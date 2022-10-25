習近平的強軍夢：全面分析中共二十大後「中央軍委會」的未來走向

文：賴顗任（陸軍上尉，國防大學中共軍事事務研究所碩士）

中共將在本月二十大選出新一屆中央委員會，並在23日中委會第一次全體會議中，完成新一輪中央軍事委員會的任命。作為共軍最高領導層，軍委成員常被解讀為中共未來國防政策與軍事戰略規劃的優序。軍委組成一定程度傳達了共軍往後5至10年的發展傾向訊號，名單的預測必然成為外界焦點之一。

共軍改革使各大軍頭從「通通有獎」到「通通降層」

共軍於2015年訂定「軍委管總」原則，以呼應早已入「憲」但常被削弱的「軍委主席負責制」。「軍委管總」使習近平能實際以三條線統管共軍整體，分別是軍委領導各部機關主持日常工作、以及軍委領導各戰區機關主持備戰打仗工作、軍委領導各軍兵種司令部主持建軍發展工作，也就是所謂的「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」。

目前，軍委主席權威地位已獲得確立，但共軍將階軍官仍有制度紊亂的問題。為理順指揮鏈關係，下一步即是對將官層級進行更加細緻化的設計，其路徑有二：

首先，軍改前的四總部（總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部）及各軍種司令，常因資源劃分互生扞格，部門均勢與軍種平衡問題極大箝制了軍隊效能。2017年十九大後，軍種及戰區司令全數退出軍委會，由國防部長、軍委聯合參謀部參謀長、軍委政治工作部主任及軍委紀律檢查委員會書記等四位上將擔任軍委委員，以通通降層（all downgrades）而非「通通有獎」（all awards），來解決資源爭奪的矛盾。

其次，則是處理長久以來共軍軍官「職銜不對等」問題。2019年所發布《關於先行調整軍級以上軍官軍銜晉升有關政策的通知》中，以軍銜主導等級制度，明確少、中、上將軍銜對接軍級、副戰區級及正戰區級職務，消弭過去「正戰區級中將」或「正師級少將」等混淆指揮鏈的問題。上將層級自上而下始形成「軍委副主席—軍委委員－正戰區級」的有序格局。

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軍委會的任務，是貫徹習思想的「強軍夢工作小組」

上述改革，使共軍領導層得以遵文人領軍、按級晉升的森嚴制度。十九大後的軍委會既非如美國參謀長聯席會議（JCS）的「作戰中心」功能，也非既往江、胡時代供四總部及各軍種議價、圈劃軍費的「資源協調平台」性質。而是「強軍夢工作小組」——其任務是矢命貫徹習近平強軍夢「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」三大工作主軸。

習近平2012年上任後，多次在內部會議強調「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」三大目標，並在2013年十二屆人大會議中，將此等目標定性為「黨在新形勢下的強軍目標」，成為習時期「強軍夢」的主要內涵。

分工上，由聯合參謀部主管作戰訓練工作、政治工作部統管思想教育與黨組建設、紀檢委負責紀律審查事務，三條工作線從軍委會垂直貫穿各級部隊。

是以軍委會的「參、政、紀」分工體制，構築共軍各級部隊編裝調整的「頂層設計」。近年的編裝革新，提供外界觀察強軍夢分工體制一個清晰視角：各軍種司令部及戰區機關的參謀長、政治工作部主任及紀委書記，均位列單位副職，位階等同副司令，以下各級單位亦是如此。

軍委會除督導三大工作外，主責軍事外交的國防部長亦為軍委會委員之一。中共防長兼任國務委員，對外從事戰略溝通；對內則代表軍委會與國務院進行軍政協調。防長是唯一非政治局委員卻享有副國級待遇的軍委成員，名列中共「黨與國家領導人」行列，軍委會實際排名第四，僅次正副主席。

哪些人將競逐軍委會成員？

從上述軍委會任務與組成判斷，二十大軍委若仍無文人副主席的增補，結構將保持現狀不變，仍由兩個副主席、國防部長、軍委聯參部參謀長、軍委政工部主任及軍委紀檢委書記等6名現役上將組成。目前，除軍委會成員外，共軍現役上將計有30名，能夠競逐這些職缺的人，須遵循「黨、軍職的差序晉升」及「年齡限制」兩項條件。

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共軍軍官培育制度趨於完善，高階職務尤其受到嚴格的差序晉升規範，幾乎不存在越級拔擢的可能。因軍委副主席高於軍委委員，並兼任政治局委員，副主席候選者必須是現任軍委委員；至於略高於正部級的軍委委員，則從已擔任中委、中紀委或候委數年者優先選拔。

年齡限制方面，則有幾個關鍵數字須關注：現任軍委副主席及軍委委員，按政治局「七上八下」（67歲仍可留任，68歲必須退休）默契去留；其餘上將則依《現役軍官法》規定，65歲屆齡退役、未滿65歲但正戰區級任滿八年未晉升為軍委委員者，也需屆年調整職務（但未退出現役）。

如果二十大依循上述規則運作，則軍委會將是：一、屆滿68歲者不再續任；二、排除二十大黨代表未當選的何衛東、乙曉光、丁來杭及高津等四人；三、排除十九大未具中委、中紀委及候委資格者。經過濾，具備競逐副主席資格者僅剩苗華及張升民二人，競爭軍委委員資格者有12人。

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軍委副主席由苗華、張升民晉任

儘管目前多數分析並不看好苗華及張升民順勢接任副主席。然而，僅因不符軍種慣例（均非陸軍）與軍政分工（均為政工）的歷史軌跡，而破壞差序甄補模式的可能性並不大。

《人大組織法》2021年3月修法後，第31及32條賦予了軍委主席在人大閉會期間更動軍委成員的權力，軍委會補選不再需要等到每年兩會，而只要百餘位人大常委行使決定權即可。此即呼應習近平對共軍軍官進行「前慢、後快、中間穩」（基層軍官緩步歷練，中階軍官穩定發展，高層軍官加速流動）的改革，填補因將官的高流動率無法配合軍委改選期程的協調性問題。