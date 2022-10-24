TNL+ 2022/10/24,
軍事

全球軍事實力第二大的俄羅斯，為什麼淪落到只能依靠伊朗無人機？

全球軍事實力第二大的俄羅斯，為什麼淪落到只能依靠伊朗無人機？
烏克蘭戰場上的伊朗製無人機|Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

除了自己的無人機與飛彈不足，乃至於無法取得以色列和土耳其的合作之外，做為全球第二大軍事力量的俄羅斯為什麼淪落到只能依靠伊朗的地步呢？

俄羅斯入侵烏克蘭已經超過半年的時間，卻在烏克蘭頑強的抵抗下遭遇前所未見的挫敗，除了Su-57隱形戰機外，幾乎每一款俄羅斯空天軍的先進戰機都有被擊落的紀錄。無止境的消耗戰已經使俄羅斯焦頭爛額，在戰場上失去的武器該怎麼彌補呢？尤其是不久前俄羅斯以飛彈攻擊基輔，然而這些具備精準打擊能力的飛彈打一顆少一顆，長久以往下去對俄羅斯還是不利。

以造價便宜的無人機對基輔實施自殺攻擊，便成為了俄羅斯最好的替代方案。事實上包括以色列與土耳其在內的多數無人機生產國，在開戰之初都還保持中立的立場，希望能從兩邊賺錢。不過俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發表了一系列諸如「希特勒有猶太血統」的反猶言論，卻已經把過往與俄羅斯關係還不錯的以色列推得越來越遠。

而土耳其更是在與俄羅斯維持良好關係的同時，向烏克蘭大量提供TB2無人機，並且在戰場上讓俄軍吃盡苦頭。被國際社會孤立的普亭（Vladimir Putin）不敢再得罪土耳其，只能發言歡迎土耳其到俄羅斯設無人機工廠，試圖壟斷TB2的產線。筆者很難回答土耳其會不會兩邊賣這個問題，卻很肯定土耳其不會為了俄羅斯放棄烏克蘭市場。

於是俄羅斯最後具備無人機生產能力的鐵稈盟友，就只剩下同樣遭受歐美制裁的伊朗了。從今年10月17日起，陸續有基輔遭俄羅斯以伊朗製無人機實施自殺攻擊的畫面傳出，使得這場戰爭進入了全新階段。無論是烏克蘭還是俄羅斯，都希望能在冬天到來以前佔據戰場優勢，俄軍難以阻止烏克蘭軍對赫爾松的攻勢，只能把希望寄託在對基輔的空襲上。

俄軍試圖以無差別轟炸打擊烏克蘭的民心士氣，然而獲得西方全力支持的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）卻不打算給普亭喘息的空間。他不只在聯合國的演說中主張嚴懲剝奪俄羅斯的否決權，還強調「不與普亭談判」。普亭如果無法鞏固在烏克蘭的戰果，恐怕就連在國內的權位都不保，現在伊朗已成為了他唯一的希望。

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Photo Credit: AP / 達志影像
伊朗製的「見證者」無人機殘骸

引進伊朗無人機的原因？

根據美國智庫華盛頓學院（Washington Institute）學者納迪米（Farzin Nadimi）的介紹，其實關於伊朗向俄羅斯提供無人機的消息從今年8月就已經傳出。國家安全顧問蘇利文（ Jake Sullivan）公佈來自伊朗的解密資料，指出伊朗計劃向俄羅斯轉移上百架無人機，並派員前往俄羅斯訓練俄軍操縱這些無人機。

拜登（Joe Biden）政府還透過衛星照片，顯示俄羅斯軍方代表團參訪伊朗夏希德・卡里米（Shahid Karimi）工業集團的無人機生產線。該集團由惡名昭彰的伊朗革命衛隊指揮，並從2019年起遭受美國制裁。伊朗提供無人機給俄羅斯並非單純是為了反美，同時還趁機歸還過去發展核子武器時由俄羅斯提供的貸款與技術。

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