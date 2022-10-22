【2022電視金鐘獎】《良辰吉時》拿下迷你劇集獎，謝沛如以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》獲得迷你劇集導演獎

2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集獎由侯孝賢首次擔任總監製的《良辰吉時》獲得，導演獎則是由《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的謝沛如拿下。

迷你劇集獎：

2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集獎由《良辰吉時》獲得。評審認為怪談開頭，生死議題承接，人情難測造成翻轉，故事行進步步都踩在黑色與幽默上。單集的故事挑戰觀眾理解力，但分集串聯後成為互通的文本，加上美術、攝影與演員，是臺劇史上橫空出世的作品。

《良辰吉時》主創團隊基本上是侯孝賢的御用班底，編導黃熙為侯導提拔，而侯孝賢也首度為台劇擔任總監製，藝術指導黃文英與剪輯指導廖慶松，都是侯孝賢的長期合作夥伴。除此之外，演員群李康生、謝欣穎、楊祐寧、薛仕凌、姚以緹、段鈞豪、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳妍霏、唐治平、黃遠、顏毓麟、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音等人，基本上也是金鐘獎、金馬獎的常勝軍。

領獎時導演黃熙表示：「謝謝金鐘獎，謝謝評審老師，謝謝文化部與出品方相信這樣的故事能被拍出來，他們勇氣很大。」最後，她祝福大家「日日是好日，時時是良辰。」

黃熙畢業於紐約大學藝術學院電影系畢業，返台後加入侯孝賢的電影公司，並投身參與攝製多部作品。2017年交出首部劇情長片《強尼‧凱克》入圍金馬獎最佳新導演等3項大獎，同時獲得台北電影獎最佳編劇、攝影、男配角、新演員等4項大獎。揮別電影戰場之後，黃熙轉戰小螢幕交出影集《良辰吉時》，在本屆電視金鐘獎獲得最佳迷你劇集、美術設計、造型設計與聲音設計4項大獎。

黃熙在後台表示：「除了感謝還是感謝，《良辰吉時》有非常優秀的團隊，感謝他們全心投入。這部劇集挺幽默的，也希望大家能看看，它是值得多看幾遍的劇。」

迷你劇集（電視電影）導演獎：

Photo Credit: 三立電視提供 謝沛如以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》奪迷你劇集（電視電影）導演獎。

至於2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）導演獎，則是由《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的謝沛如獲得。在電影已經有極高迴響的前提下，影集如何讓觀眾能有新的感受或比較之後不會失望？導演達成了這個艱難的任務，整體故事擴充的節奏以及演員組合演出的火花都十分迷人，故事氛圍有渲染也有細膩，十分精彩。

謝沛如上台領獎時說道：「我記得前年的金鐘獎我們正在拍攝，工作人員一邊工作一邊默默關心著頒獎，在角落常聽到時不時發出的驚呼聲，那樣的時刻超級動人，我很開心能和你們經歷這樣的時刻。」

謝沛如在《比悲傷更悲傷的故事：影集版》轉戰小螢幕之前，2019年以首部劇情長片《大餓》獲得台北電影節國際新導演競賽觀眾票選獎，而後入選2019釜山國際影展亞洲電影之窗單元，並獲得金馬國際影評人費比西獎。大銀幕功力備受肯定的謝沛如，到了2022年受到金鐘獎評審肯定，於小螢幕獲得最佳導演。

謝沛如在後台接受訪問時表示，很開心這部劇能被大家喜歡，而這部片希望能告訴大家珍惜所愛，並為所愛的人好好活著。對於之後的計畫，謝沛如則說：「所有影人我都很想合作，也很希望能再和《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的演員群們合作。」

迷你劇集獎（粗體為得獎者）

2049

比悲傷更悲傷的故事：影集版

池塘怪談

良辰吉時

第一次遇見花香的那刻

迷你劇集（電視電影）導演獎（粗體為得獎者）

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程偉豪／池塘怪談

黃熙／良辰吉時

鄧依涵／第一次遇見花香的那刻

謝沛如／比悲傷更悲傷的故事：影集版

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠

核稿編輯：翁世航