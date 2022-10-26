詹順貴：輕颱尼莎帶來超大豪雨災情，凸顯台北市在極端氣候下的水災調適能力最差

文：詹順貴

在全球暖化議題上，李遠哲院長接受媒體專訪所掀起的是該如何積極「減少碳排」的政策檢討。而日前沒有直接襲台、只是從南邊海上切過的輕颱尼莎，因為與東北季風形成「共伴效應」，即在北台灣帶來致災性超大豪雨，則凸顯全球暖化另一面向議題，即高自然災害風險的台灣，有無足以因應極端氣候的具體「調適」策略？如有，到底長什麼樣子？

我們爭吵焦點都放在減量，而少談調適

在因應全球暖化的議題上，本包含「減緩」與「調適」兩個面向的策略。前者聚焦減少溫室氣體排放，後者則是面對全球暖化所造成越來越極端的氣候型態，人類社會如何積極調整適應，以將災害盡可能降低並能快速復原。

可惜的是，不僅今年3月以國發會為主的跨部會淨零排放記者會上所公布的政策看不到對「調適」策略有所著墨，李遠哲院長歷次相關發言也都只針對減排部分。但事實上，台灣作為多風、多雨、多地震、多災害的海島型國家，對一般人民而言，「調適」遠比「減排」重要許多。

截至10月17日上午9時的最新全國災情統計共414件，主要集中台北市243件、新北市126件；其中淹水部分，曾高達183處，截至17日上午8時仍有台北市19處積水未退。除了宜蘭縣大同鄉台7線道路嚴重崩坍仍無法搶修外，所幸都不算太嚴重。

從以上數據資訊比較分析，似乎可以得出台北市面對極端氣候下的水災調適能力最差的結論。何以最差？地理條件位處盆地之內的不利因素，固然是其中之一，但高度開發致使台北市的地面不透水程度最高，主要河川屢經截彎取直並水泥化，大量減少可以滯洪疏洪的土壤，恐怕才是主要原因。

所謂「調適」，就超大豪雨而言，絕對不是指完全不會淹水（一般民眾也應調整改變不能淹水的觀念），而是在於不怕淹水。強降雨期間或許淹水，但相對能確保不會造成嚴重災情，一旦雨停，淹水情況也能快速消退，環境生態、社會生活都不會受到太大影響。

整體而言，多颱的台灣災後復原能力算是相當強。但從前面提到的淹水數據，從10月16日北部開始強降雨之後，曾高達183處，到了隔天上午8時僅剩台北市19處積水未退，仍可看出台北市的疏洪能力確實相對較差。未來面對日趨極端的氣候型態，會備受挑戰，更加難以承受。

Photo Credit: 中央社 受颱風尼莎及共伴效應影響，多處豪雨成災。台北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬間積淹水，北市警消獲報，有部分民眾因此受困，立即派員到場救援，順利救出2人、1人自行上岸。 （翻攝照片） 中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日

台北市的防災調適不及格

有趣但荒謬的是，10月16日下了近乎一整天超大豪雨，台北市已傳出多處較大災情，市長柯文哲卻仍在中部忙著輔選。被問到時，柯文哲還大言不慚地說北市的防災SOP已經很成熟，市長人雖不在，但救災完全沒有延誤，還反酸其他縣市首長在場坐鎮只是在作秀。

台北市議員黃郁芬隨即戳破柯文哲大言不慚的謊言。指出台北市原訂16日於大佳河濱公園外舉行的世界音樂節雖因雨取消，廠商於下午五點多才接獲水利處通知水門將關。但後來發現水利處早已從4點就已陸續關閉水門，卻完全未在關閉前，預留時間公告通知設備廠商與停車民眾（尤其百齡橋下的車主）。

因而有許多民眾、愛車及十餘名設備廠商，因為水利處沒有事先通知關水門而被困在堤防外，只能自己設法在豪大雨中找路逃出。更有民眾一直到晚上八點，才終於被消防局救出來。

依照《台北市轄疏散門啟閉作業》規定，水門關閉前里長應用廣播或通訊系統通知附近民眾。中山區大佳里里長莊欽億受訪時表示，他也沒收到通知，不知道要關水門，更別說要廣播。

對於那些因水利處關水門在先、通知在後而來不及移出設備或車輛的台北市民，柯文哲在媒體前的回應不是道歉，而是一句「每個國民還是要對自己的行為負責」。把責任推得一乾二淨，這就是他洋洋得意的SOP。

過往政治人物或工程師喜歡談治山、治水，但近一、二十年卻經常看到山、水反過來用它們的方法來「治人」，面對大自然反撲，人類顯得渺小無助。因此，希望這波超大豪雨能打醒各黨縣市長參選人，不要再陷於論文抄襲與八卦的口舌之爭，重新聚焦回如何治理所參選縣市政見。尤其受創相對較重的台北市與新北市市長參選人，你（妳）們未來面對極端氣候型態，將提出什麼樣的調適策略來治理台北市或新北市？

Photo Credit: 中央社 颱風尼莎帶來豪雨，台北市內湖區康樂隧道口16日發生土石及路樹崩落，造成雙向車道都無法通行，台北市消防局獲報後初查，幸無人車受困。 （翻攝照片） 中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日

要改變截彎取直、築堤束水的想法

過往截彎取直、築堤束水來快速排洪的工程思維，在全世界都已被證明再也無法因應目前的極端氣候。想有效遏止水患，必須改從地理環境與都市條件，重新思考「還地於河」、「與水共存」，將暴雨當作資源和平共處，乃至妥善運用，而非刻板視為災害。

過去，將近三分之二國土低於海平面的荷蘭，發展出利用浮力讓房屋隨著洪水升降的浮動式「兩棲屋」，以協助居住在低漥地區民眾不再受淹水之苦。

台灣則有位於基隆河畔三腳渡碼頭（劍潭抽水站旁）的土地公廟士林天德宮，由於蓋在河堤外高灘地（也是河川行水區），只要遇到豪大雨就會淹水。廟方執事人員設計了機械升降設備，以便在預期河面將上漲溢淹時可以事先將廟上升從容避災，因而成為近日豪雨成災下的新聞小亮點。

以上都是積極有效的「調適」案例，但台灣更需要的是更大尺度的具體「調適」政策與執行方案。

海綿城市不透水怎發揮功效

2014年柯文哲初次參選台北市長時，曾提出「海綿城市」政見。不僅要增加台北市整體透水率，還要積極賦予廣場、公園、學校操場乃至大樓中庭造景水池等貯留、下滲功能，以減緩市區地表短時間逕流量，並蒐集雨水再利用。