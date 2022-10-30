《自由的技藝》：冬攀巨魔壁？挪威媒體簡直不敢相信波蘭人如此不知天高地厚
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這是克提卡唯一的一本授權傳記，揭開了這位低調登山家的神祕複雜、以受苦及涉險完成的自我塑造、對登山價值的反覆辯證，以及他不願拿來換取公開表揚的高山珍貴時刻。
文：柏娜黛．麥當勞（Bernadette Mcdonald）
巨魔壁
無論美麗或恐怖，讓一切發生吧。繼續往前。情感並非最遠之物。————里爾克，《時間之書》
歐特克只在挪威著名的巨魔壁（Trollveggen）待了一天，就知道他需要更好的安全吊帶。他的基本款吊帶在自由攀登時還堪用，因為他是用腳支撐體重，起碼理論上是如此，但用在垂降就不太舒服了，因為垂降時很大一部分的體重壓力落在胸口，而胸部正是安全吊帶和身體相接之處。不過，他熟悉的舊安全吊帶在輔助攀登的表現最教人失望。在兩個保護點之間移動時，他所有的重量都會集中在安全吊帶，導致上身被緊束。雖說短暫的不適還可忍受，可是攀登巨魔壁時，歐特克得面對連續好幾天的輔助攀登，不單單是幾次動作而已。這組安全吊帶會使他無法呼吸。
他下降到翁達爾斯內斯（Åndalsnes）的村莊，和攀登夥伴擠在一輛露營車裡，開始縫縫補補。用膠帶測試這款精巧的新安全吊帶，確保它足以舒適地支撐自身體重後，他的針線飛舞起來。肩帶、腰帶、腿環，最棒的是有塊平坦木板可讓臀部坐著。他給木板鑽了四個孔，用細繩穿過，把木板綁到安全吊帶上。自由攀登時，他可以讓木板鬆鬆地掛著，然後迅速利用木板做一連串輔助攀登。「效果絕佳。」他笑著說：「繩索不會勒痛我，我可以舒服地坐在木板上。有了那個座位，我可以連續做好幾小時的輔助攀登。」
一九七四年二月下旬， 歐特克人在挪威， 準備嘗試巨魔壁著名「法國路線」（French Route）的首次冬攀。法國隊伍在一九六七年完成首登，總共花了二十一天。夏天就要二十一天了。一千一百公尺高的巨魔壁享有歐洲最高垂直岩壁的稱號。這面炭灰色的片麻岩壁懾人心魄，位於挪威多雨的西海岸附近，結構錯綜複雜：角度很大的內角、通往死路的裂縫系統，高聳的外傾岩壁由常看似已徹底崩裂的岩石組成。巨魔壁極其陡峭，尖銳的山頂峰脊最陡的部分甚至比山壁底部還要凸出五十公尺。此外，這面大岩壁在攀登界還以落石多出名，使攀登者更加聞風喪膽。
挪威媒體接獲冬攀計畫的風聲時，簡直不敢相信波蘭人如此不知天高地厚。挪威通訊社（Norsk Telegrambyrå）的記者聯繫上攀登者，隔天，新聞頭版標題公然否定此舉：這是不可能達成的任務、這是世上最困難的攀登路線之一、波蘭計畫不切實際。擁有廣大讀者群的《挪威日報》（Dagbladet）奉勸他們：「拋開攀爬時不惜一死的浪漫心態。暴風雪可能會給捨命的攀登者帶來災難。」
措辭強烈的告誡沒讓歐特克膽怯。一九七四年的他狀態極佳， 不僅在阿爾卑斯山交出幾個漂亮的冬季成績， 還在塔特拉山樹立冬攀新標準。他和四位傑出的攀登者一起到挪威， 包括在波蘭地位崇高的登山家塔德烏斯． 皮歐特洛斯基（Tadeusz Piotrowski）， 朋友都叫他「塔德克」（Tadek）。這個男人孔武有力， 留著招牌金色鬍鬚， 曾冬攀海拔七四九二公尺的諾沙克峰【譯注】， 證明他實力堅強。
更重要的是， 他已攀爬過巨魔壁右邊的「菲瓦路線」（Fiva Route），對巨魔壁可說是相當熟悉。塔德克過去曾受到老一輩的挪威攀登者阿恩．蘭德斯．海恩（Arne Randers Heen）和他熱心的妻子博蒂（Bodil）的照顧。海恩在挪威是家喻戶曉的名人，攀登界的傳奇。他在巨魔壁附近蓋了間小木屋，如今提供給這群波蘭朋友使用。「他們對我們很好，蛋糕超棒。」歐特克說。
歐特克、塔德克和其他成員卡齊米茲．葛雷扎克（Kazimierz Głazek）、馬雷克．凱西斯基（Marek Kęsicki）和雷沙德．科瓦盧斯基（Ryszard Kowalewski）在海恩的小木屋裡待了好幾天，靜候冬季暴風平息。他們勘察了以誇張俯角懸垂的岩壁，發現全是單調不變宛如夜幕的黑，只有最初二百五十公尺的表面有深色岩石、蕾絲般的霧淞和鬆軟濕雪，像幅拼布。看來他們得將繩索架在大岩壁的下半部，才能把沉甸甸的裝備送到二百五十公尺上方的第一個露宿平臺。暴風不斷從北海呼嘯襲來，在那兩週，他們只勉強完成三天的進度：一天將裝備背到山壁底部，兩天架繩。十四天只有三天可以做事，前景不太樂觀。
三月七日，他們迫不及待想開始攀登，隊伍披著破曉銀輝行向山壁。同行的還有想參與歷史性（或很有可能變成災難性）事件的一群記者。攀登隊有十大包總重二百五十公斤的裝備和糧食：六百公尺的繩索、兩百根岩釘、一百只鉤環、四十顆瓦斯和十八天的糧食。此行顯然不會是一次快攀。他們攀到山壁上，片刻未歇地直到凌晨兩點，才覓得第一個露宿的恰當位置。由於難度極高，岩況艱險，而且惡劣天氣不見好轉，他們預料每天攀登的進度不會超過兩段繩距。
事實證明，預測正確無誤。三天後，他們只在巨魔壁爬升六段繩距。媒體持續從下方仰望，不過態度有了變化。大眾對這次攀登的興趣大增，他們意識到眼前正上演一齣扣人心弦的故事。瘋狂的波蘭攀登者持續緩緩上攀，難以置信。他們的進展每晚都登上電視新聞頭條，挪威人也按時收看。越來越多記者到翁達爾斯內斯的麗景飯店（Bellevue Hotel），希望能報導這個活動。飯店記者人數迅速增加，很快便有人被迫打起地鋪。大批人潮搭公車來到山壁底下，睜大眼睛想要一瞅攀登者的英姿。波蘭隊伍的巨魔壁冬攀儼然成為轟動挪威的運動賽事。
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！