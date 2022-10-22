【2022電視金鐘獎】已故演員吳朋奉獲得迷你劇集男主角獎，林辰唏拿下迷你劇集女主角獎
我們想讓你知道的是
2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎由《降河洄游》吳朋奉獲得、女主角獎則是由《第一次遇見花香的那刻》的林辰唏獲得殊榮。
2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎由《降河洄游》吳朋奉獲得，女主角獎則是由《第一次遇見花香的那刻》的林辰唏獲得殊榮。
迷你劇集（電視電影）男主角獎：吳朋奉
2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎由《降河洄游》的已故演員吳朋奉獲得。評審評價吳朋奉演技生猛如臨、飽滿穿透而深情，無需再強調他純正的「口氣」與真情真摯，而是一眼入心，完全不拖泥帶水。病房一場更作謙讓低下，荒涼承擔。
2020年逝世的吳朋奉，《降河洄游》為他的遺作，出道32年的吳朋奉演技有目共睹，也常常飾演台灣社會底層角色，包含道士、警察、流氓等等，而參與拍攝的戲劇、電影包含《雙瞳》、《詭絲》、《最遙遠的距離》、《愛的發聲練習》、《含笑食堂》也超過百部，甚至擔任《牆》、《海角七號》的演員與表演指導。
劇場出身的吳朋奉，1993年以何平導演的電影《十八》出道，之後橫跨劇場、電影與電視劇，1999年在魏德聖導演的第一部電影《七月天》飾演壞警察，並獲得金馬獎最佳男配角提名。2008年以《木棉的印記》獲得金鐘獎迷你劇最佳男主角，2010年憑《父後七日》獲得金馬獎最佳男配角，2011年以《歸途》獲得台北電影節最佳男演員，2019年再以《第一響槍》得到電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，享有「戲劇三金影帝」的美譽。
而近年，吳朋奉為茄子蛋樂團演出〈浪子回頭〉、〈浪流連〉單曲MV，也都成為台灣MV史上最具代表性的角色。2022年，雖然吳朋奉已經逝世，但仍以《降河洄游》順利摘下金鐘獎迷你劇集視帝。無法到場的吳朋奉由《降河洄游》導演朱平代為領獎，他表示：「雖然他沒有看到這支片子的成品，但我相信他現在一定看著我在幫他領取這個獎。」
迷你劇集（電視電影）女主角獎：林辰唏
至於迷你劇集（電視電影）女主角獎由《第一次遇見花香的那刻》的林辰唏獲得。評審形容林辰唏從容真摯、表達準確又具備角色感知，既內斂又搶眼。安於性格脈絡的情緒宣洩，壓抑、深厚又具情感穿透，技法展現不慍不火，詮釋角色恰如其分，令人難忘。
林辰唏領獎時哽咽表示：「謝謝評審、謝謝金鐘，感謝你們給我無限的包容，讓我去展現我自己、探索自己。」他也將獎獻給世上所有酷兒說道：「我祝福你們能拿掉標籤，自由喜悅做你自己。」最後他也呼籲：「我們所居住的地球需要更多得關注，生態系統都在消失，我們能在生活上多做改變將更有不一樣的未來。」
繼《第一次遇見花香的那刻》的程予希獲得迷你劇集（電視電影）女配角獎後，同劇的女女CP林辰唏，也順利拿下迷你劇集（電視電影）女主角獎，而《第一次遇見花香的那刻》導演鄧依涵也拿下此類別的編劇獎，《第一次遇見花香的那刻》今晚已獲得三項金鐘大獎。
2006年，林辰唏參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的「少男系少女」單元，而後加入《我愛黑澀會》，到了2008年，因拍攝KYMCO Racing 廣告「彎道情人」爆紅。之後曾演出多部知名MV，包含五月天的《突然好想你》等作品，2009年起逐步拍攝影視作品，知名作品包含《第36個故事》、《消失打看》、《殺手歐陽盆栽》、《翻滾吧！阿信》等等。
2013，林辰唏憑藉《罪美麗》入圍第48屆電視金鐘獎最佳女主角。2022年，則以《第一次遇見花香的那刻》順利敲響金鐘。
林辰唏在後台接受訪問時表示：「要謝謝我的公司，之後也確定會有《第一次遇見花香的那刻》第二季，也必須會有，而我到進了棺材的那天，也都會繼續演戲。」
迷你劇集（電視電影）男主角獎（粗體為得獎者）
王柏傑／比悲傷更悲傷的故事：影集版
吳朋奉／降河洄游
林鶴軒／池塘怪談
范少勳／比悲傷更悲傷的故事：影集版
楊祐寧／良辰吉時
迷你劇集（電視電影）女主角獎（粗體為得獎者）
王渝萱／台北過手無暝無日
余佩真／公視新創短片-蝴蝶
林辰唏／第一次遇見花香的那刻
邵雨薇／比悲傷更悲傷的故事：影集版
蔡淑臻／我是自願讓他殺了我
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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
我們想讓你知道的是
111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
當兒女在外地打拼，時常會擔心父母獨自在家鄉生活，也不捨見到將父母接至陌生的大城市後，卻因不熟悉環境也沒有相熟的朋友，最後只能孤獨待在家中的情境。為了讓長輩在家鄉也能夠自在活動，智慧時尚打造「屏安福D+卡」，透過傳統平安符信仰意涵的外型，結合定位科技的技術，在家鄉的社區鄰里生活圈中打造安心守護網。
屏安福外型設計成長輩最常使用的平安符香火袋造型，帶著安心又實用，讓長輩願意常常配戴在身上，保持定位資訊的持續性。屏安福採用藍芽感應技術，自動與範圍內記錄位置的微定位（Beacon）裝置進行連結，即時定位掌握長輩行動軌跡，同時結合24小時SOS緊急求助與跌倒偵測功能，在發生事情時可以透過第三方客服，提供即時救援服務並透過電話聯絡緊急連絡人。
為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
銀髮友善城市結合智慧健康，打造了新型態的創新照護模式，讓長者不因為身體變得緩慢而使生活也變得停頓無趣，在慢慢老去的過程中，可以在自己熟悉的家鄉，和自己喜愛的朋友一起體驗生活樂趣，共同追求健康樂活的精彩人生。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。