詹順貴：輕颱尼莎帶來超大豪雨災情，凸顯台北市在極端氣候下的水災調適能力最差
我們想讓你知道的是
輕颱尼莎因為與東北季風形成「共伴效應」，在北台灣帶來致災性超大豪雨。災情主要集中台北市243件、新北市126件；從以上數據資訊比較分析，似乎可以得出台北市面對極端氣候下的水災調適能力最差的結論。
文：詹順貴
在全球暖化議題上，李遠哲院長接受媒體專訪所掀起的是該如何積極「減少碳排」的政策檢討。而日前沒有直接襲台、只是從南邊海上切過的輕颱尼莎，因為與東北季風形成「共伴效應」，即在北台灣帶來致災性超大豪雨，則凸顯全球暖化另一面向議題，即高自然災害風險的台灣，有無足以因應極端氣候的具體「調適」策略？如有，到底長什麼樣子？
我們爭吵焦點都放在減量，而少談調適
在因應全球暖化的議題上，本包含「減緩」與「調適」兩個面向的策略。前者聚焦減少溫室氣體排放，後者則是面對全球暖化所造成越來越極端的氣候型態，人類社會如何積極調整適應，以將災害盡可能降低並能快速復原。
可惜的是，不僅今年3月以國發會為主的跨部會淨零排放記者會上所公布的政策看不到對「調適」策略有所著墨，李遠哲院長歷次相關發言也都只針對減排部分。但事實上，台灣作為多風、多雨、多地震、多災害的海島型國家，對一般人民而言，「調適」遠比「減排」重要許多。
截至10月17日上午9時的最新全國災情統計共414件，主要集中台北市243件、新北市126件；其中淹水部分，曾高達183處，截至17日上午8時仍有台北市19處積水未退。除了宜蘭縣大同鄉台7線道路嚴重崩坍仍無法搶修外，所幸都不算太嚴重。
從以上數據資訊比較分析，似乎可以得出台北市面對極端氣候下的水災調適能力最差的結論。何以最差？地理條件位處盆地之內的不利因素，固然是其中之一，但高度開發致使台北市的地面不透水程度最高，主要河川屢經截彎取直並水泥化，大量減少可以滯洪疏洪的土壤，恐怕才是主要原因。
所謂「調適」，就超大豪雨而言，絕對不是指完全不會淹水（一般民眾也應調整改變不能淹水的觀念），而是在於不怕淹水。強降雨期間或許淹水，但相對能確保不會造成嚴重災情，一旦雨停，淹水情況也能快速消退，環境生態、社會生活都不會受到太大影響。
整體而言，多颱的台灣災後復原能力算是相當強。但從前面提到的淹水數據，從10月16日北部開始強降雨之後，曾高達183處，到了隔天上午8時僅剩台北市19處積水未退，仍可看出台北市的疏洪能力確實相對較差。未來面對日趨極端的氣候型態，會備受挑戰，更加難以承受。
台北市的防災調適不及格
有趣但荒謬的是，10月16日下了近乎一整天超大豪雨，台北市已傳出多處較大災情，市長柯文哲卻仍在中部忙著輔選。被問到時，柯文哲還大言不慚地說北市的防災SOP已經很成熟，市長人雖不在，但救災完全沒有延誤，還反酸其他縣市首長在場坐鎮只是在作秀。
台北市議員黃郁芬隨即戳破柯文哲大言不慚的謊言。指出台北市原訂16日於大佳河濱公園外舉行的世界音樂節雖因雨取消，廠商於下午五點多才接獲水利處通知水門將關。但後來發現水利處早已從4點就已陸續關閉水門，卻完全未在關閉前，預留時間公告通知設備廠商與停車民眾（尤其百齡橋下的車主）。
因而有許多民眾、愛車及十餘名設備廠商，因為水利處沒有事先通知關水門而被困在堤防外，只能自己設法在豪大雨中找路逃出。更有民眾一直到晚上八點，才終於被消防局救出來。
依照《台北市轄疏散門啟閉作業》規定，水門關閉前里長應用廣播或通訊系統通知附近民眾。中山區大佳里里長莊欽億受訪時表示，他也沒收到通知，不知道要關水門，更別說要廣播。
對於那些因水利處關水門在先、通知在後而來不及移出設備或車輛的台北市民，柯文哲在媒體前的回應不是道歉，而是一句「每個國民還是要對自己的行為負責」。把責任推得一乾二淨，這就是他洋洋得意的SOP。
過往政治人物或工程師喜歡談治山、治水，但近一、二十年卻經常看到山、水反過來用它們的方法來「治人」，面對大自然反撲，人類顯得渺小無助。因此，希望這波超大豪雨能打醒各黨縣市長參選人，不要再陷於論文抄襲與八卦的口舌之爭，重新聚焦回如何治理所參選縣市政見。尤其受創相對較重的台北市與新北市市長參選人，你（妳）們未來面對極端氣候型態，將提出什麼樣的調適策略來治理台北市或新北市？
要改變截彎取直、築堤束水的想法
過往截彎取直、築堤束水來快速排洪的工程思維，在全世界都已被證明再也無法因應目前的極端氣候。想有效遏止水患，必須改從地理環境與都市條件，重新思考「還地於河」、「與水共存」，將暴雨當作資源和平共處，乃至妥善運用，而非刻板視為災害。
過去，將近三分之二國土低於海平面的荷蘭，發展出利用浮力讓房屋隨著洪水升降的浮動式「兩棲屋」，以協助居住在低漥地區民眾不再受淹水之苦。
台灣則有位於基隆河畔三腳渡碼頭（劍潭抽水站旁）的土地公廟士林天德宮，由於蓋在河堤外高灘地（也是河川行水區），只要遇到豪大雨就會淹水。廟方執事人員設計了機械升降設備，以便在預期河面將上漲溢淹時可以事先將廟上升從容避災，因而成為近日豪雨成災下的新聞小亮點。
以上都是積極有效的「調適」案例，但台灣更需要的是更大尺度的具體「調適」政策與執行方案。
海綿城市不透水怎發揮功效
2014年柯文哲初次參選台北市長時，曾提出「海綿城市」政見。不僅要增加台北市整體透水率，還要積極賦予廣場、公園、學校操場乃至大樓中庭造景水池等貯留、下滲功能，以減緩市區地表短時間逕流量，並蒐集雨水再利用。
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
我們想讓你知道的是
111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
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年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
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延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
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結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
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年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
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本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。