2022/10/22,
影劇

【2022電視金鐘獎】謝盈萱以《四樓的天堂》獲得戲劇節目女主角獎，感謝女性導演看到自己不一樣的特質

【2022電視金鐘獎】謝盈萱以《四樓的天堂》獲得戲劇節目女主角獎，感謝女性導演看到自己不一樣的特質
謝盈萱以《四樓的天堂》奪戲劇節目女主角獎。Photo Credit: 三立電視提供

我們想讓你知道的是

2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇節目女主角獎，由《四樓的天堂》謝盈萱獲得。

2022年第57屆電視金鐘獎戲劇節目女主角獎，由《四樓的天堂》謝盈萱獲得。評審認為謝盈萱在《四樓的天堂》表現出內斂深刻的心理師，承受許多病患的能量，面對其它對手戲的演員都展現出不同層次的演出，尤其與母親潘麗麗的對戲令人驚艷，及對於黃秋生推拿師的情感、好友陳家逵都表現出不同的樣貌。

戲劇節目女主角獎由《四樓的天堂》謝盈萱拿下，同時入圍《俗女養成記 2》女主角獎的她，獲獎時過於激動一時切換不了角色，致詞時先感謝了俗女2的編劇。冷靜後，謝盈萱再次發表感言說道：「我要感謝我的對手，不管是俗女或四樓的天堂，都是女性導演看到我身上不一樣的特質，從來沒有想過人生這麼奇妙。」他最後更感謝團隊的一直以來的付出。

謝盈萱畢業於國立台北藝術大學戲劇系，演員生涯從舞台劇發跡，至今出演無數舞台劇，包含非常林奕華的《三國》、《包法利夫人們》、台南人劇團的《Re/Turn》、莎妹劇團的《羞昂APP》等作品。

而謝盈萱也從舞台劇跨向電視、電影，2018在《花甲男孩轉大人》裡演出檳榔西施史黛西之後，開始廣泛被大眾認識。同年，謝盈萱憑藉《花甲男孩轉大人》入圍了電視金鐘獎最佳女配角獎，除此之外，更在同志作品中《誰先愛上他的》擔綱女主角，最終更獲得金馬獎最佳女主角以及台北電影獎最佳女主角。

今年，謝盈萱憑藉《四樓的天堂》、《俗女養成記2》兩部影集入圍電視金鐘獎戲劇節目最佳女主角，最終順利以《四樓的天堂》封后，完成金馬、金鐘雙金創舉。

對於在台上致詞失誤的謝盈萱，在後台笑著表示：「還好我和芯宜導演很熟，這是一個非常大的失誤，我會好好和芯宜賠罪，而《四樓的天堂》、《俗女養成記2》我真的都很喜歡。」

對於未來的計劃，謝盈萱表示，明年會有一個拍完的作品問世，現在也有在談的電影和影集的拍攝，希望能夠再有不同的樣子面對大家。最後，謝盈萱說：「還沒想到怎麼拿獎慶祝，但已經想到該怎麼賠罪了！」

戲劇節目女主角獎（粗體為得獎者）

林心如／華燈初上
范宸菲／國際橋牌社第二季
楊謹華／華燈初上
謝盈萱／四樓的天堂
謝盈萱／俗女養成記2

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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