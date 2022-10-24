習近平在二十大重新定義「中國式現代化」，上演最好笑的喜劇與最大的悲劇

文：董立文（中央警察大學公共安全系教授）

應該是在2018年3月取消中國憲法國家主席任期制後，習近平就開始積極準備二十大的連任。這四年來，「偉大、光明、正確」的習核心從中國地平線逐漸升起，喜劇不斷在中國上演，在中共二十大終於凝結成一顆新的東方紅太陽。

馬屁聲不斷

中共未來政治明日之星，新疆自治區黨委書記馬興瑞早就定調：

新時代10年的偉大變革充分證明，核心就是力量、核心就是方向、核心就是未來，總書記不愧為眾望所歸、當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，始終把堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位作為最大的政治、最大的大局、最重要的政治紀律和政治規矩，始終忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心。

另一個明日之星，安徽省委書記鄭柵潔則說：

是一篇閃耀著馬克思主義光輝的綱領性文獻，是感召我們「緊跟總書記」的政治大課。要發自內心捍衛核心地位、表裡如一維護核心權威、言行一致緊跟核心奮鬥，堅定不移衷心擁護「兩個確立」、忠誠踐行「兩個維護」。

理性的人，看到這兩篇習核心的註腳，能不噴飯嗎？

針對中共二十大，國際媒體與輿論卻極不友善，國際主流評論的焦點，是習近平尋求成為毛澤東以來中國最強大的領導人，但是，習連任的「毛澤東路線2.0版」將會是世界的悲劇與災難，也是中國的悲劇與災難。是犧牲中國經濟與社會自由為代價的連任，不利於中國共產黨的長遠發展，也不利於中國的長治久安。當然，國際輿論也聚焦在台海安全，關切習近平是否會孤注一擲用武力統一台灣。

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二十大之前極度保密、防止意外

仔細看，中共二十大的戲碼極不尋常，首先表現在前後會議議程內容、程序與人事名單史無前例的高度保密，滴水不漏。這反映的是中共內部，包括黨代表以上層級的幹部都被嚴格看管，高壓肅殺之氣壟罩黨內。

早在10月9日宣佈召開19屆7中全會，外界就注意到中共官媒的報導非常少，一線官媒《新華網》授權公佈的內容是：

中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議9日上午在京召開。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告討論稿向全會作了說明。王滬寧就《中國共產黨章程（修正案）》討論稿向全會作了說明。

這個內容，少了王滬寧的職稱是「政治局常委、中央書記處書記」，少了「黨的十九屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告」的議程，更少了應該是「政治局常委、中央紀律檢查委員會書記趙樂際」做工作報告。當然，外界更關注的是《中國共產黨章程（修正案）》的內容是什麼？

現在看來恢復「黨主席」的可能性極低。而所謂的「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）或「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護黨中央權威和集中統一領導），其實「十八屆六中全會」就已確立「習核心」，十九大已確立「習近平思想」，若再加「兩個確立」與「兩個維護」，只不過反映習的心虛與脆弱。

習近平還想重定世界的「現代化」

習近平的二十大政治報告揭曉，偉大的東方紅太陽不但要帶領中國的新時代，還重新定義世界的「現代化」，叫做「中國式現代化」；充斥了對「全人類」與「全球」的新指導思想。總其名為「人類命運共同體」思想，以及「全球發展倡議」、「全球安全倡議」等。

一位中國網友留言：「一人狂妄，十四億人陪葬，還要跟著喊英明」，這豈不是最好笑的喜劇與最大的悲劇。

二十大開幕前夕，北京海澱區北三環西路四通橋出現反習標語，立刻吸引國際媒體的高度關注，「四通橋布條」與「四通橋勇士」成為專有名詞。不但造成中國國內巨大的連鎖效應，也在國際社會中擴散，實際變成中國人民版的二十大政治報告，比肩習近平的二十大政治報告，包括中共，沒人敢忽視。

四通橋高掛兩條兩幅標語，為白底紅字，分別寫著「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由、不要謊言要尊嚴，不要文革要改革、不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

掛布條的人沒有跑，還在現場焚燒物品製造濃煙，並用大聲公呼喊標語，試圖製造最大的宣傳效果。大約半小時後掛布條的人就被公安逮捕，不過現場標語與視頻馬上傳遍全中國與全世界。後來聽說這個人叫作彭立發，至今中國公安沒有公佈、指控與說明這次事件。

四通橋事件在蔓延中

四通橋事件後，恰是藉由中共高效率的國家機器鎮壓，而傳達到每一個中國人民的心中。黨中央全力開動網路審查機器，「四通橋」、「海淀」、「勇敢」、「勇氣」、「勇士」、「義士」、「橫幅」、「條幅」、「標語」都成爲敏感詞，不是無法查詢就是只查到少數與此事不相關的內容。就連微信被封的相關討論都已遭微博封鎖，後來，「我看到了」「微信被封」、「騰訊客服」等熱搜話題也都被刪除。

喜劇接著上演，北京推出新維安措施。例如購買1公尺以上的布料、油漆，也要「實名制」，等同菜刀。全國風聲鶴唳，急招民兵、志願者、臨時工看守橋樑，加強戒備，滿城都是「看橋員」，引發熱議。

四通橋標語在中國內部蔓延，西安街頭、北京公廁內都出現響應四通橋事件的標語，呼應四通橋標語。各城市街頭告示板、電線桿、道路牆面等任何可以張貼大小標語與噴漆的地方，陸續出現四通橋標語，中共恐怕還要要緊急招聘「看廁所員」、「看牆員」、「看電線桿員」。有網友補了一句：「道路自信，橋樑自信，接下來還得公廁自信、電線桿自信」。

同時，四通橋標語在網路與國際社會擴散。推特流傳的多張照片顯示，包括美國密西根大學、伊利諾大學厄巴納─香檳分校、芝加哥大學、紐約大學、加拿大多倫多大學、英國倫敦大學學院、倫敦中央聖馬丁學院、南韓高麗大學等多所大學校園內，隔日（10月14日）立即都出現了聲援這位北京示威者，以及譴責習近平獨裁的標語海報。這個國際擴散效應，還在急速擴大中。

四通橋標語「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由、不要謊言要尊嚴，不要文革要改革、不要領袖要選票，不做奴才做公民」，說的是中國人民真正的、普遍的心聲，證明中國人民的理性與良心；「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」則呼喊號召新的群眾運動。