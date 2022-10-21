廢「免針紙」司法覆核案，港府敗訴
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香港當局上月指多名醫生濫發2萬多張豁免接種COVID-19疫苗證明（俗稱「免針紙」），並宣布這些免針紙自本月12日起失效，但香港市民郭卓堅提出司法覆核。高等法院法官高浩文今天頒下判辭，指醫務衛生局局長無權作出免針紙失效的決定，裁定政府敗訴。
（中央社）香港當局上月指多名醫生濫發2萬多張豁免接種COVID-19疫苗證明（俗稱「免針紙」），並宣布這些免針紙自本月12日起失效，但香港市民郭卓堅提出司法覆核，高等法院今（21日）裁決郭卓堅勝訴。
綜合香港媒體的報導，法官高浩文今天頒下判辭，指醫務衛生局局長無權作出免針紙失效的決定，裁定政府敗訴，同時頒令政府一方須支付全部訟費。
郭卓堅在法庭裁決後向媒體說，公義得到伸張，香港市民是最大贏家，並說香港仍是法治之都，基本法也規定，「香港居民有權對行政部門和行政人員的行為向法院提起訴訟」。
對於政府敗訴，醫務衛生局局長盧寵茂初步表示，將會與律政司研究判詞，但強調局方有責任保障全港市民健康。
上月底，當局指7名民營醫生涉嫌向求診者濫發免針紙，醫務衛生局其後宣布超過2萬張免針紙將於本月12日起無效。
但郭卓堅就此提出司法覆核，其理據是香港是法治社會，政府廢除相關醫生發出的免針紙，是未審先判。
高院稍早時先行頒布了臨時禁制令，暫時禁止政府廢除這批免針紙，直至司法覆核有決定為止。
香港有關醫生簽發「免針紙」的爭議被扯上政治問題，源於港府大力推動市民接種COVID-19疫苗，但自2019年社會運動爆發、2020年國安法落實後，支持民主派的港人對港府各種政策抱懷疑態度，部份人因此抗拒接種COVID-19疫苗，當然也有很多人擔心接種疫苗的副作用。因此，市民是否傾向接受接種COVID-19疫苗，以至有醫生大量簽發「免針紙」，都惹起爭議。
COVID-19爆發後，當局為市民免費接種復必泰和科興疫苗，不適合接種的市民可向醫生申請豁免證明書。
當局規定，在考慮簽發豁免證明書時，醫生必須參考衛生署的指引，並遵從香港註冊醫生專業守則，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。
另外，醫生只會在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，才會發出豁免證明書。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！