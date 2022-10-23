【東南亞週報】美國提供菲律賓1億軍事援助｜馬國大選將在11月19日舉行｜佐科威視察雅萬高鐵完成度近9成

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第193期，為讀者挑選2022年10月15日至10月21日期間，有關菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡、緬甸、越南與柬埔寨的六則東協區域大事。

菲律賓｜美航母停靠馬尼拉灣 提供菲1億軍事援助

在美國雷根號航空母艦3年來首度停靠馬尼拉灣後，美國宣布將向菲律賓提供1億美元（約新台幣30億元）的軍事援助，協助其進行國防能力提升與現代化。

近期美國雷根號航空母艦在馬尼拉灣進行例行停靠，距離上次停靠已是3年前。對此菲國總統小馬可仕表示歡迎，並重申維持南中國海穩定與和平的重要性。雷根號近期剛結束美國與日本、南韓進行的聯合軍事活動。美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）指出，雷根號的訪問標誌美菲兩國之間關係強化，尤其在印太水域這樣「具有挑戰性」的航行環境之下。

卡爾森大使更表示，美國將向菲律賓提供1億美元的「外國軍事資金」（Foreign Military Financing）援助，用以提升菲律賓的國防能力以及現代化程度，並希望這筆援助可以多少減少菲律賓與俄羅斯解約軍購、改向美國採購的損失。隨著烏俄戰爭爆發後，美國與俄羅斯的緊張關係持續升高，為避免面臨美國的制裁，稍早在8月時，菲國取消向俄羅斯的購買價值2.2億美金軍用運輸直升機，目前準備改向美國購買CH-47契努克（Chinook）直升機。

據路透社報導，菲律賓是印太地區接受美國軍事援助金額最多的國家，於2015至2022年間，菲國共從美方接收了價值超過11億美元的軍事設備。

The @USNavy’s @Gipper_76 departed #Manila following a routine port visit, Oct, 18. While in port, Ronald Reagan welcomed guests including the U.S. Ambassador to the #Philippines MaryKay Carlson.#FreeandOpenIndoPacific



Read the full story here:https://t.co/ishjWYFljr pic.twitter.com/9kdje1WTf9 — 7th Fleet (@US7thFleet) October 21, 2022

馬來西亞｜大馬全國大選將在11月19日舉行

馬來西亞選舉委員會在10月20日正式宣布，第15屆全國大選之提名日為11月5日，投票日則為11月19日，競選期定為14天。目前彭亨、玻璃市和霹靂三州已解散州議會，因此將同步舉行州選舉。

今年選舉約有2100萬名大馬國民有投票權，選出國會下議院議員。大馬下議院有222個席次，贏得112席的政黨或聯盟將組成下一屆政府。本屆選民人數相比上一屆增加近600萬人，主要是因為大馬已改制，滿18歲的國民將自動成為選民。

大馬首相依斯邁在10月10日宣布解散國會，以利提前舉行大選，但此決定引起爭議，因為大馬國會仍未通過2023年度財政預算，而且大馬每年年底將遇上季後風交替期，全國各地可能面臨持續大雨及水災的風險。乾淨選舉聯盟（BERSIH）促請大馬選舉委員會儘速公布水災投票的標準作業程序，以利相關單位及負責機構能為水災做足準備。

乾淨選舉聯盟也針對僅為14天的競選期表示失望，因為本屆選民增加許多，競選期應至少21天。競選期的長短也將影響到海外郵寄選民的作業，21天競選期可讓海外選民有更多時間將選票寄回大馬。

為了讓更多選民能返鄉投票，馬航推出「回家投票」促銷活動，10月20日至11月19日之間購買11月11日至27日的馬航及飛螢航班，票價將享有八折的待遇。馬航也指出，其將增加航班，並將部分航線的飛機升級為更大的機型，以適應多條航線需求激增。

Photo Credit：AP／達志影像 圖為2018年5月6日選舉期間，馬哈迪支持者在選舉造勢晚會上揮舞著希望聯盟的旗幟。

印尼｜佐科威視察雅萬高鐵 完成度近9成

印尼總統佐科威近期視察雅萬高鐵新建車站，指出整體建設已完成近90%，並將透過印尼在11月主辦G20高峰會期間，向外界展示成果。

佐科威在近期視察雅萬高鐵位於萬隆市德的卡魯爾（Tegalluar）新建車站，表示作為東南亞區域第一條高速鐵路，雅萬高鐵不只提升印尼國內人員和貨物的流通，促進經濟成長與競爭力，也透過與海、空港，加速國際之間的交通。他並指出整體工程已完成88.8%，預計將於2023年6月可正式投入營運。

雅萬高鐵萬隆段預計在G20峰會時試營運，向外界展示建設成果，以及印尼與中國之間的良好合作，但屆時不會以全速通車，時速約會在100公里左右。稍早傳出佐科威擬邀請中國國家主席習近平在G20會後搭乘雅萬高鐵一事，佐科威在視察時表示，仍在與北京討論中，還沒有最終定案。

雅萬高鐵連結雅加達與萬隆，全長142.3公里，時速最高可達350公里，完工後雅萬兩地車程將從3小時縮短為40分鐘。通車後每班次可載601名乘客，列車包含一節頭等車廂、一節用餐車廂以及6節普通車廂。全路線將有4個車站，包含雅加達的哈利姆站（Halim）、卡拉旺站（Karawang）、帕達拉朗（Padalarang），以及萬隆的德卡魯爾站（Tegalluar）。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 圖為印尼總統佐科威出席雅萬高鐵動工典禮。照片攝於2016年1月21日。

新加坡｜第七屆星澳領導人年度會議 重申印太和平重要性

新加坡總理李顯龍於10月16日至18日訪問澳洲，在18日於坎培拉同澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行第七屆星澳領導人年度會議後，雙方召開聯合記者會總結會議成果。據新加坡外交部刊載的聯合聲明指出，雙方重申星澳「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership，簡稱CSP）的重要性，兩人同時樂見澳洲與新加坡簽署綠色經濟協議（GEA）。

在供應鏈方面，兩國總理同意雙方應合作強化供應鏈安全及韌性，這包括食物、能源及連結等領域。兩國已成立供應鏈工作小組，負責這方面的合作。

聲明也指出，兩人強調印太區域和平穩定的重要性，反對片面改變現狀並鼓勵以和平手段解決紛爭。在南海議題上，雙方重申維持及提倡南海安全及穩定的共同承諾，強調對航行及飛行自由的高度支持。

針對美國日前宣布對中國實施晶片出口管制措施一事，李顯龍認為，脫鉤令人擔憂，但他相信拜登政府的行動是經過深思熟慮。他表示，這項措施可能會產生很廣泛的影響，仍需觀察後續發展，但確實擔心國安考量會削弱經濟合作、相互依賴及互信，最終導致世界局勢不穩定。艾班尼斯也表示：「我們應盡可能與中國合作，但如有必要，我們必須堅守澳洲的國家利益。」