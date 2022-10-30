《宇宙大哉問》：改造火星需要什麼？我們能讓火星變得像地球一樣宜居嗎？
我們想讓你知道的是
如果我們想打開火星上的恆溫器並使它成為一個更舒適的居住地，我們需要考慮行星溫度是怎麼來的，主要由兩個基本因素決定：一、從太陽獲得多少熱量。二、保留了多少熱量。
文：豪爾赫．陳（Jorge Cham）、丹尼爾．懷森（Daniel Whiteson）
我們能把火星變成地球嗎？
地球很棒，對吧？它有令人難以置信的美景、美味的街頭美食和一流的學校。只要我們好好照顧它，人類應該可以在地球上舒適的生活很長時間。不過，地球是我們唯一可以居住的星球嗎？可惜的是，環顧我們的太陽系，沒有任何其他選擇具有相同的豪華設施，甚至連最基本的居住條件，譬如合理溫度、可供呼吸的大氣層或地表液態水都沒有。
即使我們在某處發現了另一顆像地球一樣的行星，除非我們發明曲速引擎或找到操縱蟲洞的方法，否則到那裡也需要花費數十年、數百年或甚至數千年的時間。相反的，如果我們在離家更近的地方找到一個略欠修繕的房屋呢？我們可能不需要花費數十年時間擠在發臭的殖民船中，只需要花點力氣和上一層油漆，就可以搬過去住。
來吧！讓我們看看位在隔壁的行星：火星！它確實需要一點整修和更新衛浴設備，但真的潛力無限。它在三個最重要的評分項目中獲得非常高的分數：地段、地段、還是地段。
改造火星需要什麼？我們能讓火星變得像地球一樣美好嗎？
生活在火星上
當我們說「想讓火星適合居住」時，意思是我們希望它盡可能與地球相似。理論上，我們可以建造太空站住在裡面，出門的時候必須穿著尖端太空裝。我們甚至可以建造巨大的圓頂來封閉城市，並一直待在室內。但那會是怎樣的生活呢？
要真正把一個地方稱為家，我們希望能夠在綠色公園裡自由漫步，呼吸新鮮空氣，享受每一寸土地。我們不想穿太空裝去散步，也不想塗上防晒係數兩千的乳液來避免被宇宙輻射晒傷。
問題是火星並不完全處於適合居住的狀態。為了讓火星更像地球，我們需要改變它現在幾個不太適合居住的地方：
- 表面沒有液態水。
- 那裡很冷（想想南極洲，一年到頭都很冷）。
- 沒有可呼吸的大氣層。
- 表面受到有害宇宙射線的轟擊。
讓我們逐一解決這些問題。
水，無處不在
大家都知道，水與生命息息相關。據我們所知，不僅所有生命都需要水才能生存，而且我們認為生命始於水中。當我們環顧太陽系尋找外星生命的可能性時，我們首先要問的就是：液態水在哪裡？到目前為止，地球是太陽系中唯一一個在地表發現液態水的地方。我們想要的是：易於獲取的液態水，最好有美麗的湖泊和潺潺的溪流。
當然，由於水分子實際上在太陽系中並不罕見，所以關鍵字是「液態」。事實上，天王星和海王星又稱為「冰巨星」，因為它們有太多的固態水。穀神矮行星估計有一半是冰，小行星帶的很多岩石基本上都是巨大的髒雪球。事實上，科學家認為地球上大部分的水來自太陽系遙遠另一端。年輕熾熱的地球將大量原始水蒸發到太空中，但後來彗星和其他冰冷的太空岩石撞擊地球補充水分。沒錯，我們的海洋充滿了融化的宇宙雪球。下次你喝水時，請記住你正在享受一杯冰涼、清爽的融化彗星。
火星的地表肯定沒有任何海洋，但仍然有大量的地上冷凍水和地底深處液態水。火星就像地球一樣，南北兩極比赤道更冷，被許多冰層覆蓋。如果把那麼多的冰全部融化，火星就會被水覆蓋到三十公尺深，足夠未來生活在火星的人類飲用、游泳，並且建造主題公園滑水道。
如果我們想要在新家中擁有海洋和河流，只需將冰融化成水，並保持液態。但這很棘手，因為火星的表面極端寒冷，而且大氣層非常稀薄，任何露天液態水很可能會迅速凍結，或是在太空真空中沸騰成蒸氣。
好消息是，如果我們能找到方法來加熱火星，而且提供大氣層，那麼火星就可以擁有液態湖泊和海洋，並且離我們親愛的地球樣貌更近了一步。
使火星變溫暖
乍看之下，你可能會想像火星表面既溫暖又舒適。畢竟，火星閃耀著紅色光芒，而且看起來像沙漠一樣。但火星實際上很冷，紅色來自於土壤中的氧化鐵，平均溫度為攝氏負六十三度，比地球南極的溫度低得多。
如果我們想打開火星上的恆溫器並使它成為一個更舒適的居住地，我們需要考慮行星溫度是怎麼來的，主要由兩個基本因素決定：
一、從太陽獲得多少熱量。
二、保留了多少熱量。
太陽系中的大部分熱量來自太陽，因此行星獲得熱量的多寡取決於它在太陽系中的位置。行星離太陽愈近，得到的熱量就愈多。火星獲得了相當多熱量，這跟它是距離太陽第四近的行星有關，但是並沒有比地球多，因為地球更靠近太陽。
一種解決問題的可能方案是改變火星和太陽之間的距離。我們可以建造龐大到如同行星般大小的火箭，將它們綁在火星上，用來引導火星到更靠近太陽的軌道上。另一個較便宜但也較危險的想法是使用另一塊沉重的岩石做為重力拖船。如果我們能竊取一顆大型小行星並將它送入火星附近的軌道，重力效應可能會將火星拉向正確的方向。當然，前提是我們沒有將那顆小行星撞向地球。
如果這聽起來有點瘋狂，那麼也許我們應該考慮其他比較有希望的解決方案。例如，我們可以藉由幫助火星保留更多從太陽獲得的能量來提高火星溫度。行星不會穿蓬鬆的羽絨背心或派克大衣來保暖，但行星確實有大氣層。大氣層不僅適合呼吸，還能讓你欣賞美麗的落日；由於溫室效應，大氣層也可以像行星的夾克一樣，幫行星保暖。
當來自太陽的光照射到行星上，會加熱行星表面的岩石、山脈和所有物體。而東西變熱時，會發出紅外線。通常，這種能量會輻射到太空中然後消失。但是如果有大氣層，輻射就會被困在裡面。其中的關鍵就是大氣層含有二氧化碳（CO2）。
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon