2022/10/22,
影劇

【2022電視金鐘獎】連續兩年成功敲鐘，《逆局》李銘順拿下戲劇節目男配角獎

【2022電視金鐘獎】連續兩年成功敲鐘，《逆局》李銘順拿下戲劇節目男配角獎
李銘順以《逆局》奪戲劇節目男配角獎。Photo Credit: 三立電視提供

我們想讓你知道的是

2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇節目男配角獎由《逆局》李銘順獲得。

2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇節目男配角獎由《逆局》李銘順獲得。評審評價李銘順以其多年累積的表演功力與生命經驗，使譚隊這角色有血有肉、有情有義，還充著魅力。得顧體制又要容許下屬越限，矛盾之間透著動人的堅持，文武之間都是純熟的掌握。

雖然李銘順因傷雖然無法到場，但他透過《逆局》導演陳冠仲表示：「謝謝第57屆金鐘獎給我一個奇蹟的晚上。」他認為能與得過獎的好演員共同入圍很僥倖，「我會全心全意努力在我的工作上，未來我們一起加油，讓世界看到更好的作品，謝謝。」李銘順說道。

李銘順曾在去（2021）年憑藉《做工的人》拿下迷你劇集（電視電影）男主角獎，今年則以《逆局》獲得戲劇節目男配角獎，連續兩年成功敲鐘。作為全能型藝人的他，在電視劇、主持、音樂等方面都有涉足，2014年也曾於金鐘獎憑台灣電視劇《親愛的，我愛上別人了》奪下了戲劇節目男主角獎，成為首位奪下金鐘獎的馬來西亞藝人，揚名海外。

代替李銘順領獎的《逆局》導演陳冠仲在後台表示，有些話想要對銘順哥說，藉此機會和他說：「當導演能夠遇到銘順哥，真的很幸運，銘順哥真的很溫暖，像太陽一樣。」

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Photo Credit: 三立電視提供
《逆局》導演陳冠仲代替李銘順領獎。

戲劇節目男配角獎（粗體為得獎者）

吳慷仁／斯卡羅
李銘順／逆局
陳家逵／四樓的天堂
章廣辰／華燈初上
劉冠廷／火神的眼淚
薛仕凌／茶金

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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