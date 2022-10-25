居英港人曼城示威風波：鄭曦原享外交豁免權？英政府能做什麼？
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中國駐英國曼徹斯特總領事館外的一場示威活動演變成暴力衝突，一名示威者稱自己被毆打。總領事鄭曦原承認自己曾介入事件。事件發生後，外交豁免權的問題即刻浮現。鄭曦原身為總領事，因此不能被起訴，但這種豁免權不是絶對，也有例外情形。
10月16日，中國駐英國曼徹斯特總領事館外的一場示威活動演變成暴力衝突。一名示威者稱自己被毆打，自己未曾試圖闖入領事館範圍，而是「被拉進去的」。
本周三，中國駐曼城總領事鄭曦原向英國媒體承認自己曾介入事件，但否認自己曾襲擊示威者，聲稱當時總領事館人員的生命受到威脅。
中國官方在回應此事件時一再強調，希望英方按照《維也納領事關係公約》處理此事。
該事件涉及外交人員，也牽扯到外交豁免權問題。
BBC中文採訪法律專家，對這件事背後的法律問題進行梳理。
什麼是外交豁免權？
事件發生後，外交豁免權的問題即刻浮現。英國議員阿夫扎爾·汗（Afzal Khan）的選區在曼徹斯特，他在議會發言中提到，鄭曦原身為總領事，因此不能被起訴。
「各國領事都享有外交豁免權，也包括任何外交代表，甚至其配偶和未成年子女都擁有。」一位要求匿名的普通法地區執業律師向BBC中文表示，這一規定來自1961年通過的《維也納外交關係公約》第31條第1款，即外交代表對接受國之刑事管轄享有豁免。
1963年出台的《維也納領事關係公約》是在《維也納外交關係公約》基礎上訂立，詳細闡述領事關係、特權及豁免等相關內容。
英國和中國都是《維也納外交關係公約》的締約國。事實上，全球已有192個國家簽署了這一公約，僅在英國就有2.3萬人享有這一特權。
「注意這裏的用詞是『豁免』，這意味著原本該國是有管轄權的，但是出於特殊考慮，放棄了這種管轄權。」上述律師表示，但這種豁免權不是絶對，也有例外情形。
首先，為什麼要給予外交官們豁免權？根源是各國外交代表的職務需要，比如《維也納外交關係公約》開始部分就說，「確認此等特權與豁免之目的不在於給予個人以利益，而在於確保代表國家之使館能有效執行職務」。
「換句話說，為了保障外交代表的工作不受其他國家的限制和干涉，因此各國都給予管轄豁免。」上述律師表示。
因此，要考慮涉事外交人員是否在執行公務。公約就規定，外交代表能主張豁免的事項，以執行公務職權範圍內的行為為限。
具體到這個案例，鄭曦原在接受天空新聞台（Sky News）訪問時，記者稱視頻顯示他曾拉拽一名男子的頭髮。鄭曦原稱，「那是因為他侮辱我的國家，我的領導人……我認為那是我的責任。」
外交關係公約還有三項例外，簡單來說就是外交代表在當地的不動產相關訴訟，外交代表以私人身份進行遺產相關訴訟，以及公務範圍之外的商業活動的訴訟。
上述律師表示，尤其是第三項，英國法院在今年7月的一宗案件中，判決一位沙特外交官無外交豁免權，因為涉及他非法剝削一位菲律賓家庭傭人，屬於商業活動的範疇。
英國政府能做什麼？
「警察當然可以調查，獲取信息，還原事件真相。」上述律師表示，事實上，維也納外交關係公約也規定凡享有外交豁免之人員，均負有尊重接受國法律規章之義務，及不干涉該國內政之義務。這意味著，外交人員雖然不能被起訴，但基於對當地法律的尊重，也需要配合警方調查。
然而，公約第二十九條明確規定，外交代表不受任何方式之逮捕或拘禁。「所以當地警方無論出於什麼理由，都不能逮捕或拘留相關外交代表。」
英國外交部國務大臣（次官）諾曼（Jesse Norman）指出，正因為英國堅持法治，調查事發實際情形及判定是否有足以構成起訴事由的的犯罪事實，應交由檢警獨立進行。外交部將視情況發展採取必要行動。
那英國政府能做什麼呢？該律師表示，面對外交代表的違法行為，雖有豁免權，但所在國一般也有三種選擇，嚴重程度依次遞增：
- 通過外交途徑正式交涉，表達立場，提出警告；
- 宣佈涉事外交人員為不受歡迎的人（persona non grata）；
- 要求對方國召回相關人員或驅逐出境。
目前來看，英國政府已經完成第一個選擇，同時在考慮第二個和第三個選擇。
英國外交部此前就事件召見中國駐英國臨時代辦楊曉光，但是中國使館只派一名官員代替楊曉光前往。
英國外交部聲明指，在會晤中已向中方強調，所有外交官和領事館工作人員都必須遵守英國的法律。
英國議會外交事務委員會主席艾麗西亞·卡恩斯（Alicia Kearns）指，事件涉及中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，要求將其列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。
選區為曼徹斯特的工黨議員阿夫扎爾·汗（Afzal Khan）也問外交部是否願意即刻採取行動，宣佈鄭曦原為「不受歡迎人物」。
諾曼回應，是否宣告鄭曦原為「不受歡迎人物」，是一個合理的問題，但在司法程序結果未明朗前，政府不宜先發行動。諾曼重申，一旦全盤掌握相關事實及知悉檢方裁決，政府就會採取行動。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。