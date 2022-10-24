全球軍事實力第二大的俄羅斯，為什麼淪落到只能依靠伊朗無人機？

俄羅斯入侵烏克蘭已經超過半年的時間，卻在烏克蘭頑強的抵抗下遭遇前所未見的挫敗，除了Su-57隱形戰機外，幾乎每一款俄羅斯空天軍的先進戰機都有被擊落的紀錄。無止境的消耗戰已經使俄羅斯焦頭爛額，在戰場上失去的武器該怎麼彌補呢？尤其是不久前俄羅斯以飛彈攻擊基輔，然而這些具備精準打擊能力的飛彈打一顆少一顆，長久以往下去對俄羅斯還是不利。

以造價便宜的無人機對基輔實施自殺攻擊，便成為了俄羅斯最好的替代方案。事實上包括以色列與土耳其在內的多數無人機生產國，在開戰之初都還保持中立的立場，希望能從兩邊賺錢。不過俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發表了一系列諸如「希特勒有猶太血統」的反猶言論，卻已經把過往與俄羅斯關係還不錯的以色列推得越來越遠。

而土耳其更是在與俄羅斯維持良好關係的同時，向烏克蘭大量提供TB2無人機，並且在戰場上讓俄軍吃盡苦頭。被國際社會孤立的普亭（Vladimir Putin）不敢再得罪土耳其，只能發言歡迎土耳其到俄羅斯設無人機工廠，試圖壟斷TB2的產線。筆者很難回答土耳其會不會兩邊賣這個問題，卻很肯定土耳其不會為了俄羅斯放棄烏克蘭市場。

於是俄羅斯最後具備無人機生產能力的鐵稈盟友，就只剩下同樣遭受歐美制裁的伊朗了。從今年10月17日起，陸續有基輔遭俄羅斯以伊朗製無人機實施自殺攻擊的畫面傳出，使得這場戰爭進入了全新階段。無論是烏克蘭還是俄羅斯，都希望能在冬天到來以前佔據戰場優勢，俄軍難以阻止烏克蘭軍對赫爾松的攻勢，只能把希望寄託在對基輔的空襲上。

俄軍試圖以無差別轟炸打擊烏克蘭的民心士氣，然而獲得西方全力支持的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）卻不打算給普亭喘息的空間。他不只在聯合國的演說中主張嚴懲剝奪俄羅斯的否決權，還強調「不與普亭談判」。普亭如果無法鞏固在烏克蘭的戰果，恐怕就連在國內的權位都不保，現在伊朗已成為了他唯一的希望。

Photo Credit: AP / 達志影像 伊朗製的「見證者」無人機殘骸

引進伊朗無人機的原因？

根據美國智庫華盛頓學院（Washington Institute）學者納迪米（Farzin Nadimi）的介紹，其實關於伊朗向俄羅斯提供無人機的消息從今年8月就已經傳出。國家安全顧問蘇利文（ Jake Sullivan）公佈來自伊朗的解密資料，指出伊朗計劃向俄羅斯轉移上百架無人機，並派員前往俄羅斯訓練俄軍操縱這些無人機。

拜登（Joe Biden）政府還透過衛星照片，顯示俄羅斯軍方代表團參訪伊朗夏希德・卡里米（Shahid Karimi）工業集團的無人機生產線。該集團由惡名昭彰的伊朗革命衛隊指揮，並從2019年起遭受美國制裁。伊朗提供無人機給俄羅斯並非單純是為了反美，同時還趁機歸還過去發展核子武器時由俄羅斯提供的貸款與技術。