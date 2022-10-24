《在承認與平等之間》：住在馬來西亞已五百年的華人與印度人，如何才能算是「土著」？

文：許德發

本文節錄自第9章的「歷史統緒與平等價值之間：華人的多元文化追求向度」

一、前言

2008年3月8日的馬來西亞第12屆全國普選中，向來毫無懸念會囊括三份之二國會席次的國陣遭遇了歷史性的挫敗，這使得馬來西亞社會及其政治陡然出現了新的形勢。國陣（尤其是巫統）之「慘敗」使得過去一直被認為不容置疑、甚至不可碰觸的「馬來主權」議題在選後一度變得熾熱起來，這讓人隱隱然嗅觸到國家正在發生急邃的深層變化。

選後不久，從吉蘭丹王儲暨現任蘇丹東姑莫哈末法力斯（Tengku Mohammad Faris Petra）在「馬來人團結大集會」上率先提出，非馬來人不應挑起馬來人權利與特權議題，也不應爭取平等，因為那是1957年獨立前夕的制憲博弈之下，當年270萬名其他族群取得公民權的交換條件（大選顯示馬來民族四分五裂 王儲：非巫裔不應爭取平權，2008）；再到反對黨領袖安華公開宣示以「人民主權」（ketuanan rakyat或people supremacy） 替代「馬來主權」（推翻「馬來支配權」論述，安華率眾高喊人民作主！，2008），乃至於同年（2008）「土著權威組織」宣佈成立以維護馬來特權，這間中所糾生出來的種種爭執雖有升溫之勢，但若與過去勢必要引發風聲鶴唳的種族緊張境況相比，此中確已發生不可謂不巨大的進展了。

實際上，這項論爭雖主要先發自馬來社會內部，但其後也引發其他族群捲入其中，這表明在爭取建構一個開放的、健康的、沒有使人畏懼的公共輿論空間上（這個空間自當包括不禁止人們討論諸如馬來特權、回教地位等所謂敏感的議題），國家似乎已經跨出了一大步，而這正是邁向建立一個平等社會的首要一步。

有關馬來主權議題爭論不禁引人深思，即國家究竟應該邁向一個怎樣的境況？正如上文曾提過的那樣，馬來主權議題可說是馬來西亞邁向平等社會的魔咒，也是華人社會長期追求的平等夙望所不能繞過的一座大山。在很大程度上，馬來人特殊地位論述主要建構於歷史因素之上，在歷史因素與平等

價值（華人所追求的普遍價值）之間，我們應當如何兼容以及在兩者之間維持適當的限度？本章嘗試從此議題及爭論切入，並通過華人社會在文化（尤其在教育）上的平等訴求目的和型態，加以概括地檢視馬來西亞華人社會對馬來特權所能接受的限度，以及華人對文化權利所追求的向度。這裡也必須說明，華人社會追求平等的面向極廣，涉及經濟、社會與政治等領域，而箇中所求似有不完全一致之處，唯此處未能詳論。

二、「土著」及其在國家中的位置

前文已反覆論述與說明，所謂馬來主權的依據在於馬來人自認乃土地之子或土著，而馬來（西）亞就是他們世代相傳的領土、原地。因此，馬來主權意指作為主人，他們天經地義地擁有國家權力機關的掌控及主導權，並享有有別於移民後裔社群的權利。然而我們審視歷史，有關領土和歸屬權之爭奪原本就是人類最原始的千古難解之題。究竟「土著」（或原住民）定義為何，其實也並非那麼不證自明。著名的馬來評論作者法力斯在其一篇文章中就叩問道：那些住在馬來西亞經已五百年的華人、印度人要如何才能算是土著（Farish Nor, 2008）？實際上，舉例而言，在印尼西加里曼丹省的華人就已被承認具有原住民地位了。

一般而言，「土著」或「土人」都是外來者對一個領土的原始居民的稱謂。從國際脈絡而言，國際法上也尚不存在任何可被普遍接受的「土著」定義（金里卡，2005a: 122），因為到目前為止，專門規定土著問題的國際文件為數甚少，參加國數目還很少（白桂梅，1997: 59）。國際法常漠視原住民族的權利，這是因為國際社會是由「民族國家」所構成，而國際社會所適用的國際法主要是規律國家與國家之間的關係（引自李明峻、許介鱗，2000: 163）。1982年成立的聯合國土著人口工作組為工作之便利給「土著」下了一個相當長的工作定義，其主要內容是：土著社會、土著人和土著民族是指承認他們自己是被征服的領土上原始居民的後裔，他們自己認為他們與主流社會是不同的，他們要根據自己的文化形式、社會機構和法律制度將祖先的領土及族類特性加以維護、發展並世代相傳，他們也要保持祖先的土地、文化、語言等的歷史延續（白桂梅，1997: 59）。

參照1987年「國際人道問題委員會」（Independent Commissionon International Humanitarian Issues）的報告，其定義亦類似。該報告指出，被稱為「原住民族」的特定集團有四個要素：一、其祖先在外來入殖者到來以前即居住於該土地者；二、在目前生活的社會中未居於統治地位；三、其文化異於該國居多數地位的其他集團；四、是否屬其成員由該集團自己決定（引自李明峻、許介鱗，2000: 162）。當然，這明顯是針對西方具體情境而言，被賦予「原住民族地位」是因為美國、加拿大或澳洲土著時至今日仍處於被歧視、少數的地位，不能平等地享有所在國家公民應該享有的所有經濟、社會、文化、公民和政治權利。但在馬來西亞，「土著」卻是馬來族群的自我稱謂，當下他們的領土也沒有被征服，甚至在政治、文化上還處於霸權的位置。相對於更落後的、被邊緣化的、人口極少的，在馬來西亞被稱為「原住民」（Orang asli／ Aborigine）的尼格利陀族（Negrito）、色諾族（Senoi）和原馬來族（ProtoMalay），則二者地位可謂懸殊。