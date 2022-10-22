2022/10/22,
影劇

【2022電視金鐘獎】陳亞蘭創紀錄拿下戲劇節目男主角獎，誓言繼續全心奉獻歌仔戲

【2022電視金鐘獎】陳亞蘭創紀錄拿下戲劇節目男主角獎，誓言繼續全心奉獻歌仔戲
陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》奪戲劇節目男主角獎。Photo Credit: 三立電視提供

我們想讓你知道的是

2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇節目男主角獎，由《嘉慶君遊臺灣》陳亞蘭獲得。

2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇節目男主角獎，由《嘉慶君遊臺灣》陳亞蘭獲得。評審說明本劇結合電視動畫的視覺，並末割裂傳統歌仔戲的精神，「嘉慶君」陳亞蘭的唱腔與身段依然觀賞的重心，顰笑嗔怒都是戲，猶有悠然的韻味，造就了歌仔戲的成功轉型。

上台領獎時陳亞蘭激動落淚表示：「好感動喔，但是男人有淚不輕彈！感謝文化部感謝評審願意肯定一位戲曲演員，我很努力走過這段路。史無前例，這是第一位女演員獲得戲劇節目男主角獎。」陳亞蘭表示，她願意為唯一來自於台灣的原生劇種全力奉獻。

陳亞蘭也感謝恩師楊麗花：「我今天有小小的成就都是他賦予我的，他是我一輩子的貴人，他教我做人、教我演戲，教我詮釋男性角色，今天這個獎應該是他得的，楊麗花這三個字永遠是大家心目中的最佳男主角。」最後他喊道「我愛台灣！我愛粉絲！我愛歌仔戲！」

從本屆入圍名單揭曉時，一大亮點當數陳亞蘭憑藉《嘉慶君遊臺灣》成為台灣金鐘史上首位入圍最佳男主角的女演員，如今陳亞蘭不只入圍，甚至得獎，成為史上第一位獲得視帝的女演員，寫下歷史。

在入圍階段時，對於陳亞蘭的歷史紀錄，評審委員會主任委員陳慧玲認為，陳亞蘭在這部歌仔戲電視劇從年輕演到老，一路走來傳承了傳統戲曲，陳亞蘭飾演的少年就像真的少年，非常具有說服力，因此才開先例。而對此紀錄，各界普遍認為這是台灣對多元性別開放的認同與肯定。

陳亞蘭也表示，本來自己就決定報男主角：「就以角色來界定，我們在戲裡面就是男主角，因為我們就是演小生。」這次寫下電視金鐘獎里程碑，讓陳亞蘭感動沒有愧對恩師楊麗花。她有感身處於進步、成熟的年代，好的演技不再被性別所侷限，多年來女扮男裝的鍛鍊、基本功的練習付出終於被看見。

陳亞蘭出生於台灣澎湖，為知名歌仔戲演員、主持人、歌手等多重身份。領近歌仔戲、並且栽培的師父為楊麗花，而由楊麗花相當喜愛法國傳奇演員亞蘭德倫，才將本名為陳文翠，後改名為陳欣湉的藝名取為「亞蘭」。而從陳亞蘭的致詞感言以及作品檢視，陳亞蘭目前也積極推廣傳統歌仔戲文化，讓此文化延續。

陳亞蘭在後台接受訪問時表示：「真的非常感動，賣了三棟房子之後，我正努力賺錢，昨天還在拍戲！還好，在事前公司把禮服安排好了，所以今天才能又帥又美的上台。」陳亞蘭繼續分享得獎心情：「上台那刻真的不可思議，我也真的覺得，台灣敢把戲劇類男主角頒給女演員，是走在時代尖端！」

面對未來，陳亞蘭也表示，發起集資活動，準備將《嘉慶君遊臺灣》繼續往下拍，而這是信託方式，我也非常有誠意地想做這件事，希望大家繼續支持《嘉慶君再遊臺灣》！

嘉慶君遊臺灣收視開紅盤
Photo Credit: 欣湉國際提供

戲劇節目男主角獎（粗體為得獎者）

朱軒洋【朱廷典】／逆局
查馬克．法拉屋樂／斯卡羅
郭子乾／茶金
陳亞蘭／嘉慶君遊臺灣
楊祐寧／華燈初上
温昇豪／茶金

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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