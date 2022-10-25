居英港人曼城示威風波：鄭曦原享外交豁免權？英政府能做什麼？

10月16日，中國駐英國曼徹斯特總領事館外的一場示威活動演變成暴力衝突。一名示威者稱自己被毆打，自己未曾試圖闖入領事館範圍，而是「被拉進去的」。

Photo Credit: EPA/ BBC NEWS Bob Chan （左二）在英國議員協助下召開記者會說明現場情況。英國議員已經要求政府對此事進行處理。

本周三，中國駐曼城總領事鄭曦原向英國媒體承認自己曾介入事件，但否認自己曾襲擊示威者，聲稱當時總領事館人員的生命受到威脅。

中國官方在回應此事件時一再強調，希望英方按照《維也納領事關係公約》處理此事。

該事件涉及外交人員，也牽扯到外交豁免權問題。

BBC中文採訪法律專家，對這件事背後的法律問題進行梳理。

什麼是外交豁免權？

事件發生後，外交豁免權的問題即刻浮現。英國議員阿夫扎爾·汗（Afzal Khan）的選區在曼徹斯特，他在議會發言中提到，鄭曦原身為總領事，因此不能被起訴。

「各國領事都享有外交豁免權，也包括任何外交代表，甚至其配偶和未成年子女都擁有。」一位要求匿名的普通法地區執業律師向BBC中文表示，這一規定來自1961年通過的《維也納外交關係公約》第31條第1款，即外交代表對接受國之刑事管轄享有豁免。

1963年出台的《維也納領事關係公約》是在《維也納外交關係公約》基礎上訂立，詳細闡述領事關係、特權及豁免等相關內容。

英國和中國都是《維也納外交關係公約》的締約國。事實上，全球已有192個國家簽署了這一公約，僅在英國就有2.3萬人享有這一特權。

「注意這裏的用詞是『豁免』，這意味著原本該國是有管轄權的，但是出於特殊考慮，放棄了這種管轄權。」上述律師表示，但這種豁免權不是絶對，也有例外情形。

Photo Credit: Reuters/ BBC NEWS 中國駐曼徹斯特總領事館外的一場示威活動演變成暴力衝突。中國駐曼城總領事鄭曦原已承認自己參與了衝突。英國警方正在對此事進行調查。

首先，為什麼要給予外交官們豁免權？根源是各國外交代表的職務需要，比如《維也納外交關係公約》開始部分就說，「確認此等特權與豁免之目的不在於給予個人以利益，而在於確保代表國家之使館能有效執行職務」。

「換句話說，為了保障外交代表的工作不受其他國家的限制和干涉，因此各國都給予管轄豁免。」上述律師表示。

因此，要考慮涉事外交人員是否在執行公務。公約就規定，外交代表能主張豁免的事項，以執行公務職權範圍內的行為為限。

具體到這個案例，鄭曦原在接受天空新聞台（Sky News）訪問時，記者稱視頻顯示他曾拉拽一名男子的頭髮。鄭曦原稱，「那是因為他侮辱我的國家，我的領導人……我認為那是我的責任。」

外交關係公約還有三項例外，簡單來說就是外交代表在當地的不動產相關訴訟，外交代表以私人身份進行遺產相關訴訟，以及公務範圍之外的商業活動的訴訟。

上述律師表示，尤其是第三項，英國法院在今年7月的一宗案件中，判決一位沙特外交官無外交豁免權，因為涉及他非法剝削一位菲律賓家庭傭人，屬於商業活動的範疇。

英國政府能做什麼？

Photo Credit: Getty Images/ BBC NEWS 中國駐曼城總領事鄭曦原否認自己曾襲擊示威者，聲稱當時總領事館人員的生命受到威脅。

「警察當然可以調查，獲取信息，還原事件真相。」上述律師表示，事實上，維也納外交關係公約也規定凡享有外交豁免之人員，均負有尊重接受國法律規章之義務，及不干涉該國內政之義務。這意味著，外交人員雖然不能被起訴，但基於對當地法律的尊重，也需要配合警方調查。

然而，公約第二十九條明確規定，外交代表不受任何方式之逮捕或拘禁。「所以當地警方無論出於什麼理由，都不能逮捕或拘留相關外交代表。」

英國外交部國務大臣（次官）諾曼（Jesse Norman）指出，正因為英國堅持法治，調查事發實際情形及判定是否有足以構成起訴事由的的犯罪事實，應交由檢警獨立進行。外交部將視情況發展採取必要行動。

那英國政府能做什麼呢？該律師表示，面對外交代表的違法行為，雖有豁免權，但所在國一般也有三種選擇，嚴重程度依次遞增：

通過外交途徑正式交涉，表達立場，提出警告；

宣佈涉事外交人員為不受歡迎的人（persona non grata）；

要求對方國召回相關人員或驅逐出境。

目前來看，英國政府已經完成第一個選擇，同時在考慮第二個和第三個選擇。

英國外交部此前就事件召見中國駐英國臨時代辦楊曉光，但是中國使館只派一名官員代替楊曉光前往。

英國外交部聲明指，在會晤中已向中方強調，所有外交官和領事館工作人員都必須遵守英國的法律。

英國議會外交事務委員會主席艾麗西亞·卡恩斯（Alicia Kearns）指，事件涉及中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，要求將其列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。

選區為曼徹斯特的工黨議員阿夫扎爾·汗（Afzal Khan）也問外交部是否願意即刻採取行動，宣佈鄭曦原為「不受歡迎人物」。

諾曼回應，是否宣告鄭曦原為「不受歡迎人物」，是一個合理的問題，但在司法程序結果未明朗前，政府不宜先發行動。諾曼重申，一旦全盤掌握相關事實及知悉檢方裁決，政府就會採取行動。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex