中保集團攜手文策院成立「有戲娛樂」，董事長：「與其讓好萊塢把錢賺走，不如將資金投入國片」
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中保科技集團進軍影視產業，旗下除了「有戲娛樂股份有限公司」之外，還有經營多年的「樂到家」，負責影視內容製作，樂到家過去曾參與《月老》、《返校》、《女鬼橋》等片，在票房上皆有亮眼表現。有戲娛樂董事長朱漢光說明：「我們一開始本來是進行好萊塢電影的發行，後來覺得，這麼一點錢也買不到好片子，與其讓好萊塢把錢賺走，不如將資金投入國片。」
由中保科技集團與文化內容策進院共同投資成立的「有戲娛樂股份有限公司」，於今（28）日舉行記者會，會中除了文化部政務次長李靜慧、文策院副院長盧俊偉及有戲娛樂董事長朱漢光到場之外，多位確認與有戲娛樂合作的影視公司，包含大慕影藝、滿滿額、逆光電影、興揚電影等代表人也出席現場，同時對外公開未來的影視合作計畫。
有戲娛樂是中保科技集團及文策院執行的國發基金共同投資成立的公司，目的希望藉由跨平台的「IP影視化投資」與「影視IP化」投資及合製，透過影視產業推動文創產業，為文創開發之路另闢新徑。而根據《中時新聞網》指出，有戲娛樂資本額2億元，由中保投資公司主投，持股51％，文策院則是投資近億元，持股47.5％。
事實上，文策院近年也積極與台灣各大知名企業合作，2020年7月也對外宣布，透過國發基金與台灣影視內容公司CATCHPLAY共同投資成立「SCREENWORKS影響原創影視股份有限公司」，旗下案子包含今年大受好評，並在電視金鐘獎入圍15項大獎，獲得最佳攝影、編劇的《俗女養成記2》。
而本次文策院再與中保科技集團結盟，成立有戲娛樂，文策院盧俊偉副院長在會中指出，文策院透過國發基金與民間共同投資影視基金的模式能為產業帶來活水，使影視製作有更多元的資金來源。且待未來影視基金數量增加以後，更能分散影視專案的投資風險，使製作團隊能大膽地創作更多元、更精緻的作品。
盧俊偉進一步解釋：「透過影視與財務投資人才的結合及養成，讓人才有多元及不同職涯階段的發展機會，豐富影視產業生態，同時企業投資影視作品時，也能以更貼近產業界的角度去評估投資收益及效應；未來在兩者互相碰撞的過程中，投資端的評估標準將越來越精確，產業也勢必因此更加進化，端出更好的作品，讓台灣的影視產業走向一個生態更健全、市場更有規模的新階段。」
至於有戲娛樂董事長朱漢光則表示，有戲娛樂主要目標放在由IP衍生價值的作品，期望藉由投資具商業潛力的IP作品，經營台灣原創影視全方位娛樂文化，藉此打造IP生態圈體系。「我相信有戲娛樂在影視產業的朋友支持下，能夠一步步地向下扎根，向上發展。」
而中保科技集團進軍影視產業，旗下除了「有戲娛樂股份有限公司」之外，還有經營多年的「樂到家」，負責影視內容製作，樂到家過去曾參與《月老》、《返校》、《女鬼橋》等片，在票房上皆有亮眼表現。
朱漢光說明：「我們一開始本來是進行好萊塢電影的發行，後來覺得，這麼一點錢也買不到好片子，與其讓好萊塢把錢賺走，不如將資金投入國片。所以樂到家目前轉型做製作，至於有戲娛樂就以投資為主。」
換句話說，有戲娛樂與樂到家，前者進行各大投資，後者則是專注負責自身的案子製作，兩間公司採取「投製分離」的模式，分線並濟。
最後，有戲娛樂自去（2021）年開始籌備設立，初期目標為一年投資十部具IP潛力的影視作品，目前已陸續與多家公司進行合作。
包括現正播出，由名導王小棣主導的劇集《茁劇場》系列；於本周正式上映並入圍金馬獎最佳男主角、女配角獎的《罪後真相》；入圍金馬獎最佳新導演等5項大獎的《查無此心》；改編自知名劇集的《我的婆婆怎麼把〇〇搞丟了》和《做工的人》電影版；改編自九把刀小說的《請問，還有哪裡需要加強》；瞄準兒少觀眾製作的奇幻家庭劇《百味小廚神－中元大餐》等作品。
除此之外，有戲娛樂投資作品，還包括音樂職人影集《接招吧！製作人》、改編自韓國電影的《我的麻吉4個鬼》、改編台灣恐怖小說天后笭菁同名小說的《禁忌-化劫》、以都會為背景的恐怖劇集《都市懼集》、探討愛情的《愛愛內含光》、改編自SARS期間和平醫院故事的《煞塵暴》，以及懸疑風格的《器子》和以房仲為主角的職人劇集《幸福房屋事件簿》等作品。
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核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
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李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。