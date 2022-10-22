【2022電視金鐘獎】《斯卡羅》拿下戲劇節目等4項大獎，導演曹瑞原：台劇終於能看見這樣的盛況

2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇類別中最受觀眾矚目的戲劇節目獎由《斯卡羅》獲得，該劇一共囊括4項大獎，其他包含新人、燈光、視覺特效獎。評審說明，強烈的影像風格，史詩般的大河劇。透過宏觀的視野，展現台灣墾荒時代不同族群間的衝突與調和，美術服裝道具場景，真實的還原了歷史，開創了台劇影像風格的新高度。

「一部旗艦時代劇，我們可能以為付出、跨出了一大步，但如果之後沒有繼續的前仆後繼、一步步繼續，其實我們可能只前進了一小步。謝謝曹導、斯卡羅團隊你們為打了美好的一仗，即使滿身是傷也從未放棄。」公視代表於蓓華受獎時說道。「幾十年來，今天是最高潮起伏的一天。」

《斯卡羅》改編自陳耀昌獲得台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎的小說《傀儡花》，斥資超過2億，耗時3年準備，由曾經獲得金鐘獎的曹瑞原執導，試圖描述154年前的「羅妹號事件」，重現19世紀台灣多重民族地景。而《斯卡羅》主演也是一串金字招牌，包含温貞菱、吳慷仁、法比歐、夏靖庭、周厚安、黃健瑋等人。

導演曹瑞曾於2015年交出的《一把青》，獲得電視金鐘獎最佳戲劇節目、導演、男主角、新進演員、美術設計、燈光6項大獎，如今再度以《斯卡羅》獲得最佳戲劇，且也拿下視覺特效、燈光等獎項，成為最後的贏家。

激動不已的導演曹瑞原上台發表感言：「生命太難了，突然跌到谷底，可能也不再期待高潮，但高潮卻在意想不到中又突然出現了。」最後，他也向團隊表達謝意，「我們都在創造今晚的精彩，這樣的精彩是我們共同創造出來的。」

曹瑞原在後台表示：「拿獎非常意外，今年的競爭跟類型非常多樣，可以想像評審團做決定時會有非常多掙扎，我也覺得評審甚至都會非常迷惘，但這件事情是可喜的，台灣終於能看見這樣的盛況，每部戲都很努力，都有自己非常清楚的目標，並且完成，這樣的過程才會讓每部戲都達到一定的水準。」

曹瑞原繼續說：「大家不是競爭對手，是命運共同體，大家一起讓台灣的影視產業向前轉動。」

公視代表於蓓華表示：「《斯卡羅》的初衷是找回台灣的故事，能和這樣的團隊合作，是公視的榮幸，希望之後還能將時代劇作不同的嘗試。」

而陳耀昌也在後台表示：「感謝公視和曹瑞原導演，將我的書變成《斯卡羅》。」演員法比歐則說，「真的非常驕傲，能和團隊完成這個作品，這部作品真的有影響台灣的戲跟歷史，有更多的台灣人和外國人，看到美麗的原住民文化，謝謝團隊。」

戲劇節目獎（粗體為得獎者）

俗女養成記2

茶金

逆局

斯卡羅

華燈初上

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠

核稿編輯：翁世航