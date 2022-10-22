【2022電視金鐘獎】已故演員吳朋奉獲得迷你劇集男主角獎，林辰唏拿下迷你劇集女主角獎

2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎由《降河洄游》吳朋奉獲得，女主角獎則是由《第一次遇見花香的那刻》的林辰唏獲得殊榮。

迷你劇集（電視電影）男主角獎：吳朋奉

2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎由《降河洄游》的已故演員吳朋奉獲得。評審評價吳朋奉演技生猛如臨、飽滿穿透而深情，無需再強調他純正的「口氣」與真情真摯，而是一眼入心，完全不拖泥帶水。病房一場更作謙讓低下，荒涼承擔。

2020年逝世的吳朋奉，《降河洄游》為他的遺作，出道32年的吳朋奉演技有目共睹，也常常飾演台灣社會底層角色，包含道士、警察、流氓等等，而參與拍攝的戲劇、電影包含《雙瞳》、《詭絲》、《最遙遠的距離》、《愛的發聲練習》、《含笑食堂》也超過百部，甚至擔任《牆》、《海角七號》的演員與表演指導。

劇場出身的吳朋奉，1993年以何平導演的電影《十八》出道，之後橫跨劇場、電影與電視劇，1999年在魏德聖導演的第一部電影《七月天》飾演壞警察，並獲得金馬獎最佳男配角提名。2008年以《木棉的印記》獲得金鐘獎迷你劇最佳男主角，2010年憑《父後七日》獲得金馬獎最佳男配角，2011年以《歸途》獲得台北電影節最佳男演員，2019年再以《第一響槍》得到電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，享有「戲劇三金影帝」的美譽。

而近年，吳朋奉為茄子蛋樂團演出〈浪子回頭〉、〈浪流連〉單曲MV，也都成為台灣MV史上最具代表性的角色。2022年，雖然吳朋奉已經逝世，但仍以《降河洄游》順利摘下金鐘獎迷你劇集視帝。無法到場的吳朋奉由《降河洄游》導演朱平代為領獎，他表示：「雖然他沒有看到這支片子的成品，但我相信他現在一定看著我在幫他領取這個獎。」

Photo Credit: 三立電視提供 吳朋奉以《降河洄游》奪迷你劇集（電視電影）男主角獎，由導演朱平代為領獎。

迷你劇集（電視電影）女主角獎：林辰唏

至於迷你劇集（電視電影）女主角獎由《第一次遇見花香的那刻》的林辰唏獲得。評審形容林辰唏從容真摯、表達準確又具備角色感知，既內斂又搶眼。安於性格脈絡的情緒宣洩，壓抑、深厚又具情感穿透，技法展現不慍不火，詮釋角色恰如其分，令人難忘。

林辰唏領獎時哽咽表示：「謝謝評審、謝謝金鐘，感謝你們給我無限的包容，讓我去展現我自己、探索自己。」他也將獎獻給世上所有酷兒說道：「我祝福你們能拿掉標籤，自由喜悅做你自己。」最後他也呼籲：「我們所居住的地球需要更多得關注，生態系統都在消失，我們能在生活上多做改變將更有不一樣的未來。」

繼《第一次遇見花香的那刻》的程予希獲得迷你劇集（電視電影）女配角獎後，同劇的女女CP林辰唏，也順利拿下迷你劇集（電視電影）女主角獎，而《第一次遇見花香的那刻》導演鄧依涵也拿下此類別的編劇獎，《第一次遇見花香的那刻》今晚已獲得三項金鐘大獎。

2006年，林辰唏參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的「少男系少女」單元，而後加入《我愛黑澀會》，到了2008年，因拍攝KYMCO Racing 廣告「彎道情人」爆紅。之後曾演出多部知名MV，包含五月天的《突然好想你》等作品，2009年起逐步拍攝影視作品，知名作品包含《第36個故事》、《消失打看》、《殺手歐陽盆栽》、《翻滾吧！阿信》等等。

2013，林辰唏憑藉《罪美麗》入圍第48屆電視金鐘獎最佳女主角。2022年，則以《第一次遇見花香的那刻》順利敲響金鐘。

林辰唏在後台接受訪問時表示：「要謝謝我的公司，之後也確定會有《第一次遇見花香的那刻》第二季，也必須會有，而我到進了棺材的那天，也都會繼續演戲。」

Photo Credit: 三立電視提供 林辰唏以《第一次遇見花香的那刻》奪迷你劇集（電視電影）女主角獎。

迷你劇集（電視電影）男主角獎（粗體為得獎者）

王柏傑／比悲傷更悲傷的故事：影集版

吳朋奉／降河洄游

林鶴軒／池塘怪談

范少勳／比悲傷更悲傷的故事：影集版

楊祐寧／良辰吉時

迷你劇集（電視電影）女主角獎（粗體為得獎者）

王渝萱／台北過手無暝無日

余佩真／公視新創短片-蝴蝶

林辰唏／第一次遇見花香的那刻

邵雨薇／比悲傷更悲傷的故事：影集版

蔡淑臻／我是自願讓他殺了我

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠

核稿編輯：翁世航