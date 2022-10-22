【2022電視金鐘獎】迷你劇集男配角由白潤音、黃冠智雙雙獲獎，程予希獲得迷你劇集女配角獎
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2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男配角獎由《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的白潤音與《降河洄游》的黃冠智雙雙得獎；女配角獎則是由《第一次遇見花香的那刻》的程予希拿下。
2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男配角獎由《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的白潤音與《降河洄游》的黃冠智雙雙得獎。迷你劇集（電視電影）女配角獎則是由《第一次遇見花香的那刻》的程予希獲得。
迷你劇集（電視電影）男配角獎：白潤音、黃冠智
針對白潤音的演技，評審認為他自然不做作，展現細膩真摯的情感，即使處在眾多實力派演員之中，仍掩蓋不住其光芒，為同齡演員立下標竿同時，也人期許未來表現。
現年13歲的白潤音，憑藉《比悲傷更悲傷的故事：影集版》首度入圍便拿下電視金鐘獎最佳男配角獎，而白潤音雖然年紀輕輕，但演出經驗其實已經相當豐富，曾經參演電影作品包含《龍先生》、《親愛的房客》、《嗨！神獸》等作品，對戲的對手也各個大有來歷，包含金馬影帝張震、莫子儀等人。電影作品之外，白潤音參演的影集部分除了《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，也有《酸甜之味》、《良辰吉時》等片，而白潤音除了電影、影集，也有MV、短片的演出，本次的鍍金，也證明白潤音的演技備受肯定。
受獎時白潤音表示，謝謝評審們的肯定，謝謝導演編劇你們創造了安可樂這個角色，謝謝比悲傷的每一個工作人員，因為你們有你們我才能站在這裡，謝謝王柏傑有你的陪伴我才能站在這裡，謝謝邵雨薇我悲傷我開心我難過我感動你都在，我很開心可以遇見你，最後他說到：「因為愛所以我們存在，愛不會消失。」
另一方面27歲的黃冠智，2017年以茄子蛋MV《浪子回頭》出道，去（2021）年曾以《返校》程文亮一角，獲得迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎提名。評審表示，黃冠智飾演的角色遊走在養殖漁業與跋扈盤商之間，巧妙運用放蕩不羈與中二感十足的黑道魅力，在肅殺對立的氛圍下，衝撞出另一種突元的調和作用。
獲獎後的黃冠智領獎時激動直呼：「我心臟快停了，胃好痛！」他也向夥伴團隊、親朋好友們表達感謝，並說：「之前打桌球沒拿過獎，現在我當演員了，終於拿獎了。從一個演員一路走到台上，我很幸運，我也走得很踏實，我一直相信只要堅持做對的事一定有人看見，謝謝看見我願意給我機會的人，我會保持善良繼續學習，謝謝。」
兩位男配角得主，在後台被問及有無想要補敘的感言時，黃冠智說：「我真的很幸運，也非常感謝一路上幫助我的貴人朋友。」白潤音則表示：「謝謝一直以來支持我的人，這些人給我很大的鼓勵，我沒想過這次有機會上台，但他們一直肯定我可以上台，很謝謝他們。」
迷你劇集（電視電影）女配角獎：程予希
迷你劇集（電視電影）女配角獎則是由《第一次遇見花香的那刻》的程予希獲得。評審認為，一雙澄澈的雙眼透著憧憬與渴望愛情的光。從青澀求愛的懵懂少女，到成熟世故的情感爆發。空靈卻不浮的表演令人垂憐動容，刻骨銘心。
聚焦於女同志議題的《第一次遇見花香的那刻》，為GagaOOLala原創影音作品，由林辰唏和程予希主演，於去（2021）年8月宣布入圍歐洲最大劇集展——法國里爾的「SERIES MANIA」的迷你劇集競賽項目，同時也是台灣作品首度入選此競賽。
《第一次遇見花香的那刻》而後在東京影展、德國慕尼黑影展亮相，跑出國際知名度。至於兩位主演林辰唏與程予希的好表現，劇集一開播時，口碑就傳進華語女同圈，獲得迴響。更被選進美國權威娛樂媒體《綜藝報》的2021年度最佳國際電視節目，成績不俗。
而首度入圍電視金鐘獎女配角的程予希，就順利敲鐘，其實程予希的演出經驗也相當豐富，電影作品包含《可不可以，你也剛好喜歡我》、《我的蛋男情人》等；此外也有影集《黑喵知情》、《如果愛，重來》等作品。
程予希激動落淚表示：「每年都在電視前看金鐘，沒有想到有一天自己可以站在這裡，評審肯定對我來說很重要。」他也認為能跟這麼多優秀的人競爭很榮幸。並說：「演員很像賭徒，賭一個能不能在試鏡上這個角色、能被看見，感謝我自己篤信堅強。」
程予希也在後台接受訪問時表示：「原本真的沒有抱著得獎心情來金鐘獎，只覺得能與優秀的劇組們參與盛會就很開心了，但這次意外得獎真的很開心，也非常感謝。」
迷你劇集（電視電影）男配角獎（粗體為得獎者）
白潤音／比悲傷更悲傷的故事：影集版
段鈞豪／良辰吉時
曾少宗／比悲傷更悲傷的故事：影集版
黃冠智／降河洄游
薛仕凌／我是自願讓他殺了我
迷你劇集（電視電影）女配角獎（粗體為得獎者）
王琄／公視人生劇展-無常日常
李雪／台北過手無暝無日
周采詩／良辰吉時
姚以緹／比悲傷更悲傷的故事：影集版
程予希／第一次遇見花香的那刻
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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
我們想讓你知道的是
「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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