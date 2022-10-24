習近平在二十大重新定義「中國式現代化」，上演最好笑的喜劇與最大的悲劇
我們想讓你知道的是
一位中國網友留言：「一人狂妄，十四億人陪葬，還要跟著喊英明」，這豈不是最好笑的喜劇與最大的悲劇。
文：董立文（中央警察大學公共安全系教授）
應該是在2018年3月取消中國憲法國家主席任期制後，習近平就開始積極準備二十大的連任。這四年來，「偉大、光明、正確」的習核心從中國地平線逐漸升起，喜劇不斷在中國上演，在中共二十大終於凝結成一顆新的東方紅太陽。
馬屁聲不斷
中共未來政治明日之星，新疆自治區黨委書記馬興瑞早就定調：
新時代10年的偉大變革充分證明，核心就是力量、核心就是方向、核心就是未來，總書記不愧為眾望所歸、當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，始終把堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位作為最大的政治、最大的大局、最重要的政治紀律和政治規矩，始終忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心。
另一個明日之星，安徽省委書記鄭柵潔則說：
是一篇閃耀著馬克思主義光輝的綱領性文獻，是感召我們「緊跟總書記」的政治大課。要發自內心捍衛核心地位、表裡如一維護核心權威、言行一致緊跟核心奮鬥，堅定不移衷心擁護「兩個確立」、忠誠踐行「兩個維護」。
理性的人，看到這兩篇習核心的註腳，能不噴飯嗎？
針對中共二十大，國際媒體與輿論卻極不友善，國際主流評論的焦點，是習近平尋求成為毛澤東以來中國最強大的領導人，但是，習連任的「毛澤東路線2.0版」將會是世界的悲劇與災難，也是中國的悲劇與災難。是犧牲中國經濟與社會自由為代價的連任，不利於中國共產黨的長遠發展，也不利於中國的長治久安。當然，國際輿論也聚焦在台海安全，關切習近平是否會孤注一擲用武力統一台灣。
二十大之前極度保密、防止意外
仔細看，中共二十大的戲碼極不尋常，首先表現在前後會議議程內容、程序與人事名單史無前例的高度保密，滴水不漏。這反映的是中共內部，包括黨代表以上層級的幹部都被嚴格看管，高壓肅殺之氣壟罩黨內。
早在10月9日宣佈召開19屆7中全會，外界就注意到中共官媒的報導非常少，一線官媒《新華網》授權公佈的內容是：
中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議9日上午在京召開。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告討論稿向全會作了說明。王滬寧就《中國共產黨章程（修正案）》討論稿向全會作了說明。
這個內容，少了王滬寧的職稱是「政治局常委、中央書記處書記」，少了「黨的十九屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告」的議程，更少了應該是「政治局常委、中央紀律檢查委員會書記趙樂際」做工作報告。當然，外界更關注的是《中國共產黨章程（修正案）》的內容是什麼？
現在看來恢復「黨主席」的可能性極低。而所謂的「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）或「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護黨中央權威和集中統一領導），其實「十八屆六中全會」就已確立「習核心」，十九大已確立「習近平思想」，若再加「兩個確立」與「兩個維護」，只不過反映習的心虛與脆弱。
習近平還想重定世界的「現代化」
習近平的二十大政治報告揭曉，偉大的東方紅太陽不但要帶領中國的新時代，還重新定義世界的「現代化」，叫做「中國式現代化」；充斥了對「全人類」與「全球」的新指導思想。總其名為「人類命運共同體」思想，以及「全球發展倡議」、「全球安全倡議」等。
一位中國網友留言：「一人狂妄，十四億人陪葬，還要跟著喊英明」，這豈不是最好笑的喜劇與最大的悲劇。
二十大開幕前夕，北京海澱區北三環西路四通橋出現反習標語，立刻吸引國際媒體的高度關注，「四通橋布條」與「四通橋勇士」成為專有名詞。不但造成中國國內巨大的連鎖效應，也在國際社會中擴散，實際變成中國人民版的二十大政治報告，比肩習近平的二十大政治報告，包括中共，沒人敢忽視。
四通橋高掛兩條兩幅標語，為白底紅字，分別寫著「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由、不要謊言要尊嚴，不要文革要改革、不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。
掛布條的人沒有跑，還在現場焚燒物品製造濃煙，並用大聲公呼喊標語，試圖製造最大的宣傳效果。大約半小時後掛布條的人就被公安逮捕，不過現場標語與視頻馬上傳遍全中國與全世界。後來聽說這個人叫作彭立發，至今中國公安沒有公佈、指控與說明這次事件。
四通橋事件在蔓延中
四通橋事件後，恰是藉由中共高效率的國家機器鎮壓，而傳達到每一個中國人民的心中。黨中央全力開動網路審查機器，「四通橋」、「海淀」、「勇敢」、「勇氣」、「勇士」、「義士」、「橫幅」、「條幅」、「標語」都成爲敏感詞，不是無法查詢就是只查到少數與此事不相關的內容。就連微信被封的相關討論都已遭微博封鎖，後來，「我看到了」「微信被封」、「騰訊客服」等熱搜話題也都被刪除。
喜劇接著上演，北京推出新維安措施。例如購買1公尺以上的布料、油漆，也要「實名制」，等同菜刀。全國風聲鶴唳，急招民兵、志願者、臨時工看守橋樑，加強戒備，滿城都是「看橋員」，引發熱議。
四通橋標語在中國內部蔓延，西安街頭、北京公廁內都出現響應四通橋事件的標語，呼應四通橋標語。各城市街頭告示板、電線桿、道路牆面等任何可以張貼大小標語與噴漆的地方，陸續出現四通橋標語，中共恐怕還要要緊急招聘「看廁所員」、「看牆員」、「看電線桿員」。有網友補了一句：「道路自信，橋樑自信，接下來還得公廁自信、電線桿自信」。
同時，四通橋標語在網路與國際社會擴散。推特流傳的多張照片顯示，包括美國密西根大學、伊利諾大學厄巴納─香檳分校、芝加哥大學、紐約大學、加拿大多倫多大學、英國倫敦大學學院、倫敦中央聖馬丁學院、南韓高麗大學等多所大學校園內，隔日（10月14日）立即都出現了聲援這位北京示威者，以及譴責習近平獨裁的標語海報。這個國際擴散效應，還在急速擴大中。
四通橋標語「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由、不要謊言要尊嚴，不要文革要改革、不要領袖要選票，不做奴才做公民」，說的是中國人民真正的、普遍的心聲，證明中國人民的理性與良心；「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」則呼喊號召新的群眾運動。
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
我們想讓你知道的是
111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
當兒女在外地打拼，時常會擔心父母獨自在家鄉生活，也不捨見到將父母接至陌生的大城市後，卻因不熟悉環境也沒有相熟的朋友，最後只能孤獨待在家中的情境。為了讓長輩在家鄉也能夠自在活動，智慧時尚打造「屏安福D+卡」，透過傳統平安符信仰意涵的外型，結合定位科技的技術，在家鄉的社區鄰里生活圈中打造安心守護網。
屏安福外型設計成長輩最常使用的平安符香火袋造型，帶著安心又實用，讓長輩願意常常配戴在身上，保持定位資訊的持續性。屏安福採用藍芽感應技術，自動與範圍內記錄位置的微定位（Beacon）裝置進行連結，即時定位掌握長輩行動軌跡，同時結合24小時SOS緊急求助與跌倒偵測功能，在發生事情時可以透過第三方客服，提供即時救援服務並透過電話聯絡緊急連絡人。
為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
銀髮友善城市結合智慧健康，打造了新型態的創新照護模式，讓長者不因為身體變得緩慢而使生活也變得停頓無趣，在慢慢老去的過程中，可以在自己熟悉的家鄉，和自己喜愛的朋友一起體驗生活樂趣，共同追求健康樂活的精彩人生。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。