、生命、健康的風險，他們都熱心的想跟自己的朋友分享，希望照顧朋友、保護家人。」透過分享，長者也深刻發現媒體與新聞環境與過去完全不同，現今以廣告收益與流量數據掛帥，好文章、優秀刻苦調查報導未必是最受重視的新聞，網絡閱聽環境被搧情的文字、誇張用詞所影響，這些也是對長者的震撼教育。

「Cofacts真的假的」：我們手上的每一個點擊，都決定了我們下一秒看到的是知識或垃圾。

「Cofacts真的假的」的驗證方法就是教會機器人辨識錯誤訊息，關注可靠的來源、排除剽竊文章的內容農場與論壇，同時理解讀者看過查核之後的回饋與意見，確保回應的品質是足夠好的。

抗衡這個過度氾濫的訊息世界

「Cofacts真的假的」用科技，以最快的速度進行溝通與澄清，希望鼓勵民眾討論與思辨，在跟「封閉的對話環境」對抗、同時也跟「私有與不開放」對抗。當前社會體制雖然鼓勵查證，但是很多時候卻是彼此指責與嘲諷，使得人們更偏向躲在同溫層內取暖，關上耳朵躲避外界的其他意見。「Cofacts真的假的」期盼能聽見不同的聲音，例如把「Cofacts真的假的」加入群組之中讓機器人自動查核，同時用更友善的用語讓民眾覺得機器人也值得信賴的朋友。下一步，更會積極進行圖片查核功能開發，幫助更多民眾破解收到的影像假新聞。

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責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳