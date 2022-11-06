大英博物館古希臘帕德嫩神殿雕塑的前世今生，與「歸還故土」爭議

英國廣播公司透露，一位英國前保守黨文化部長將主持一個新建機構，旨在將所謂的「額爾金大理石」（又稱埃爾金大理石，即古希臘帕德嫩神殿雕塑殘骸）歸還給希臘。

2022年10月，一則消息引起國際文物屆人士的關注：曾在2010年至2016年擔任英國文化部長的瓦伊澤勳爵表示，他相信英方與希臘就「額爾金大理石」（即古希臘帕德嫩神殿雕塑殘骸）歸還給希臘「達成協議近在咫尺」。

這個古希臘神殿雕塑為何到了英國？背後又有什麼樣的國際關係和文化變遷？目前將其歸還希臘還存在哪些爭議？

帕德嫩神殿

帕德嫩神殿殘骸的歷史悠久而曲折。帕德嫩神殿修建於公元前447年至438年間，是中國戰國初期，坐落於雅典衛城核心建築群的中心，用於奉祭城市的守護神雅典娜。

神殿中裝飾有大量精美的大理石雕像，是古希臘藝術巔峰之作，也是西方文明和民主的象徵。

但隨著希臘半島內外戰爭歷史變遷，神殿內部雕像和建築大多被毀。目前只遺留一個建築框架在雅典。

大約公元500年，這座神殿被改造成基督教堂，大量浮雕裝飾以及神像被移除和毀壞。1460年，鄂圖曼土耳其帝國佔領希臘大陸，帕德嫩神殿又被改造成清真寺。

1687年，神殿被土耳其軍隊用作火藥庫，並不幸在的一場戰爭的爆炸中嚴重損毀。昔日輝煌的神殿淪為廢墟。

目前神殿廢墟是聯合國人類文化遺址，是希臘國寶。

Photo Credit: BBC News 目前神殿廢墟是聯合國人類文化遺址，是希臘國寶。

「額爾金大理石」

至1800年，神殿中僅半數帕德嫩雕像倖存。引發歐洲列強各國中藝術、考古和文化人士關注。

當時的英國駐鄂圖曼土耳其帝國大使是額爾金伯爵七世（他即是第二次中英鴉片戰爭中，以中方虐待殺死20名英國外交官為由，下令火燒圓明園的額爾金伯爵八世的父親）。

他在獲得鄂圖曼帝國政府批准後，從1801年開始，在蘇格蘭士兵的幫助下，陸續自費將倖存雕像殘骸中的半數運回英國。因此，這些文物有了「額爾金大理石」的外號。

但額爾金在英國受到公眾的指責，特別是有希臘民族解放英雄之稱的英國詩人拜倫勳爵，對額爾金伯爵此舉公開批判，讓他在社會上聲名狼藉。

1816年，英國政府用3.5萬英鎊的價錢從額爾金手中買下這些文物，將它們永久性移交給大英博物館收藏，並於1817年起開始在大英博物館向公眾展出。

Photo Credit: Reuters / BBC News 1816年，英國政府用3.5萬英鎊的價錢從額爾金手中買下古希臘神殿雕塑殘骸文物，並將它們永久性移交給大英博物館收藏，並於1817年起開始在大英博物館向公眾展出。

由於希臘近代史上戰亂不斷，除了大英博物館擁有的「額爾金大理石」外，剩餘的神殿雕塑殘骸很多也流落到其它歐洲國家，現在在法國羅浮宮、義大利、德國、奧地利等地的博物館裡。只有半數倖存雕像殘骸留在希臘。

希臘要求歸還

早在19世紀末，英國就有人開始呼籲，只要希臘政府要求歸還，英國政府就應該將這些古蹟物歸原主。但希臘政府遲遲未做出反應。

一直到上個世紀的80年代希臘加入歐盟後，希臘政府1983年才第一次正式提出英國方面歸還額爾金大理石的呼籲。

多年來，希臘一直在遊說各方將這些雕塑送回故土。希臘在聯合國也做了大量外交工作。

一位希臘商人約翰．勒法斯創立的組織贊助成立了帕德嫩神殿項目，旨在推動英國歸還帕德嫩神殿雕塑。他遊說說服了一些英國議員和名人支持這一項目，其中包括一些英國保守黨議員、著名作家、記者等。

英國朝野態度

由帕德嫩神殿項目項目委託進行的一項對近2000人的民意調查顯示，雖然16％的英國公眾認為帕德嫩神殿雕塑殘骸應該留在英國，但54％的人認為它們應該被歸還。

在該項目民意調查的細分部分顯示，在2019年大選中投票給保守黨的人中，44％的人認為雕塑應該去希臘，28％的人不介意歸還希臘或留在英國。

上述民意調查顯示，大多數英國人會支持將額爾金大理石歸還希臘。

但英國歷屆政府都予以拒絶，提出的理由首先是這些大理石浮雕來路正當，倘若當初沒有運到英國，很可能早被徹底損毀。

最近，當被問及有可能導致古希臘帕德嫩神殿雕塑返回雅典的潛在協議時，英國剛宣佈將下台的首相特拉斯明確說：「我不支持。」

政府也表示，無意改變現行的英國文物保護法律。

英國數字，文化，媒體和體育部說：「除非在一些非常特殊的情況下，法律阻止大英博物館從其藏品中移除物品。政府並沒有計劃改變這一法規。」

英國博物館的爭議

帕德嫩神殿雕塑的命運現在越來越廣為人知，這是關於英國的博物館是否應該將其收藏的物品歸還給原籍國的激烈爭論中，最引人注目的藏品。

大英博物館表示，根據一項法案，即1963年的《大英博物館法》，它被禁止歸還其收藏的物品，包括來自奈及利亞的貝寧青銅器。英國《遺產法》有類似的條款。

但英國其他較小的博物館不受相同限制的約束。倫敦霍尼曼博物館2022年宣佈歸還其收藏的貝寧青銅器。這些物品在19世紀後期被英國軍隊掠奪。

格拉斯哥博物館還同意將7件被盜文物歸還印度。

大英博物館一直說，只有政府才能決定他們的命運，儘管政府說「藏品是受托人的事情」。

就古希臘帕德嫩神殿雕塑殘骸的爭議，大英博物館在一份聲明中說：「我們將把這些雕塑，就像我們做許多其他物品一樣，借給那些希望向世界各地的公眾展示它們的人，只要他們照顧它們並歸還它們。」

他們補充表示，大英博物館一向旨在努力為世界各地的藏品共享和理解創造新的方式和機會，以此加深藏品與公眾的距離，以及人們對其了解，並將現世和過去歷史聯繫起來。

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