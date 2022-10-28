中保集團攜手文策院成立「有戲娛樂」，董事長：「與其讓好萊塢把錢賺走，不如將資金投入國片」

由中保科技集團與文化內容策進院共同投資成立的「有戲娛樂股份有限公司」，於今（28）日舉行記者會，會中除了文化部政務次長李靜慧、文策院副院長盧俊偉及有戲娛樂董事長朱漢光到場之外，多位確認與有戲娛樂合作的影視公司，包含大慕影藝、滿滿額、逆光電影、興揚電影等代表人也出席現場，同時對外公開未來的影視合作計畫。

有戲娛樂是中保科技集團及文策院執行的國發基金共同投資成立的公司，目的希望藉由跨平台的「IP影視化投資」與「影視IP化」投資及合製，透過影視產業推動文創產業，為文創開發之路另闢新徑。而根據《中時新聞網》指出，有戲娛樂資本額2億元，由中保投資公司主投，持股51％，文策院則是投資近億元，持股47.5％。

Photo Credit: 有戲娛樂提供 有戲娛樂正式啟動見面會：左起樂到家國際娛樂董事長郝柏翔、文化部政務次長李靜慧、文策院副院長盧俊瑋、有戲娛樂董事長朱漢光、中保科技集團代表詹叡琪、有戲娛樂總經理莊啟祥

事實上，文策院近年也積極與台灣各大知名企業合作，2020年7月也對外宣布，透過國發基金與台灣影視內容公司CATCHPLAY共同投資成立「SCREENWORKS影響原創影視股份有限公司」，旗下案子包含今年大受好評，並在電視金鐘獎入圍15項大獎，獲得最佳攝影、編劇的《俗女養成記2》。

而本次文策院再與中保科技集團結盟，成立有戲娛樂，文策院盧俊偉副院長在會中指出，文策院透過國發基金與民間共同投資影視基金的模式能為產業帶來活水，使影視製作有更多元的資金來源。且待未來影視基金數量增加以後，更能分散影視專案的投資風險，使製作團隊能大膽地創作更多元、更精緻的作品。

盧俊偉進一步解釋：「透過影視與財務投資人才的結合及養成，讓人才有多元及不同職涯階段的發展機會，豐富影視產業生態，同時企業投資影視作品時，也能以更貼近產業界的角度去評估投資收益及效應；未來在兩者互相碰撞的過程中，投資端的評估標準將越來越精確，產業也勢必因此更加進化，端出更好的作品，讓台灣的影視產業走向一個生態更健全、市場更有規模的新階段。」

Photo Credit: 有戲娛樂提供 文策院副院長盧俊偉

至於有戲娛樂董事長朱漢光則表示，有戲娛樂主要目標放在由IP衍生價值的作品，期望藉由投資具商業潛力的IP作品，經營台灣原創影視全方位娛樂文化，藉此打造IP生態圈體系。「我相信有戲娛樂在影視產業的朋友支持下，能夠一步步地向下扎根，向上發展。」

而中保科技集團進軍影視產業，旗下除了「有戲娛樂股份有限公司」之外，還有經營多年的「樂到家」，負責影視內容製作，樂到家過去曾參與《月老》、《返校》、《女鬼橋》等片，在票房上皆有亮眼表現。

朱漢光說明：「我們一開始本來是進行好萊塢電影的發行，後來覺得，這麼一點錢也買不到好片子，與其讓好萊塢把錢賺走，不如將資金投入國片。所以樂到家目前轉型做製作，至於有戲娛樂就以投資為主。」

換句話說，有戲娛樂與樂到家，前者進行各大投資，後者則是專注負責自身的案子製作，兩間公司採取「投製分離」的模式，分線並濟。

Photo Credit: 有戲娛樂提供 有戲娛樂董事長朱漢光

最後，有戲娛樂自去（2021）年開始籌備設立，初期目標為一年投資十部具IP潛力的影視作品，目前已陸續與多家公司進行合作。

包括現正播出，由名導王小棣主導的劇集《茁劇場》系列；於本周正式上映並入圍金馬獎最佳男主角、女配角獎的《罪後真相》；入圍金馬獎最佳新導演等5項大獎的《查無此心》；改編自知名劇集的《我的婆婆怎麼把〇〇搞丟了》和《做工的人》電影版；改編自九把刀小說的《請問，還有哪裡需要加強》；瞄準兒少觀眾製作的奇幻家庭劇《百味小廚神－中元大餐》等作品。

除此之外，有戲娛樂投資作品，還包括音樂職人影集《接招吧！製作人》、改編自韓國電影的《我的麻吉4個鬼》、改編台灣恐怖小說天后笭菁同名小說的《禁忌-化劫》、以都會為背景的恐怖劇集《都市懼集》、探討愛情的《愛愛內含光》、改編自SARS期間和平醫院故事的《煞塵暴》，以及懸疑風格的《器子》和以房仲為主角的職人劇集《幸福房屋事件簿》等作品。

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核稿編輯：楊士範