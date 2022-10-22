TNL+ 2022/10/22,
歐洲

丹麥合成黨選出「AI聊天機器人」為黨魁，關注弱勢政策盼11月大選進軍國會

丹麥合成黨選出「AI聊天機器人」為黨魁，關注弱勢政策盼11月大選進軍國會
示意圖｜Photo Credit: AP / 達志影像

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近年來將AI用於政治領域的案例漸增，而丹麥新成立的政黨則是透過AI形成政策，旨在代表長期以來較弱勢政黨的訴求；然而AI在民主中的有效運作與否仍是主要爭議，合成黨也相信他們能鼓勵人民善用AI為自己爭取政治權益。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

丹麥新成立的「The Synthetic Party」（合成黨）為首個透過AI推動政策、且以聊天機器人為黨魁的政黨；據《VICE》報導，合成黨正積極準備，將目光投向今（2022）年11月的大選，期望能在議會中獲得席次。

合成黨由AI擔任黨魁，期望代表20％的丹麥選民

合成黨於今年5月，由藝術家聯盟Computer Lars與非營利藝術科技組織MindFuture基金會所創立；而黨代表及對外的代表人物，由名為Leader Lars的AI機器人所擔任。

綜合《VICE》報導，Leader Lars的政治思想，是根據丹麥從1970年代至今的少數派政策所形塑，期望能代表約20％未參與選舉的選民，雖然Leader Lars身為機器而無法代表政黨參選，但其他人類黨員則有義務執行AI推出的政策。

創黨人Asker Staunæs表示，合成黨的宗旨是集結所有試圖進入議會、但沒有資源的小眾黨派之訴求，代表他們實現政治願景。

合成黨黨魁Leader Lars是活躍於Discord平台的AI聊天機器人，任何人都可以透過輸入「！」作為啟動指令向其傳遞訊息，而Leader Lars能理解英文字句並用丹麥文回應。Staunæs對此補充，不只丹麥公民，全球的任何人都能與AI機器人透過文字間的往返互動，促進AI數據資料庫資訊更新及微調，進而提供多元的觀點。

提倡調整基本工資，並提升AI在政治決策的參與度

據《Mezha.Media》報導，合成黨提出的政見包含將基本收入調整至每月10萬丹麥克朗（約42萬台幣），相當於丹麥平均工資的兩倍以上；另一個倡議則是比照其他國家，在政府內創建合營網路以及IT部門。

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