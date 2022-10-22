中共二十大閉幕：汪洋、李克強意外未連任，「習家軍」可望掌控政治局常委會
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李克強、汪洋、栗戰書、韓正未能連任中央委員，象徵這4人都無法留任明天將產生的新任政治局常委。也就是說，新一屆政治局常委會至少會空出4個名額。而李希接任中紀委書記後，就至少還有3個名額。
（中央社）中共新一屆中央委員，現任政治局常委李克強、汪洋、栗戰書、韓正未能連任。其中李、汪較出乎預料，代表「大勝版」入常名單贏過「妥協版」，「習家軍」可望掌控政治局常委會。
其中可確定的是，被視為「習家軍」人馬的中共廣東省委書記李希，由於今天在中共二十大上當選中共新一屆中紀委委員，已可確認將接任中紀委書記，且鐵定成為新任政治局常委。
李克強、汪洋、栗戰書、韓正未能連任中央委員，象徵這4人都無法留任明天將產生的新任政治局常委。也就是說，新一屆政治局常委會至少會空出4個名額。而李希接任中紀委書記後，就至少還有3個名額。
相對地，除勢必連任總書記的習近平外，王滬寧、趙樂際則連任新一屆中央委員，代表王、趙二人頗有可能「留常」，也就是留任政治局常委。
在中共二十大前，較早出現的是「二進二出」、也就是只有屆齡的栗戰書、韓正退出政治局常委，補上2名新人的「妥協版」名單；但接近二十大閉幕，卻出現了「五進五出」或「四進四出」的「大勝版」名單。差別在於，習近平的「習家軍」人馬能有多少人「入常」。
對照剛出爐的新一屆中央委員名單，被視為「習家軍」人馬的李希、李強、丁薛祥、黃坤明、陳敏爾、蔡奇，以及屬外圍人馬的張又俠、李鴻忠，都獲得連任；而非「習家軍」的胡春華也告連任。這9人中，除軍方的張又俠及形象有爭議的李鴻忠外，其餘7人都曾被傳言有機會「入常」。
而這7人中，歷經封城重大爭議的上海市委書記李強，可謂敗部復活，在中共二十大結束前夕異軍突起，成為美媒及港媒同時傳出的下任國務院總理人選，被中國網友戲稱為「李克強克不了李強」。如今另一名盛傳可能接任總理的汪洋退下，李強的呼聲更是水漲船高。
而被習近平視為左膀右臂的中共中辦主任丁薛祥，一直是接任中央書記處書記（排名第一）或中紀委書記的熱門人選。如今中紀委書記已有他人，丁薛祥仍被認為是呼聲最高的人選，幫著習近平主管黨內意識型態；但習近平另一名愛將、重慶市委書記陳敏爾，也並非完全沒有可能擔任這項要職。
至於排名第一的國務院副總理，現任排名第三的副總理胡春華及陳敏爾，都是熱門人選。一般認為，如果由陳敏爾或其他「習家軍」人馬接任，代表習近平全面大勝，人馬將完全掌控政治局常委會。但囿於觀感，習近平反有可能留下一席非習家軍人馬。若如此，胡春華就有機會升任第一副總理，進而入常。
至於可望「留常」的王滬寧及趙樂際，按媒體傳出的版本，似有可能分任全國人大委員長及全國政協主席。其中趙樂際幾成定局；而王滬寧若未接任其他版本所傳的國家副主席，則應有較大機會接任人大委員長。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
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社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
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張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
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真相之前你有緘默的權利
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