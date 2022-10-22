2022/10/22,
影劇

【2022電視金鐘獎】莊絢維、陳冠仲以《逆局》獲得戲劇節目導演獎，深耕懸疑犯罪類型片備受肯定

【2022電視金鐘獎】莊絢維、陳冠仲以《逆局》獲得戲劇節目導演獎，深耕懸疑犯罪類型片備受肯定
莊絢維、陳冠仲以《逆局》奪戲劇節目導演獎。Photo Credit: 三立電視提供

我們想讓你知道的是

2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇節目導演獎由《逆局》莊絢維、陳冠仲獲得。

2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇節目導演獎由《逆局》莊絢維、陳冠仲獲得。評審認為《逆局》精準的節奏、細緻的思緒，縝密地連結起故事懸疑和人性衝突，氛圍營造張力飽滿，場面調度緊扣人心，讓你不得不跟著導演一起加入這場賽局，燒腦地探尋複雜背後的真相。

陳冠仲首先一一向團隊夥伴與家人表達謝意，莊絢維則是透過陳冠仲發表感言：「謝謝評審，雖然我嘴巴上說沒差，但拿到我還是很開心，這個獎是團隊共同一起拿到的，感謝上帝，一切榮耀歸給祢。」

犯罪懸疑動作劇集《逆局》由雙導演莊絢維、陳冠仲執導，于尚民統籌編劇，改編自愛奇藝文學獎推理首獎小說《追凶者》。莊絢維、陳冠仲這對導演搭擋，先前也執導過金鐘獎作品《誰是被害者》，並在2020年第55屆電視金鐘獎獲得8項提名，最終李沐拿下戲劇節目最具潛力新人獎。

從《誰是被害者》到《逆局》，不難發現莊絢維、陳冠仲對於懸疑犯罪類型片的著迷，今年獲得電視金鐘獎最佳導演，也是對於此類型深耕的肯定。

陳冠仲在後台受訪時表示：「得獎真的非常意外，但也真的很開心，瞬間想請所有拍戲的所有事情，突然有點懷念，過程很辛苦，但劇組所有人都給了我們很多溫暖。」

戲劇節目導演獎（粗體為得獎者）

林君陽／茶金
莊絢維、陳冠仲／逆局
連奕琦／華燈初上
蔡銀娟／火神的眼淚
嚴藝文、陳長綸／俗女養成記2

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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