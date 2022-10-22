2022/10/22,
司法

《競爭之合謀有罪》：認罪——合謀定價認罪爽快，原來仲有中間人？

《競爭之合謀有罪》：認罪——合謀定價認罪爽快，原來仲有中間人？

我們想讓你知道的是

某健康食品公司與初創（健康APP）公司，涉嫌合謀定價，正被競委會調查。登門搜證後，兩公司負責人均透過律師承認指控，「認罪」出奇爽快，反而欲蓋彌彰？

文 : 陳志樺

阿爺教落「唔做中、唔做保」，今日依然管用，不做「中間人」就免受連累。有時，做中間人更沒半點直接利益，順手人情，最後損手兼犯法。

事緣，今集《競爭之合謀有罪》中的某健康食品公司與初創（健康APP）公司，涉嫌合謀定價，正被競委會調查。登門搜證後，兩公司負責人均透過律師承認指控，「認罪」出奇爽快，反而欲蓋彌彰？Johnny（陸駿光飾）覺得事有蹺蹊，著團隊再深入調查，也藉此考驗Ashley（余香凝飾）與Sean（黃定謙飾）的能力，二選其一派往歐洲深造考察。兩人一直在工作上暗中較勁，又有難言的曖昧。Nicole（林婷飾）有意無意充當了「中間人」，左右逢源，忽然人緣急升，成了大贏家。

Ashley找到新線索，健康食品公司老細黃一龍（敖嘉年飾）的妻子Avis B（梁諾妍飾）是健身KOL，常在涉案健身中心網上直播。她竟然就在網上直播片發現端倪，知道案情另有故事，還涉及第三方，一位被隱瞞的「中間人」。

初創公司因價格偏低搶走了健康食品公司不少生意，黃一龍就向健身中心經理施壓，要求初創公司加價與食品公司睇齊。由於初創負責人是經理的世姪女，只好聽從就範。敖嘉年演繹黃一龍，那種勢利的老細嘴臉，神髓很到位。

或者行有行規，但與時俱進，舊日遊戲規則也須不斷調整。

另一邊廂，Johnny認為Sean在歐洲深造一事上有「讓賽」之嫌，成全好勝Ashley，競爭到白熱化竟是默默退下來。畢竟，世上難求好對手，從來心高氣傲的Sean缺了Ashley，會否感到寂寞？時光飛逝，在競委會的Nicole已不是甚麼新人菜鳥，成為「中間人」後也獲益良多，學會觀人、待人，勝過讀死書，應是前途無限。

本集〈認罪〉，主要參考一宗酒店及旅遊代理商促成合謀定價行為，並改編成健身中心促成健康用品公司及健康APP合謀定價。〈認罪〉中設定的健康用品公司，與健身中心一直有長期合作關係，並在健身中心設有專櫃銷售貨品。而健康APP則為初創公司，剛開始進駐健身中心作推廣。兩間公司各有各做，本應相安無事。

故事的觸發點，因健身中心有顧客投訴，健康用品公司專櫃的貨品價格，遠高於（兩成至三成）健康App推廣counter同一貨品的價格。事件沸沸揚揚，影響健康用品公司的聲譽及生意，老闆黃一龍當然不滿，於是要求健身中心經理做中間人，要健康App調高貨品價格。其後，競委會調查兩間公司的合謀定價安排，發現並非表面般簡單，案中隱藏著「促成者」。

明顯，任何企業／人士從事合謀行為都會觸犯《競爭條例》。然而，除合謀者外，任何第三方若促成競爭企業之間的合謀安排，亦同樣要面對競委會的執法行動。雖然，在《認罪》中的第三方——健身中心經理，並沒有銷售健康產品，亦沒有直接從中獲利，但他擔當着「促成者」的角色，在兩名競爭對手之間傳達定價資料，積極地協助落實合謀定價的安排。因此，也同樣違反了《競爭條例》。市民應特別留意並理解「促成者」的定義，切勿因此而觸犯法例。

最終，健康用品公司及健康App均被起訴合謀定價。而健康中心作為中間人促成有關安排亦同樣犯法，同被競委會起訢。此外，案中各人亦因涉嫌誤導競委會調查，牽涉刑事責任，事件轉交警方。根據《競爭條例》，提供虛假或具誤導性的資料屬刑事罪行，違者可被罰款最高一百萬元及監禁2年。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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