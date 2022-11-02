《惡意如何帶來正義？》：在自由遭受到威脅時，《英雄本色》效應就會觸發惡意反應

我們想讓你知道的是
這本書將從心理學、腦科學甚至基因的角度，分析人在心理學實驗所設計的賽局情境中會如何行事，藉此了解惡意其實是一把握在你我手中的雙面刃，可以是為了支配他人，也可以是為了反對他人的支配。
文：賽門・麥卡錫－瓊斯（Simon McCarthy-Jones）
惡意與自由
理性規定了我們該為了生存與繁榮怎麼做。但對此我們既不用喜歡這些方式，也不是非得遵守。我們是一種可以對理性發火的理性動物。我們可以渴望別的東西。一如哈佛心理學者出身的精神導師雷姆．達斯（Ram Dass）所說，比起正確我們寧願自由。
我們只敢用惡意瞄準其他人類嗎？抑或我們膽敢冒大不韙，直接大逆不道地挑戰啟蒙主義跟抽象的理性？古代的以色列王亞哈（Ahab）就敢。「不要跟我說什麼敬天畏神，兄弟，」他在我們的耳邊怒吼，「太陽敢侮辱我，我照樣把它打下來。」一隻敢於拿著惡意對邏輯、對自然法則、對宿命出手的生物，將會是一頭悲劇性的野獸。但如我們將看到的，這種看似暴虎馮河的行為，也可以帶來好處。我們可以將璀璨與悲慘集於一身。
哈佛心理學者史迪芬．平克（Steven Pinker）主張，人類面對全球性重大問題的解決之道，存在於理性之中。這看法呼應了啟蒙主義原則所說，我們必須運用理性去理解世界，克服自身愚昧的論點。在對信仰、權威與直覺不屑一顧，認為這些東西是「幻覺生成器」之後，平克主張在做決定時，使用理性是「無可退讓」的底線。
只可惜告訴人應該怎麼做，往往會得到反效果。在一項由耶魯心理學者史丹利．米爾葛蘭姆（Stanley Milgram）所做的研究中，某位科學家會指示受試者去增加對另外一名受試者的電擊強度，表面上為的是幫助後者學習。百分之六十五的受試者會在達到四百五十伏特的最高電壓後繼續施加電擊。但二○○九年一次這項研究的部分複製發現了一件怪事。當科學家指示動搖的受試者「你沒有選擇，你必須繼續」的時候，所有人都選擇了抗命。這種現象的一個解釋，要從「自決理論」說起。自決理論認為，獨立自主是人類的一種基本心理需求。我們需要感覺到自己是自身命運的主人，我們需要感覺到「自己有得選擇」。
Autonomy（自治）一詞最早是被用來描述有獨立法律的希臘城邦，其字源分別來自希臘文的autós（自己）跟nomos（律法或規定）。用在人類身上，自治便衍生出獨立自主的概念。獨立自主的人類個體，是啟蒙主義的產物。自主的個體並不是不受外在的影響，但可以在深思熟慮後認同或反對那些影響。他們除了自我要求以外不受任何規定約束。他們可以運用理性與理性思考去導引自身的行為，藉此讓其符合自身的價值。
一個人能自治到什麼程度，我們不得而知。但在自治這種觀念看似平靜無波的水面之下，游動著深邃而未解的各種問題。我們的價值在什麼程度上，是真正屬於我們的價值呢？為了某人好而去限制某人，一定都是不對的做法嗎？認為「自我」可以選擇的觀念說得通嗎？把人視為自治的存在去對待，是很糟糕的做法，但其他做法是糟糕中的糟糕。
我們對於自治的需求，可以用「叛逆」（reactance）的概念去衡量。叛逆指的是遇到自由被限縮時，個人的反應強度。曾高喊過那句名言「不自由，毋寧死」的派翠克．亨利（Patrick Henry），就很有機會成為歷史上的叛逆冠軍。叛逆的強度因人而異，也會在人生的不同階段中起起伏伏。任何當過父母的人都知道，叛逆的高峰會落在「恐怖的兩歲」與青春期。而任何當過孩子的人都知道，爸媽一旦老了也可以相當叛逆。
但這種會被人拿來威脅的自治需求，一開始是怎麼出現的呢？要回答這個問題，我們可以思考一下：如果今天我們完全沒有自由意志的話，會發生什麼事情？我們會不會對自身的行為變得毫無責任感？用杜斯妥也夫斯基的話說，如果自由意志不存在，那活在世間是否就百無禁忌了呢？這種猜想在二○○八年一項由凱瑟琳．佛斯（Kathleen Vohs）與強納生．史庫勒（Jonathan Schooler）主持的研究中，受到了檢驗。
在他們的研究中，受試者閱讀了由諾貝爾生理暨醫學獎得主法蘭西斯．克里克（Francis Crick）所著《驚異的假說》（The Astonishing Hypothesis）一書的若干段落。其中一組人讀到克里克宣稱聰明人現在相信自由意志是一種幻象。另一組人讀到書中跟自由意志完全無關的段落。之後，學者讓兩組人接受數學測驗，並讓他們有機會在過程中作弊。結果是有接觸到克里克反自由意志觀點的第一組人，作弊的比率較高。佛斯與史庫勒的結論是，人一旦對自由意志失去信心，社會不樂見的行為就會受到鼓勵。這當中的邏輯是，沒有自由意志就沒有責任感，沒有責任感就什麼事都做得出來。
隔年另一個研究團隊發現了進一步的證據可支持上述結論。美國心理學家洛伊．包麥斯特（Roy Baumeister）團隊請兩組受試者分別閱讀支持與反對自由意志的句子。被誘導對自由意志喪失若干信心的人會變得較不願意助人，而較願意展現攻擊性。這是個令人憂心的現象，因為這會讓社會大眾覺得人生操之在己的部分變少了。至於這一點會影響社會體質到什麼程度，還有待我們更進一步去了解。
客觀上不論自由意志究竟存不存在，主觀上我們大都覺得自己擁有這種東西，而且將之捧在手掌心，視若珍寶。自由的感覺一旦受到威脅，我所謂的《英雄本色》效應就會遭到觸發，那代表我們會產生動機要去收復我們失去的或正受到威脅的自由。看過《英雄本色》電影的朋友應該都不陌生梅爾．吉勃遜所扮演的民族英雄威廉．華萊士，是如何慷慨激昂地號召蘇格蘭的子弟兵：「他們或可奪走我們的生命，但他們永遠奪不走我們的自由！」華萊士接著在戰場上衝鋒，為的正是從英格蘭人手中搶回他們原本的自由。
Tags：
攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
我們想讓你知道的是
高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！
MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，並在 2018 年獲得了生物醫學突破獎（MedTech Breakthrough Award），其生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示：「我們的醫生和研究人員對該解決方案展現的效能及成本比印象深刻，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。」GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（Whole genome sequencing, WGS）研究時間縮短到三分之一。
隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。
GARAOTUS認為企業轉型需要升級，迅速導入系統是最大關鍵。「HPC目的是要把效能榨乾」，在底層的硬體必須是最新、最好，當節點已經具備一定能量，串接節能的網路、軟體也必須提升規格，光是這部分已經讓企業的IT進行升級。HPC是企業催化創新的關鍵，而HPC的基礎架構包括運算節點、網路、儲存裝置，串接起來成為一個叢集，這當中要有使用者依據經驗來執行程式，專業的軟體在伺服器上進行運作及儲存，這些都是建構產業發展與進步的基礎。
當企業內部系統的升級一切就位，即能搭配HPC技術，快速運算出想要的結果，若參數或研究模型需要調整，亦能即時快速重新進行演算，在時間及企業整體支出上，都能有效節約成本。HPC技術能夠在企業進行產品開發前協助做模擬測試，此舉不僅省去模型驗證失敗造成的資源浪費，對於提升終端使用者的體驗也是具有長遠效益。但這樣仍舊不足，這幾年隨著加入雲端服務、AI等領域，HPC亦能充份融合各種技術，擴大支援的範疇，更加符合使用者的需要。HPC是企業永續發展的支持系統，必須有專業團隊，時時監控底層介接有無潛在的問題，需要有一套穩定的機制才能協助企業升級與長期發展。
GARAOTUS提供的CRONUS平台，讓研究人員不須編寫程式，就可以運用視覺化介面以拖拉方式輕鬆進行資料分析及資訊儲存。同時，資料也能夠在組織間輕鬆的交換及協作，透過統一的平台及彈性的權限設計，讓整體流程及研究成果更易於管理，也方便研究成果重現及再利用，藉此讓非IT程式背景的研究人員，降低研究門檻，更能靈活運用研究資訊。團隊服務的最大特色就是除了能夠將流程圖像化，將原來轉譯複雜的指令，透過簡易UI取代，大幅簡化流程。以簡單的概念說明，也就是將程式語言變成一塊塊的積木，把很多個積木輸入後，進入下一個流程，就可以簡單完成一個複雜的work flow。相較於以往需要在後台打相當多的指令及拋接資料，透過GARAOTUS設計的模組，在過程中設計了一個簡化的UI介面，再丟入特定HPC進行運算即可，甚至不需資訊人員也會使用。另一方面，所有編寫紀錄都有足跡，能簡單找出每個運算結果，不僅不會因為人員交接產生斷層，也不會有重複輸入指令情形。平台會紀錄每次運算的時間與使用的資源量，這些都讓企業決策面有更好的資源分配考量。
GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出：「研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，很開心CRONUS產品也能在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。」
CRONUS的平台優勢包括採用了HPC技術的底層架構，並向上延伸到服務層，提供了GAPaaS （Genomics-Analytics-Process-as-a-Service）的視覺化服務，未來GARAOTUS將持續攜手各領域生態圈夥伴提供服務，包括過去投入的精準醫療與大氣服務，下個階段更將著眼助攻半導體晶片的研發製程、全自動智慧製造應用，以及金融高性能計算的數值方法應用等，助力各產業與高速運算技術接軌。
GARAOTUS今（2022）年更獲得美國全球企業領袖雜誌（Global Business Leaders Magazine），評選為全球矚目的30大企業之一。報導指出，GARAOTUS 提供了具備多樣化與包容性的HPC解決方案，並涵蓋了許多開源技術的應用。多年來，團隊在開源組織社群發揮舉足輕重的作用，也曾經在2021年獲頒亞洲企業組織（Enterprise Asia）的IIA國際創新獎，是第一個因HPC 技術獲得此獎項的團隊。未來團隊將持續以HPC技術為基礎，擴展解決方案組合，建構各行業應用平台層，讓各產業能無縫對接HPC所提供的「算力」，加速實現數位轉型。
本文章內容由「精誠資訊」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。