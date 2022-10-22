2022/10/22,
影劇

【2022電視金鐘獎】從死亡之組脫穎而出，《茶金》李杏拿下戲劇節目女配角獎

【2022電視金鐘獎】從死亡之組脫穎而出，《茶金》李杏拿下戲劇節目女配角獎
李杏以《茶金》奪戲劇節目女配角獎。Photo Credit: 三立電視提供

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2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇節目女配角獎由《茶金》李杏獲得。

2022年第57屆電視金鐘獎，戲劇節目女配角獎由《茶金》李杏獲得。評審認為李杏演技收放自如，將一代名伶的身段、絢麗、平凡，完美呈現，讓人拍案叫絕。

「謝謝大家，我可以參與這齣戲，成為你們的一份子感到非常驕傲。」李杏領獎時忍不住激動落淚說：「我不當演員做什麼對我來說都沒差別，因為那對我來說都不會是我最想做的事，當了演員才知道除了要會演戲還要會很多事情，例如學到這輩子都不可能學到的技能，更多得是關於內心要學習善良、樂觀、堅強、柔軟、勇敢等開放的特質，但偏偏這個行業很容易讓這些美好消磨殆盡，這不是任何人的錯，並非怪罪，我僅此陳述一個現況。」

李杏表示，希望在這個行業的每一個人都要用力地相信自己，也希望觀眾的能多給予理解，因為演員都努力在做自己熱愛的事。「期許我們的未來有更合理的工時、薪資，以及安全的環境與精密專業分工，更開創勇敢的思維和各方資源，支持我們做熱愛的事，我們每個人進步一點點，對這個產業就能有所推進。」

她也呼籲，希望在這個行業的每一個人都要用力地相信自己，也希望觀眾的能多給予理解，因為演員都努力在做自己熱愛的事。「期許我們的未來有更合理的工時、薪資，以及安全的環境分工，我們每個人進步一點點就能有所不同。」李杏說道。

曾經憑藉《生死接線員》提名金鐘獎的李杏，今年以《茶金》再度入圍電視金鐘獎，最終則順利獲得本屆電視金鐘獎戲劇節目女配角獎。畢業於國立台灣藝術大學戲劇系的她，2013年曾演出電影《愛情無全順》出道，而後演出電影《痞子英雄2：黎明再起》、《大囍臨門》等作。

李杏於2016年演出電影代表作《樓下的房客》，並順利入圍第53屆金馬獎最佳女配角獎。她在小螢幕上的成績也有目共睹，除了今年備受肯定的《茶金》外，也有《生死接線員》、《國際橋牌社》、《她們創業的那些鳥事》等作。除了電視、電影，李杏也跨域至劇場表演，曾演出《徽因》、《全國最多賓士車的小鎮住著三姊妹（和她們的Brother）》等作，成為全方位的女演員。

李杏在後台接受訪問時表示：「發自內心深處，最想感謝的是家人。在台上也特別感謝黃健瑋，其實夏慕雪這個角色，很大部分是黃健瑋幫助我長出來的，他甚至幫我發想我的台詞腔，沒有黃健瑋，沒有夏慕雪。」對於未來的計劃以及想挑戰的角色，李杏則表示：「我非常想嘗試打戲，讓我打！」

戲劇節目女配角獎（粗體為得獎者）

于子育／俗女養成記2
王真琳／四樓的天堂
李杏／茶金
陳庭妮／火神的眼淚
劉品言／華燈初上
謝瓊煖／華燈初上

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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