北風與太陽？從統戰偶像劇《東北插班生》看中國軟實力的侷限
我們想讓你知道的是
無論是「硬派戰狼」或「軟派插班生」，上述這些文化統戰產品無論調性，其發揮的「說服力」可能相當有限。因為某種程度上，中國有著「說不好中國故事」的先天不良與後天失調問題。
文：劉又銘
對台灣人而言，「光輝十月」的節慶氣息，雖已因周休二日政策下的舊有國定假日縮水而沖淡不少；但對海峽彼岸的中國娛樂圈而言，10月「國慶」連假，是除了農曆年外，全國上下的大事。尤其今年的十一長假，適逢中共20大會議前夕，是「習大大」決戰下一個10年，甚至「秋千萬世直到永遠」的關鍵時刻。
無論作為「黨國」側翼還是下限的中國影視產業，更是在十一長假摩拳擦掌。一方面，想好好大撈一筆，稍稍彌補這兩年多來「清零封控」的損失；另一方面，則是希望藉此表忠，讓各式戰爭片、歷史片、動作片中，先進的飛機大砲、無私奉獻的正面形象與齊心抗疫的和諧社會，占據所有中國人的休閒娛樂時間，培養豐沛的正能量，集體稱頌主旋律。
從《戰狼》到《東北插班生》：中國統戰劇的全面進化
但除了從《戰狼》宇宙開始延續，今年又出現，以中國民族主義為號召，強調正義的軍人或外交官，在非洲拯救同胞這種老哏的故事《萬里歸途》還能支撐票房外，中國的封控政策還是讓院線片幾乎應聲倒地。這讓不只在非洲，連在英國也能打，簡直比葉問還能打的中國外交官爆打香港抗議者，也比眾多中國電影更能奪得大眾的目光。然而，一部叫《東北插班生》的中國網路連續劇，打破了這種沉悶。
《東北插班生》表面上只是一部老哏到不能再老哏的校園青春喜劇，同時有著全球該類型劇都有的青少年糾葛、笑料與寄宿學校社會心理問題。但特別的是，編劇又能把握各種「刻板印象」的鋪陳，將其巧妙的作為「族群融合」與「統戰思維」的材料，來進行編排。男主角作為虛張聲勢又愛耍嘴皮的東北人，被送到了澳門的寄宿學校就讀。南北差距、語言衝突，當地人聽不懂他的普通話，他也有著一口糟糕的粵語。
但最終，主角威能可以讓他發揚「中國男子漢」的男子氣概。拳打台灣柔道冠軍之餘，還順便「教化」一下台灣同學莫要「數典忘祖」；作為北方人的優異球技，則讓主角贏得口操廣東話同學的尊敬。更重要的是，澳門本地出生的老師，則要哭訴學習葡萄牙語、是為殖民地人的悲哀。另外，還要補上一個泰國混血男同學就是要神態嬌柔近似跨性別人士；而且，因為是泰國華人，所以肯定有尊貴的泰國皇室親故。
最後的結局，則是東北人、廣東人、澳門人、台灣人和泰國人，所有人都在中國的土地上，當中國的旗幟冉冉上升時，順便淚流滿面一下。
《東北插班生》的成功，其劃時代的意義在於，中國統戰劇終於跳脫「犯我中華者，雖遠必誅」的悲情，開出了結合娛樂與宣傳，並且深刻把握兩者平衡的產物。雖然當代影視分析還是服膺「悲劇是戲劇的最高形式」這句源自希臘時代流傳至今的說法；但正如「新台語歌」的研究顯示，悲情終有時，不然只會彈性疲乏。
從《戰狼》到《萬里歸途》，這種「百年國恥式的收復失土民族主義」悲情，到了《東北插班生》的當下，真正轉化成了洋溢樂觀信心的輕鬆校園戲劇。
除了《戰狼》或《萬里歸途》這種硬梆梆、赤裸裸的民族主義強國宣傳外，《東北插班生》讓中國當代影視產品的賣點，從時裝劇的語言文化相似性，到古裝劇仙俠穿越的文化吸引力，真正脫胎換骨進入實質的文化商品統戰。透過劇情的鋪排，一個「中國北方主體、中國南方與周邊跟隨」的「眾星拱月與萬邦來朝」巧妙穿插其中。
《東北插班生》系列影視作其實在2020年前已拍過兩集電影，2022年以網路連續劇再出發，在年輕主角群幾乎都是素人演員的情況下，照樣在中國市場開出紅盤，可想見其主題與劇情受歡迎的程度。
側面觀察中國電影評論網站《豆瓣劇評》中的相關討論，我們可以發現，這個過去曾聚集大江南北酸氣逼人文青知青，對本地影視產業絲毫不留情面通常極其嚴苛的網站，這次對《東北插班生》不僅給出了7.7的高分（喜劇、「陸劇」超過7分都很困難），而且多數評論者是真心真意覺得，該作是「校園青春喜劇與民族統戰大業的完美結合」；或強調「可惜大環境不允許（來台灣拍片），不得不把台灣校園背景轉換成澳門」；甚至認為「台灣哏、東北哏、東南亞哏多元並呈，比說多少『兩岸一家親』都有用」。
統戰偶像劇的軟實力極限
但《經濟學人》知名的中國文化與政治專欄「茶館」（Chaguan）就提醒道，《東北插班生》作為一種「泛中國統一少年幻想」（this teenage fantasy of pan-Chinese unity），與任何此前販售國恥和暗巷吹哨壯膽的戰爭片一樣危險。
尤其若還是以一個「兩岸三地」的大框架來看，已經歷傘運、反送中等事件的29歲以下香港年輕人，只剩下2%在受訪時願意稱呼自己是中國人；相較之下，30歲以上受訪的香港人，也只剩下5分之1願意對外國人稱自己是中國人。
更不要說我們熟悉的台灣本地，「中國認同」也在軍機擾台頻率激增，與8月針對美國眾院議長裴洛西訪台的軍演後每況愈下，《東北插班生》這種「五族共和，其樂融融」的劇情，對周邊地區的港台人而言，更是近乎明目張膽的意淫。
若我們要學理性分析《經濟學人》所謂「泛中國統一少年幻想」的危險性，Joseph Nye廣為人知的「軟實力」（soft power）概念，或許是不錯的工具。Nye認為，「軟實力」以吸引力為基礎；而這樣的吸引力，奠基於一個國家的文化、政治理想和政策魅力。所以軟實力的吸引力，就是建立在你的文化、理想與魅力，能不能「讓別人想要你想要的東西」（Power is simply the ability to affect others to get the outcomes you want）。
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon