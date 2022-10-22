【2022電視金鐘獎】評審團主席公開評選內幕：楊謹華以一票之差惜敗謝盈萱，《華燈初上》11項全失非常遺憾

2022年，第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮順利落幕。壓軸的最大獎「戲劇節目獎」落入曹瑞原導演的《斯卡羅》手中，而《斯卡羅》同時也獲得新人、燈光、視覺特效獎，入圍13項最終共計獲得4項大獎。

對於最佳戲劇，評審團主席陳慧玲表示是最難決定的獎項，「此項目經過很長的討論，一開始的票數也非常分散，因為今年類型真的太多，最後是《茶金》和《斯卡羅》競逐，最終《斯卡羅》險勝一票，評審們認為《斯卡羅》在大河劇的呈現上，為台劇建立新的標竿，因此最後險勝。」

與《斯卡羅》競爭到最後的《茶金》，在入圍階段以16項大獎提名，成為電視金鐘獎入圍最多的戲劇節目，而《茶金》最終獲得女配角、剪輯獎2項大獎。除此之外，莊絢維、陳冠仲執導《逆局》獲得最佳導演、男配角獎；至於嚴藝文、陳長綸執導的《俗女養成記2》，則是拿下攝影、編劇獎項，

以上述的得獎分佈，誠如陳慧玲所言，今年的類型多元，每部戲劇節目也幾乎都有得獎。但是，在戲劇節目類最悲情的作品，當數聲勢浩大的《華燈初上》，11項入圍最終全數抱憾而歸，成為典禮最大遺憾。

對此，評審團主席陳慧玲解釋：「我確實覺得非常遺憾，今年因為類型多元，也因為這樣評審口味相當分散，因為只有9個獎項，有那麼多戲競爭，其實《華燈初上》是很棒的，評審也有支持者，但結果就是這樣，非常遺憾。」

而《華燈初上》最接近拿獎的項目，是女主角獎。陳慧玲透露，楊謹華以一票之差惜敗謝盈萱。

陳慧玲解釋：「其實評選一開始，有評審建議林心如與楊謹華是否能以雙蛋黃方式獲得，但最終再逐步討論的過程中，這個建議也就慢慢散去。最後謝盈萱能夠勝出，可能是因為有兩部片，評審們看見一位演員，在喜劇中能用比較誇飾的方法演出，在《四樓的天堂》又能以心理醫師的角色扮演三種身份，看見了演員的廣度。大家也有共識，認為《四樓的天堂》角色難度高出《俗女養成記2》，最後就以《四樓的天堂》勝出。」

而在男主角的部分，陳慧玲透露，陳亞蘭以一票之差壓過朱軒洋。

陳慧玲表示：「評選過程確實很艱難，評審們發現沒辦法以減法做選擇，後來就以加法作為評比選擇，評審們認為，陳亞蘭身為女性，要扮演男性角色必須做更多功課，尤其在傳統戲曲做出了不起的傳承，創作俱佳，以加法為原則，就由陳亞蘭勝出。」

Photo Credit: 三立電視提供 第57屆電視戲劇金鐘獎評審團主席陳慧玲

再來是女配角，陳慧玲說：「女配角真的是死亡之組，每一位都很棒，但以剛剛的加法原則檢視，李杏必須要學上海話、身段等，甚至走路都端著名伶的範，她完全融入在上海名伶的角色，而演員角色本身給了很寬的表演空間與魅力，李杏就勝出了。」

最後是男配角，陳慧玲解釋，「角色本身給了很大的空間，李銘順也非常有魅力，演技成熟自然，很順利拿到獎項。」

再來是迷你劇集，此類別以黃熙的《良辰吉時》為最大贏家，提名階段就以13項入圍成為領跑者，最終則是獲得迷你劇集、聲音設計、美術設計、造型設計、主題歌曲5項大獎，也成為此類別的最大贏家。

而聚焦於聚焦於女同志議題的《第一次遇見花香的那刻》，程予希獲得迷你劇集（電視電影）女配角獎後，同劇的女女CP林辰唏，也順利拿下迷你劇集（電視電影）女主角獎，而《第一次遇見花香的那刻》導演鄧依涵也拿下此類別的編劇獎，《第一次遇見花香的那刻》今晚獲得3項金鐘大獎。

特別的是，今年電視金鐘獎，確實有開出雙蛋黃，在迷你劇集（電視電影）男配角獎項目，由《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的白潤音與《降河洄游》的黃冠智雙雙得獎。

對此，陳慧玲說：「投票投了五輪，白潤音與黃冠智都還是同票數，最終就決定由兩人一同勝出。」

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核稿編輯：翁世航