【2022電視金鐘獎】迷你劇集男配角由白潤音、黃冠智雙雙獲獎，程予希獲得迷你劇集女配角獎

2022年第57屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男配角獎由《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的白潤音與《降河洄游》的黃冠智雙雙得獎。迷你劇集（電視電影）女配角獎則是由《第一次遇見花香的那刻》的程予希獲得。

迷你劇集（電視電影）男配角獎：白潤音、黃冠智

針對白潤音的演技，評審認為他自然不做作，展現細膩真摯的情感，即使處在眾多實力派演員之中，仍掩蓋不住其光芒，為同齡演員立下標竿同時，也人期許未來表現。

現年13歲的白潤音，憑藉《比悲傷更悲傷的故事：影集版》首度入圍便拿下電視金鐘獎最佳男配角獎，而白潤音雖然年紀輕輕，但演出經驗其實已經相當豐富，曾經參演電影作品包含《龍先生》、《親愛的房客》、《嗨！神獸》等作品，對戲的對手也各個大有來歷，包含金馬影帝張震、莫子儀等人。電影作品之外，白潤音參演的影集部分除了《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，也有《酸甜之味》、《良辰吉時》等片，而白潤音除了電影、影集，也有MV、短片的演出，本次的鍍金，也證明白潤音的演技備受肯定。

受獎時白潤音表示，謝謝評審們的肯定，謝謝導演編劇你們創造了安可樂這個角色，謝謝比悲傷的每一個工作人員，因為你們有你們我才能站在這裡，謝謝王柏傑有你的陪伴我才能站在這裡，謝謝邵雨薇我悲傷我開心我難過我感動你都在，我很開心可以遇見你，最後他說到：「因為愛所以我們存在，愛不會消失。」

Photo Credit: 三立電視提供 黃冠智以《降河洄游》奪迷你劇集（電視電影）男配角獎。

另一方面27歲的黃冠智，2017年以茄子蛋MV《浪子回頭》出道，去（2021）年曾以《返校》程文亮一角，獲得迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎提名。評審表示，黃冠智飾演的角色遊走在養殖漁業與跋扈盤商之間，巧妙運用放蕩不羈與中二感十足的黑道魅力，在肅殺對立的氛圍下，衝撞出另一種突元的調和作用。

獲獎後的黃冠智領獎時激動直呼：「我心臟快停了，胃好痛！」他也向夥伴團隊、親朋好友們表達感謝，並說：「之前打桌球沒拿過獎，現在我當演員了，終於拿獎了。從一個演員一路走到台上，我很幸運，我也走得很踏實，我一直相信只要堅持做對的事一定有人看見，謝謝看見我願意給我機會的人，我會保持善良繼續學習，謝謝。」

兩位男配角得主，在後台被問及有無想要補敘的感言時，黃冠智說：「我真的很幸運，也非常感謝一路上幫助我的貴人朋友。」白潤音則表示：「謝謝一直以來支持我的人，這些人給我很大的鼓勵，我沒想過這次有機會上台，但他們一直肯定我可以上台，很謝謝他們。」

迷你劇集（電視電影）女配角獎：程予希

Photo Credit: 三立電視提供 程予希以《第一次遇見花香的那刻》奪迷你劇集（電視電影）女配角獎。

迷你劇集（電視電影）女配角獎則是由《第一次遇見花香的那刻》的程予希獲得。評審認為，一雙澄澈的雙眼透著憧憬與渴望愛情的光。從青澀求愛的懵懂少女，到成熟世故的情感爆發。空靈卻不浮的表演令人垂憐動容，刻骨銘心。

聚焦於女同志議題的《第一次遇見花香的那刻》，為GagaOOLala原創影音作品，由林辰唏和程予希主演，於去（2021）年8月宣布入圍歐洲最大劇集展——法國里爾的「SERIES MANIA」的迷你劇集競賽項目，同時也是台灣作品首度入選此競賽。

《第一次遇見花香的那刻》而後在東京影展、德國慕尼黑影展亮相，跑出國際知名度。至於兩位主演林辰唏與程予希的好表現，劇集一開播時，口碑就傳進華語女同圈，獲得迴響。更被選進美國權威娛樂媒體《綜藝報》的2021年度最佳國際電視節目，成績不俗。

而首度入圍電視金鐘獎女配角的程予希，就順利敲鐘，其實程予希的演出經驗也相當豐富，電影作品包含《可不可以，你也剛好喜歡我》、《我的蛋男情人》等；此外也有影集《黑喵知情》、《如果愛，重來》等作品。

程予希激動落淚表示：「每年都在電視前看金鐘，沒有想到有一天自己可以站在這裡，評審肯定對我來說很重要。」他也認為能跟這麼多優秀的人競爭很榮幸。並說：「演員很像賭徒，賭一個能不能在試鏡上這個角色、能被看見，感謝我自己篤信堅強。」

程予希也在後台接受訪問時表示：「原本真的沒有抱著得獎心情來金鐘獎，只覺得能與優秀的劇組們參與盛會就很開心了，但這次意外得獎真的很開心，也非常感謝。」

迷你劇集（電視電影）男配角獎（粗體為得獎者）

白潤音／比悲傷更悲傷的故事：影集版

段鈞豪／良辰吉時

曾少宗／比悲傷更悲傷的故事：影集版

黃冠智／降河洄游

薛仕凌／我是自願讓他殺了我

迷你劇集（電視電影）女配角獎（粗體為得獎者）

王琄／公視人生劇展-無常日常

李雪／台北過手無暝無日

周采詩／良辰吉時

姚以緹／比悲傷更悲傷的故事：影集版

程予希／第一次遇見花香的那刻

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責任編輯：王祖鵬、藍妮蒨、黃皓筠

核稿編輯：翁世航