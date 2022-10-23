日本透過「疫苗外交」鞏固影響力，不過卻因中國逐漸失去在東南亞的優勢
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當然日本在東協仍有優勢。主要是相較於中國附條件式的援助（例如必須用中國的物資、設備和技術人員），日本早已逐漸走向不附帶條件的援助。而在區域安全的看法上，超過半數的東南亞國家民眾仍認為中國並未對和平與繁榮有助益，而日本卻在這個領域做出了貢獻。
文：陳柏宇（日本新潟縣立大學國際地域學部副教授）
新冠疫苗問世之後，包含美國、日本、中國、俄羅斯等大國，都積極展開疫苗外交。日本雖然疫苗取得起步晚，但也隨即展開對其他國家的疫苗援助，其中東南亞乃是日本此次疫苗外交中最大重點。當時的菅義偉政府迅速推動了輝瑞和莫德納的疫苗接種，並向東南亞提供了國內代工的阿斯利康疫苗。根據2021年11月的統計，總共已向東協提供了超過1600萬劑疫苗，其中向印尼提供約415萬劑，向越南提供約408萬劑，向菲律賓提供約308萬劑。此外，日本迄今已六次向台灣提供約420萬劑疫苗。日本迄今共向20個國家和地區提供了超過3000萬劑疫苗，規模僅次於美國、中國和印度。
從20世紀初至現在，東南亞對於日本而言，一直以來都是經營的重點。1960年代提供官方發展援助（Official Development Assistance，ODA）是二戰後日本與東協經濟關係的起點之一。隨著日本經濟增長，日本對東協的ODA支出在1980年代穩步擴大，1990年代日本成為東協首要之援助國，之後每年援助金額大致維持在30億美元左右。ODA、貿易與投資夥伴關係三位一體，是日本與東協關係的基本架構。自2001年以來的20年間，日本直接投資從4兆日元擴大到27兆日元，貿易額從5兆日元增加到23兆日元。主要原因在於東協快速的經濟增長。日本企業在東協的據點從2005年的6000個增加到今日的1萬3000個，旅遊、商務等各領域的交流也不斷增加。
每年秋季，東協峰會邀請日本、中國、韓國、美國、澳洲等國領導人舉行相關會議已成為慣例。由於新冠疫情，去年10月26日東協峰會、10月26日東協日本峰會、10月27日東協加三（日中韓）峰會、自2020年起連續兩年都在線上舉行。由於新冠疫情，日本與東協的高峰會議中，疫苗外交即是一大重點。
自由開放的印度太平洋與疫苗外交
岸田文雄首相在線上出席峰會時，表示將大力推動與東協合作實現「自由開放的印度太平洋（FOIP）」。他還表示，鑑於台海和平穩定以及東海、南海周邊局勢的重要性，他強烈反對以經濟為脅迫手段，破壞和平秩序，未言明主詞下，暗指中國。事實上東協國家對於「自由開放的印度太平洋」這個概念是有所抗拒的。除了考慮與中國的關係之外，其實東協內部高度民主主義之政體不是多數，與強調民主主義價值的FOIP自然有格格不入之處。
東協不僅與日本、美國、澳洲、印度等民主國家舉行了高峰會議，同時也與中國進行了高峰會議。中國與東協之間從「戰略夥伴關係」提升為建立「全面戰略夥伴關係」。東南亞早已是美中對抗的主戰場之一。但是，就東協國家而言，美國或中國不是二擇一的問題。這是因為東協在政治、經濟、社會和文化的各個領域都與美國和中國保持著密切的關係。東南亞國家對美國、英國和澳洲之間的安全夥伴關係 （AUKUS）的利弊存在分歧，例如馬來西亞就曾批評這AUKUS可能導致軍備競賽。東協為了避開FOIP這個概念，獨自提出了東協的印度太平洋展望（AOIP）。
對於日本來說，東協是一個「戰略夥伴」，日本對東南亞的外交非常謹慎，避免讓東南亞在美國和中國之間選擇。因此雖然岸田首相強調「自由開放的印度太平洋」，但在日本與東協的高峰會議及東亞峰會上，岸田首相不忘稱讚，東協提出的AOIP ，具有開放、透明、包容、法治等價值觀，強調AOIP與 FOIP並無二致，並表示希望雙方具體進行合作。
日本疫苗外交的兩大重點：提供疫苗與冷鏈技術
2021年日本東協高峰會中，日本強調支持東協應對新冠疫情的對策，是峰會中的一大亮點。其中的具體政策在於提供疫苗、支援冷鏈技術開發、作為財政支援的日元貸款，以及對東協傳染病控制中心的業務支援。
日本擅長在超低溫下冷凍、冷藏、儲存和運輸疫苗的冷鏈，因此日本已向東協提供超過25億日元的無償援助，作為「最後一英里的支持」（ラスト・ワン・マイル支援），用於開發一條冷鏈，將疫苗從國際機場運送到接種疫苗的人的手中。
日本對於冷鏈的開發其來有自。從農村和偏遠島嶼到東京都，在日本全國範圍內以優質、少量保冷的方式運送魚類和其他易腐食品，現已成為日本自豪的特產。台灣所熟悉的「黑貓」快遞，即是日本的「雅瑪多運輸」（Yamato Holdings），也是冷鏈技術開發的先驅。2020年，由日本政府主導，國際標準化組織（ISO）將日本保冷配送服務作為國際標準。日本急於發展冷鏈技術以及服務，主要是怕中國率先以較低的保冷配送標準，作為國際化標準。小包裹保冷配送服務的國際標準化也是針對東協大市場的一項舉措。日本的保冷運輸技術，加速了疫苗之運輸與接種，確實對東協國家的疫情管理來說功不可沒。
除了疫苗和支持冷鏈開發這兩大政策看板，日本也提供東南亞各國1950億日圓的無息貸款，幫助各國恢復經濟。恢復經濟與疫情控制自然是要並行，因此2020年，日本出資約55億日元，協助建立東協傳染病控制中心。這不僅是東南亞地區傳染病控制的重要基地，也是日本衛生危機管理的重要基地。除了是對當地日本國民的保護，也是鑑於在東南亞國家流行的登革熱和瘧疾等熱帶疾病也很可能因氣候變化而在日本流行，必須防範未然。為了在下一次疫情中快速使用疫苗和治療用藥，協助建立全球聯合臨床試驗體系，日本開始在東協傳染病控制中心對各國公共衛生相關人員進行培訓。
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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