中共二十大閉幕：胡錦濤為何在鏡頭架好後被離場？官媒稱健康因素，外媒指為「習時代」樹立威權

中共二十大昨（22）日舉行閉幕會議，坐在習近平左側的前總書記胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場，震撼二十大閉幕，也成為全球媒體關注焦點。中國官媒《新華社》稍早報導，胡錦濤因身體不適才由工作人員陪同離開會場，不過西方媒體認為，此象徵性地移除前一代領導人的橋段，或許是展露中國權力政治之舉。

中共前總書記胡錦濤昨日上午在20大閉幕會期間，疑非自願被工作人員攙扶離場，他過程中面露不悅，數度抗拒。畫面中可以看到習近平轉向胡錦濤，而胡錦濤左邊的政治局常委栗戰書和王滬寧彷彿面有憂色。栗戰書甚至一度欲起身協助，卻被王滬寧拉回座位，好像是對他說「別插手」。胡錦濤還一度試圖去拿放在習近平桌上的文件，習近平伸手拒絕，留住自己那份文件。胡錦濤離場前還轉身向坐在旁邊的習近平唸了兩句，又伸手拍了李克強的肩頭一下，此舉引發諸多揣測。

Hu Jintao gets shuffled off the political stage in a fairly undignified manner.



Note how he tries to swipe Xi Jinping's notes.



He does not seem well at all.pic.twitter.com/909xJD5koR — Fergus Ryan (@fryan) October 22, 2022

中國官媒新華社的推特（Twitter）英文官方帳號發文指出，新華網記者獲悉「胡錦濤堅持參加閉幕……儘管他最近一直花時間休養生息」。推文還寫道：「當他在閉幕會議期間身體不適時，工作人員為了他的健康狀況著想，陪他到會場旁邊的房間休息。現在他好多了。」

When he was not feeling well during the session, his staff, for his health, accompanied him to a room next to the meeting venue for a rest. Now, he is much better. — China Xinhua News (@XHNews) October 22, 2022

《英國廣播公司》（BBC）駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）則認為，胡錦濤「被離場」兩個最可能理由，要麼是中國想要透過象徵性地移除代表前一個時代的領導人，將中國的權力政治展露無疑。

麥迪文指出，中國共產黨的大會通常照著劇本走，而胡錦濤出席了稍早的閉門會議，會後攝影記者才獲准進場拍攝閉幕式，而且是在攝影機就定位之後，工作人員才走到胡錦濤身邊要帶他離場，外界猜測胡錦濤被離場可能不是突發事件。

麥迪文分析指出，胡錦濤代表了一個與習近平截然不同的中國，他更強調集體領導，必須平衡政治局常委中的各個派系，胡錦濤的年代也被視為對外開放和對新思想的包容性增加的時期。而作為黨的總書記，習近平將國家帶向了截然不同的方向，他是「核心」，不能被挑戰。習近平從一開始就透過反貪腐打擊清楚了所有反對者，而現在，他利用今年的二十大清除了那些在經濟、社會、政治上與他意見相左的最後一批異己。新一屆中央委員會不包括李克強或汪洋，他們都被視為經濟自由主義者，都與上一屆政府的思想有關。這表明，新的政治局常委會將充斥著習近平的擁護者。

《外交政策》（Foreign Policy）副主編帕爾默（James Palmer）也專文分析胡錦濤被帶出場的三種可能：第一，的確可能是因為健康因素，或者胡錦濤沒有意識到自己被檢測出COVID-19陽性，這或許能說明當時在場的其他黨員沒有人上前協助他；第二種可能是習近平得到情報，指胡錦濤可能會在二十大閉幕會結束前的投票中棄權甚至投反對票，這可能是胡錦濤與其他黨員談話時說溜嘴，能解釋胡錦濤被帶離場前的一臉困惑。

帕爾默指出，第三種可能，是最讓人感到不安的是，這是有計劃的行動——故意公開羞辱前任領導人，展現出習近平握有絕對的權力，鞏固習近平史無前例的第三任期時的領先與核心地位，也暗示長期留任的「退休官員」，習近平在黨內的權力是不受約束的。

Photo Credit: AP / 達志影像 中共二十大閉幕會議上，前總書記胡錦濤（右）被帶離會場。

胡錦濤二十大「被離場」，兒子胡海峰仕途引發關注

（中央社）中共前總書記胡錦濤昨天在二十大閉幕會議疑似非自願被攙扶離場，當時他的兒子胡海峰應該就坐在台下目睹整個過程。胡錦濤為何中途被帶離場，眾說紛紜，境外社群熱議胡海峰的仕途不妙。

下月將滿50歲的胡海峰是胡錦濤的長子，現任中共浙江省麗水市市委書記。他今年當選二十大代表，與以往一樣低調進京開會，未接受訪問，但曾發言表態讚揚習近平提出的二十大報告。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 胡錦濤之子胡海峰2019年出席全國人大閉幕會資料照片。

《浙江日報》20日報導，連日來，黨的二十大浙江代表團認真學習討論二十大報告。麗水市委書記胡海峰代表稱，黨的二十大報告主題鮮明、思想深邃，凝心聚力、唯實惟先，繼往開來、催人奮進，通篇閃耀著馬克思主義的真理光輝，集中反映了國家所需、民心所盼、未來所向，是領航新時代、奮進新征程的政治宣言和行動綱領，「我深受鼓舞、倍感振奮。」

不料，胡錦濤昨日上午在二十大閉幕會期間疑非自願被工作人員攙扶離場，他過程中面露不悅，數度抗拒；離場前還轉身向坐在旁邊的習近平唸了兩句，又伸手拍了李克強的肩頭一下。事後躍為國際焦點引發熱烈討論，多認為這是胡錦濤對習近平連任表達不滿。

二十大上午舉行中央委員、候補中央委員選舉及中紀委委員選舉，胡海峰當時勢必坐在台下目睹老父「被離場」。

事發後，中共立刻在社群啟動維穩，封殺任何相關訊息揭露與討論，更添外界質疑。微博搜尋「胡錦濤」，完全顯示不出今天任何動態，只看得到一些政務官方微博的發文，顯示這位前領導人大名已淪為敏感詞。微博搜尋「胡海峰」，竟然顯示未找到相關結果，胡海峰的名字被列為禁詞遭全面封殺。搜尋微信也顯示不出今天任何有關胡錦濤父子的即時訊息。

胡錦濤2012年退休交棒給習近平後，2013年5月，胡海峰轉入政界發展，從浙江嘉興市委副書記幹起；3年後升任嘉興市長，成為浙江最年輕的地級市市長，原本是仕途被看好的「紅二代」。