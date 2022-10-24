《在承認與平等之間》：住在馬來西亞已五百年的華人與印度人，如何才能算是「土著」？
我們想讓你知道的是
所謂馬來主權的依據在於馬來人自認乃土地之子或土著，而馬來（西）亞就是他們世代相傳的領土、原地。然而我們審視歷史，有關領土和歸屬權之爭奪原本就是人類最原始的千古難解之題。著名的馬來評論作者法力斯在其一篇文章中就叩問道：那些住在馬來西亞經已五百年的華人、印度人要如何才能算是土著？實際上，舉例而言，在印尼西加里曼丹省的華人就已被承認具有原住民地位了。
文：許德發
本文節錄自第9章的「歷史統緒與平等價值之間：華人的多元文化追求向度」
一、前言
2008年3月8日的馬來西亞第12屆全國普選中，向來毫無懸念會囊括三份之二國會席次的國陣遭遇了歷史性的挫敗，這使得馬來西亞社會及其政治陡然出現了新的形勢。國陣（尤其是巫統）之「慘敗」使得過去一直被認為不容置疑、甚至不可碰觸的「馬來主權」議題在選後一度變得熾熱起來，這讓人隱隱然嗅觸到國家正在發生急邃的深層變化。
選後不久，從吉蘭丹王儲暨現任蘇丹東姑莫哈末法力斯（Tengku Mohammad Faris Petra）在「馬來人團結大集會」上率先提出，非馬來人不應挑起馬來人權利與特權議題，也不應爭取平等，因為那是1957年獨立前夕的制憲博弈之下，當年270萬名其他族群取得公民權的交換條件（大選顯示馬來民族四分五裂 王儲：非巫裔不應爭取平權，2008）；再到反對黨領袖安華公開宣示以「人民主權」（ketuanan rakyat或people supremacy） 替代「馬來主權」（推翻「馬來支配權」論述，安華率眾高喊人民作主！，2008），乃至於同年（2008）「土著權威組織」宣佈成立以維護馬來特權，這間中所糾生出來的種種爭執雖有升溫之勢，但若與過去勢必要引發風聲鶴唳的種族緊張境況相比，此中確已發生不可謂不巨大的進展了。
實際上，這項論爭雖主要先發自馬來社會內部，但其後也引發其他族群捲入其中，這表明在爭取建構一個開放的、健康的、沒有使人畏懼的公共輿論空間上（這個空間自當包括不禁止人們討論諸如馬來特權、回教地位等所謂敏感的議題），國家似乎已經跨出了一大步，而這正是邁向建立一個平等社會的首要一步。
有關馬來主權議題爭論不禁引人深思，即國家究竟應該邁向一個怎樣的境況？正如上文曾提過的那樣，馬來主權議題可說是馬來西亞邁向平等社會的魔咒，也是華人社會長期追求的平等夙望所不能繞過的一座大山。在很大程度上，馬來人特殊地位論述主要建構於歷史因素之上，在歷史因素與平等
價值（華人所追求的普遍價值）之間，我們應當如何兼容以及在兩者之間維持適當的限度？本章嘗試從此議題及爭論切入，並通過華人社會在文化（尤其在教育）上的平等訴求目的和型態，加以概括地檢視馬來西亞華人社會對馬來特權所能接受的限度，以及華人對文化權利所追求的向度。這裡也必須說明，華人社會追求平等的面向極廣，涉及經濟、社會與政治等領域，而箇中所求似有不完全一致之處，唯此處未能詳論。
二、「土著」及其在國家中的位置
前文已反覆論述與說明，所謂馬來主權的依據在於馬來人自認乃土地之子或土著，而馬來（西）亞就是他們世代相傳的領土、原地。因此，馬來主權意指作為主人，他們天經地義地擁有國家權力機關的掌控及主導權，並享有有別於移民後裔社群的權利。然而我們審視歷史，有關領土和歸屬權之爭奪原本就是人類最原始的千古難解之題。究竟「土著」（或原住民）定義為何，其實也並非那麼不證自明。著名的馬來評論作者法力斯在其一篇文章中就叩問道：那些住在馬來西亞經已五百年的華人、印度人要如何才能算是土著（Farish Nor, 2008）？實際上，舉例而言，在印尼西加里曼丹省的華人就已被承認具有原住民地位了。
一般而言，「土著」或「土人」都是外來者對一個領土的原始居民的稱謂。從國際脈絡而言，國際法上也尚不存在任何可被普遍接受的「土著」定義（金里卡，2005a: 122），因為到目前為止，專門規定土著問題的國際文件為數甚少，參加國數目還很少（白桂梅，1997: 59）。國際法常漠視原住民族的權利，這是因為國際社會是由「民族國家」所構成，而國際社會所適用的國際法主要是規律國家與國家之間的關係（引自李明峻、許介鱗，2000: 163）。1982年成立的聯合國土著人口工作組為工作之便利給「土著」下了一個相當長的工作定義，其主要內容是：土著社會、土著人和土著民族是指承認他們自己是被征服的領土上原始居民的後裔，他們自己認為他們與主流社會是不同的，他們要根據自己的文化形式、社會機構和法律制度將祖先的領土及族類特性加以維護、發展並世代相傳，他們也要保持祖先的土地、文化、語言等的歷史延續（白桂梅，1997: 59）。
參照1987年「國際人道問題委員會」（Independent Commissionon International Humanitarian Issues）的報告，其定義亦類似。該報告指出，被稱為「原住民族」的特定集團有四個要素：一、其祖先在外來入殖者到來以前即居住於該土地者；二、在目前生活的社會中未居於統治地位；三、其文化異於該國居多數地位的其他集團；四、是否屬其成員由該集團自己決定（引自李明峻、許介鱗，2000: 162）。當然，這明顯是針對西方具體情境而言，被賦予「原住民族地位」是因為美國、加拿大或澳洲土著時至今日仍處於被歧視、少數的地位，不能平等地享有所在國家公民應該享有的所有經濟、社會、文化、公民和政治權利。但在馬來西亞，「土著」卻是馬來族群的自我稱謂，當下他們的領土也沒有被征服，甚至在政治、文化上還處於霸權的位置。相對於更落後的、被邊緣化的、人口極少的，在馬來西亞被稱為「原住民」（Orang asli／ Aborigine）的尼格利陀族（Negrito）、色諾族（Senoi）和原馬來族（ProtoMalay），則二者地位可謂懸殊。
Tags：
誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
我們想讓你知道的是
在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！