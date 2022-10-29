【2022金馬獎】專訪《大俠胡金銓》導演林靖傑：重新找回台灣電影的「流動美學」

紀錄片《大俠胡金銓》由林靖傑執導，是首次聚焦電影大師胡金銓的紀錄電影。「我們常說，不是我們選擇了胡金銓導演，而是胡金銓導演選擇我們。」林靖傑導演接受《關鍵評論網》專訪時，提到了拍攝此片的因緣。

胡金銓是華人影壇最早享譽全世界的大導演，也是華人影壇於坎城影展獲獎的第一人，拍過《龍門客棧》、《俠女》、《空山靈雨》等經典名作，1975年以《俠女》獲得第28屆坎城影展頒發「法國電影最高技術委員會大獎」的殊榮，讓他一躍成為國際知名導演，與世界多位名導演平起平坐，更在1978年被選為年度五大世界導演。

Photo Credit: 國家電影及視聽文化中心 《大俠胡金銓》劇照《俠女》

Photo Credit: 國家電影及視聽文化中心 《大俠胡金銓》劇照《龍門客棧》

Photo Credit: 國家電影及視聽文化中心 《大俠胡金銓》胡金銓獲得坎城影展最高技術委員會大獎新聞資料。

監製許卉林提到一開始其實他們婉拒了二次。「其實它那沒那麼容易，因為會擔心，而且預算與資源都不充足。畢竟隨著時間越來越久，大家對胡金銓導演的印象越來越淡、越來越模糊。但導演很想拍，還是就答應了。」

「我覺得畢竟胡導演後來移民美國，很長時間沒有在台灣，基本上是大弟子石雋及影視聽文化中心一直在推廣胡導演，他們有胡導演留下來的東西，就陸續努力在推廣胡導演的專題展覽。」

胡金銓的作品重視電影美學、影像及視覺效果，常用京劇空無元素，有如行走在潑墨山水的天地之間，將江湖俠義與古典文學之美融合而成為現代詩曲辭賦，詩意盎然、氣概飛揚、瀟灑自若、行雲流水，呈現出華語武俠電影的先知，開創了全新武俠電影的拍攝手法與獨特風格。

林靖傑坦言，其實以前沒看過胡金銓導演的作品，都是透過拍攝的時候慢慢跟胡導演產生連結。以影壇輩份來看，從胡金銓到吳宇森及徐克，再到林靖傑及後輩，胡金銓已經算是阿祖等級了。

「胡導演很愛看書，我覺得他的電影之所以不一樣，是可以從電影看出這個導演豐富的涵養、素養，電影要詩意有詩意、要美學有美學、要影像有影像。」