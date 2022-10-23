TNL+ 2022/10/23,
歷史

考古顯示尼安德塔人曾與智人共享物質文明，其滅絕並非因為「智商較低」

考古顯示尼安德塔人曾與智人共享物質文明，其滅絕並非因為「智商較低」
Photo Credit: Charles Robert KnightWiki@Public Domain

我們想讓你知道的是

過去我們認為尼安德塔人的滅絕是因智人的崛起，搶奪其資源而造成。而近期考古研究發現，智人與尼安德塔人共同生活的洞穴，推斷雙方不只有基因交流，甚至在知識、文化與習俗上有一定程度相似性，打破了尼安德塔人是因智力較低下而滅絕的說法。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

長久以來大眾普遍認為，智人能活得比尼安德塔人（Neanderthals）長久的原因在於較優越的智力，《Discover》指出，人類在約20萬年前開始建立聚落生活後並迅速取得領先，超越尼安德塔人成為食物鏈頂端的群體，據說尼安德塔人就是因人類不斷推進的野心而導致滅絕；然而根據考古學家們的推論，對人類起源如此簡化的理解是不切實際的。

考古遺跡顯示，尼安德塔人和智人之間的共有文明

據《衛報》報導，考古界最新研究發現，在尼安德塔人近乎滅絕之前，其實曾與現代人類的祖先－智人（Homo sapiens）在現今法國及北西班牙地區共同生存了約1400年至2900年。

目前為荷蘭萊登大學博士生的研究者Igor Djakovic表示，在該地區所發掘的考古遺跡中發現，兩個人種的物質文明與行為模式都有許多相似之處，使人更確信兩物種之間有一定程度的互動。

《Science》雜誌指出根據放射性碳年代測定結果，尼安德塔人與智人於大約4萬年前有著約2800年重疊的生存期間，不僅進行基因交流，甚至共享著一部分的文化。

綜合《衛報》報導，研究團隊搜集了取自法國和西班牙北部17處考古遺址，尼安德塔人與智人各26組的文物並製成數據庫；依考古年代測定分析的結果顯示，某些特定種類的人工製品同時出現在兩物種的生存地點，例如將哺乳類動物牙齒穿孔後串起製成的飾品，或是都將刀片狀石器作為主要工具的現象等，都代表著雙方可能進行思想或知識的交流。

學者：尼安德塔人與智人共享生存資源

實際上，過往相關研究就指出人類與遠古近親曾於歐洲大陸共同生存了超過6000年之久，推測有一定程度的基因交流，然而實際的互動深入程度仍是多年來科學研究聚焦的重點之一。

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