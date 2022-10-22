【2022電視金鐘獎】《斯卡羅》拿下戲劇節目等4項大獎，導演曹瑞原：台劇終於能看見這樣的盛況
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2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇類別中最受觀眾矚目的戲劇節目獎由《斯卡羅》獲得。
2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇類別中最受觀眾矚目的戲劇節目獎由《斯卡羅》獲得，該劇一共囊括4項大獎，其他包含新人、燈光、視覺特效獎。評審說明，強烈的影像風格，史詩般的大河劇。透過宏觀的視野，展現台灣墾荒時代不同族群間的衝突與調和，美術服裝道具場景，真實的還原了歷史，開創了台劇影像風格的新高度。
「一部旗艦時代劇，我們可能以為付出、跨出了一大步，但如果之後沒有繼續的前仆後繼、一步步繼續，其實我們可能只前進了一小步。謝謝曹導、斯卡羅團隊你們為打了美好的一仗，即使滿身是傷也從未放棄。」公視代表於蓓華受獎時說道。「幾十年來，今天是最高潮起伏的一天。」
《斯卡羅》改編自陳耀昌獲得台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎的小說《傀儡花》，斥資超過2億，耗時3年準備，由曾經獲得金鐘獎的曹瑞原執導，試圖描述154年前的「羅妹號事件」，重現19世紀台灣多重民族地景。而《斯卡羅》主演也是一串金字招牌，包含温貞菱、吳慷仁、法比歐、夏靖庭、周厚安、黃健瑋等人。
導演曹瑞曾於2015年交出的《一把青》，獲得電視金鐘獎最佳戲劇節目、導演、男主角、新進演員、美術設計、燈光6項大獎，如今再度以《斯卡羅》獲得最佳戲劇，且也拿下視覺特效、燈光等獎項，成為最後的贏家。
激動不已的導演曹瑞原上台發表感言：「生命太難了，突然跌到谷底，可能也不再期待高潮，但高潮卻在意想不到中又突然出現了。」最後，他也向團隊表達謝意，「我們都在創造今晚的精彩，這樣的精彩是我們共同創造出來的。」
曹瑞原在後台表示：「拿獎非常意外，今年的競爭跟類型非常多樣，可以想像評審團做決定時會有非常多掙扎，我也覺得評審甚至都會非常迷惘，但這件事情是可喜的，台灣終於能看見這樣的盛況，每部戲都很努力，都有自己非常清楚的目標，並且完成，這樣的過程才會讓每部戲都達到一定的水準。」
曹瑞原繼續說：「大家不是競爭對手，是命運共同體，大家一起讓台灣的影視產業向前轉動。」
公視代表於蓓華表示：「《斯卡羅》的初衷是找回台灣的故事，能和這樣的團隊合作，是公視的榮幸，希望之後還能將時代劇作不同的嘗試。」
而陳耀昌也在後台表示：「感謝公視和曹瑞原導演，將我的書變成《斯卡羅》。」演員法比歐則說，「真的非常驕傲，能和團隊完成這個作品，這部作品真的有影響台灣的戲跟歷史，有更多的台灣人和外國人，看到美麗的原住民文化，謝謝團隊。」
戲劇節目獎（粗體為得獎者）
俗女養成記2
茶金
逆局
斯卡羅
華燈初上
延伸閱讀
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- 《斯卡羅》：解殖的未竟之業與歷史共業
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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫