SpaceX低軌衛星Starlink落地有望，電信業界：土洋合作已有默契，盼克服法規問題
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國內電信3雄都對低軌衛星合作抱持開放積極態度；中華電信董事長謝繼茂先前指出，低軌衛星需要落地，中華電在地面接收方面是首屈一指，目前已和好幾家國際業者接觸測試，但實質業務合作還沒有進行，國際公司要克服法規面的問題，服務落地的時間點才會明確。
（中央社）俄烏戰事凸顯低軌衛星價值，但境外業者登台有法規限制，數位部提概念性驗證（PoC）助落地，業界透露，國內電信和境外業者已有合作默契，可能循日本KDDI模式在台提供政府、企客服務。
全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX 低軌衛星網路星鏈（Starlink）目前在太空軌道上的衛星已超過3000枚，是所有布局低軌衛星的國際業者中最為積極的。
其餘還有亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的低軌道衛星連網計畫Kuiper、加拿大衛星通信公司Telesat、英國通訊商OneWeb等。
台灣通訊覆蓋綿密，但如遭遇戰爭、天然災害，或在深山、海上、高空等無訊號區域時，低軌衛星可用來作為緊急應用，且台灣位於亞洲關鍵的地緣角色，可銜接東北亞及東南亞，早早吸引國際低軌衛星業者SpaceX等來台探路。
「國內業者和境外低軌衛星業者接觸已兩年，技術不是問題，法規才是」，業界人士指出，因攸關國安、通信監理等問題，根據電信管理法，低軌通訊衛星業者若要在台灣提供服務，必須登記為電信事業，公司董事長需具中華民國國籍，外資直接持有股份總數不得超過49%；此舉和SpaceX在各國市場要求設立獨資公司的策略不同調。
據了解，SpaceX希望與各國電信業者合作落地，但要求獨資設立公司，違背多國對於電信特許行業外資持股上限的法規，考驗政府衡量國安、監理和開放創新的智慧；這也是中華電信先前傳出將代理SpaceX業務後，落地時間點推遲的主因。
數位部官員指出，第4期前瞻基礎建設特別預算中數位部有項計畫為「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，明（2022）年起、為期2年經費約新台幣5.5億元，主要是緊急狀況發生時，台灣通訊網路可以透過非同步軌道衛星（其中也包含低軌通訊衛星），確保訊息順暢傳遞。
數位部長唐鳳表示，考量目前非同步軌道衛星尚未在台灣提供商用服務，因此這項計畫規劃以概念性驗證（PoC）方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，設置非同步軌道衛星設備，以驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性。
唐鳳解釋，700多個點可以是固定或是移動的，例如在船或是車輛，會不斷嘗試不同的戰略位置，以確保災害發生時，立即趕到，可恢復網路通訊。
官員說明，PoC是本來就有的模式，像是5G專網先前也有開放業界可以做PoC，PoC主要是非商業使用，多為B2B用途，限定使用對像，使用期限為1年，後續等相關補助要點公告、規格發布後才會受理申請。
業界人士指出，國內電信業者和國際衛星業者在PoC合作上已有初步默契，如果申請通過，可能會透過類似日本電信業者KDDI同樣實驗性質的模式，針對政府、企業用戶提供服務，例如：政府可用作緊急通訊用途，或是透過低軌衛星，讓現有電信公司補足網路涵蓋間隙等；不過，「土、洋」雙方是否合作仍待PoC相關細節出爐。
日本第二大電信商KDDI在10月12日對外宣布與SpaceX簽約，2022年內將開始提供地方政府及企業客戶用Starlink服務，這也是Starlink首度在亞洲展開服務，而日本就是以「實驗」方案爭取SpaceX落地。
不過，業界人士進一步說，由於PoC算是小規模緊急通訊用途，不見得會開放消費者方案，如果要讓台灣民眾像申請OTT服務一樣，在網路上直接申辦Starlink低軌衛星服務，可能還要依循一般管道，由國際業者和國內業者進行較大規模的合作。
國內電信三雄都對低軌衛星合作抱持開放積極態度；中華電信董事長謝繼茂先前指出，低軌衛星需要落地，中華電在地面接收方面是首屈一指，目前已和好幾家國際業者接觸測試，但實質業務合作還沒有進行，國際公司要克服法規面的問題，服務落地的時間點才會明確。
針對低軌衛星發展，國內五大電信先前已拜會國家通訊傳播委員（NCC）表達立場，業者期待低軌衛星業者落地機制完善，他們希望，第一，符合電信管理法外資持股比例規範，也就是直接持股不能超過49%，第二，低軌衛星有戰略考量，應鼓勵媒合與本國業者合作，第三，政府要有對資訊閘口通訊監察掌握的能力，保障國家資通安全。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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