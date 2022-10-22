中共二十大之後的兩岸：習近平尋求新歷史定位，對台戰略從「反獨」走向「統一」
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針對中共20大，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，台灣民眾希望維持現狀，但大陸不會讓台灣維持現狀，他將統一當作發展與民族復興的目標。但若台灣沒有做好統一的打算，能做的準備就是抗壓，最壞的情況則是備戰。
（中央社）學者分析，中共二十大之後的兩岸局勢，2024年到2027年是重點，統一將排入議程；而追求自身歷史定位的中共總書記習近平卸任前將力求統一的具體成果，但目前不知他會延任多久。
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受《中央社》專訪談論二十大的涉台論述，以及二十大後的兩岸局勢。
趙春山指出，這次二十大報告涉台內容釋放的訊息是，要告訴台灣民眾與美國，對台工作的重點已從「反獨」向「統一」做戰略轉移。儘管沒有時間表，但統一已經放在議程表上。
另一方面，二十大報告釋出的訊息是，中共對於反分裂與反干涉的內涵在擴大。「反分裂」主要是指主權與領土兩大問題，以後不是僅指「法理台獨」，「兩個中國」、「一中一台」都會納入反分裂的範疇。
「反干涉」的對象不單指美國，也包含試圖要干涉兩岸事務、兩岸統一的其他國家。
趙春山表示，綜合比較十九大與二十大兩份報告，十九大在回顧過去五年尚有正面表示，如提及「馬習會」是重要成就，然而二十大的回顧都是負面表列，如反獨與反干涉的論調。
十九大報告在未來有所期待，希望兩岸發展能往前走，但是二十大報告對未來是觀望態度。這也與從十九大至今，很多內外形勢已非中共能掌握有關，2024年還有台灣、美國的選舉，中共也只能觀望。
趙春山進一步分析二十大之後的對台時間軸，甚至習近平卸下棒子前的可能階段。
趙春山指出，2022到2024年，由於2023年大陸兩會結束後，中國大陸整體高層人事才底定，2024年也有台灣與美國的選舉，涉及美台內部形勢變化。這段時間，中共只能做好自己的事情，整頓內部。
他說，等到2024年確定之後，2024年至2027年間，大陸對台將從韜光養晦到有所作為，會如何做會視美中內部環境與美台領導人是誰有不同做法。但是，這段時間的對台工作方面，必須要有一些成績。
趙春山提及，習近平要實現他的中國夢與兩個百年奮鬥目標，只再延任五年（到2027年）是不夠的，很有可能會再有五年。他說，從習近平的前10年來看，如果歷史定位是達到「馬習會」，後面的10年習近平將尋求為兩岸統一的巨大政治工程奠定基礎。
趙春山提到了香港。他指出，香港的談判過程由鄧小平執行，但最後成果是江澤民接受，代表在江澤民上台前，香港已進入談判的過程。由此來看習近平卸任前，主觀上最想解決完成統一任務，將歷史定位定下，但若因健康等問題只做10年，在卸下領導人前至少希望要有眉目，有一個統一的框架出現，這也是「成就」。
比如，尋求雙方面簽署結束敵對狀態、簽署和平條約等。
從此來看，趙春山認為，習近平任內的兩岸關係絕對不可能維持現在「不統、不獨、不武」的現狀。
至於台灣應要如何因應？他認為，台灣要確立自己的戰略目標是甚麼，沒有戰略目標就沒有戰術因應。不能燈開指向左，方向盤卻轉右，會讓民眾產生混淆。這是選擇題。
趙春山說，台灣民眾希望維持現狀，但大陸不會讓台灣維持現狀，他將統一當作發展與民族復興的目標。但若台灣沒有做好統一的打算，能做的準備就是抗壓，最壞的情況則是備戰。
在二十大報告中提及不承諾放棄武力，這樣的表述上次在黨代會出現是2002年16大時，趙春山不諱言兩岸關係倒退，但若北京希望未來透過兩岸政治協商達到和平統一目標，倒退後重新復原，恢復比創建的時間可能還要來得多。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
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從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
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2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫