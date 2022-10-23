2022/10/23,
中國

《彭博》：美國對中國晶片禁令延燒，台積電暫停供應先進晶片給上海壁仞科技

《彭博》：美國對中國晶片禁令延燒，台積電暫停供應先進晶片給上海壁仞科技
今年10月台積電於台灣創新技術博覽會展示的公司商標。Photo Creit: AP / 達志影像

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壁仞是中國最被看好的半導體設計公司之一，被視為是可以與美國輝達一較高下的競爭對手，才於今年8月推出首款通用繪圖處理器（GPU），這款晶片採用台積電7奈米製程製造。知情人士表示，台積電尚未判定壁仞的產品是否達到美國的晶片限制門檻，但已決定從現在起停止對壁仞供應晶片。

拜登（Joe Biden）政府本月7日頒布對中國的晶片禁令，除非獲得美國政府許可，否則禁止美國企業向中國出口先進晶片和相關製造設備，運用美國技術、在他國製造的晶片也受此規範。《彭博》23日報導，台積電為確保遵守美國的晶片法規，已暫停為上海壁仞智能科技（Biren Technology）製造先進晶片。

這是美國數十年來對北京出口高科技產品與技術最重大的打擊行動，擴大對中國晶片及設備出口限制，範圍從邏輯晶片擴大至記憶體。雖然多數禁令一年後才生效，但亞洲半導體領先廠商如台積電、韓國三星、SK海力士等將都受到影響。分析師表示，這些規定將摧毀中國國內的晶片產業，可能會使其倒退幾十年。

《彭博》最新報導指出，為確保遵守美國的晶片法規，台積電已暫停為上海壁仞智能科技製造先進晶片。知情人士表示，台積電尚未判定壁仞的產品是否達到美國的晶片限制門檻，但已決定從現在起停止對壁仞供應晶片。

報導指出，台積電的決定與外界認為壁仞的人工智慧（AI）晶片功能，比美國重量級的晶片設計商輝達（NVIDIA）的A100晶片更強大有關。美國政府8月告知輝達，未來若要出口A100與H100晶片到中國，必須先向美國政府申請出口許可，以避免高階晶片可能被用於中國的軍事用途，輝達已表示，無法再向中國銷售先進的AI晶片。

成立於2019年，壁仞是中國最被看好的半導體設計公司之一，被視為是可以與輝達一較高下的競爭對手。其旗艦BR100和BR104處理器，類似輝達和超微（Advanced Micro Devices）用於AI的圖形處理器，用於訓練AI模型和演算法。壁仞科技才於今（2022）年8月推出首款通用繪圖處理器（GPU），這款晶片採用台積電7奈米製程製造。

在本週五《彭博》的報導，壁仞才表示經過評估，台積電代工生產的晶片不符合禁令限制標準，不在制裁範圍內，仍可由台積電代工。

壁仞尚未回覆置評請求。台積電一名代表表示，台積電遵守所有相關規定，但未進一步說明。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


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