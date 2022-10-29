【小說】《看穿謊言的女孩》選摘：當天使臉女孩從藏身處被發現時，警方仍未尋獲兇手
我們想讓你知道的是
鑑識心理學家賽勒斯無論面對多麼殘酷扭曲的罪案，向來都溫柔堅定、富有洞察力和同理心，他的悲憫心思其實來自於悲傷陰暗的過往：在他少年時期，全家人都被精神異常的哥哥殺死，只有他因為剛好不在家而倖免。
文：邁可・洛勃森（Michael Robotham）
夕陽西下，秋天的寒意襲來。我沿著帕克賽德路慢跑，以之字形穿過大門進入沃勒頓公園。這裡有個告示牌，示意我正進入鹿群育雛的地區，未上狗鏈的狗不得進入。一條條飛機劃過平流層的白色尾跡橫越整片天空。
我在兩排光禿禿的樹下慢跑，腳下的柏油路宛如一條輸送帶，眼前的景物一晃眼就過去——公園長椅、花圃、行走的路人與自行車騎士。我繞著湖跑了兩圈，接著上坡走向伊麗莎白鄉村別墅，這個公園就是以此命名。沃勒頓公園曾令我讚嘆，但我已厭倦它的富麗堂皇，看起來就像在誇耀什麼。
鹿群吃草吃到一半時抬起頭，看著我像鬼魅般沿著椴樹大道遊蕩，往公園東邊的入口走去。我的右側屁股感到一陣刺痛，可是我喜歡這股疼痛，因為它能幫助我保持專注。我頭戴毛帽，穿著鋪棉紅色風衣和慢跑短褲，腳上穿著輕量慢跑鞋，踏著輕快的步伐在米德爾頓大街掉頭，再沿原路穿過公園往來時路跑去。
跑步對我而言代表很多事情：冷靜、獨處、懲罰、生存。這個世界充斥著我無法掌控的問題，但慢跑時，我還能告訴自己的身體該做些什麼，而且只要在許可範圍內，它都會照做。我慢跑時思緒會變得更清晰，我會想像自己正在努力跟上一個對我而言轉動過快的星球。
我想起艾薇．寇梅克，更多細節浮現腦海。她在二樓的一間臥室裡被發現，藏身於衣帽間後方的一面假牆之後。那棟房子位於北倫敦，租屋者名叫泰瑞．波蘭德，有輕罪前科。六週前，警方在同一間臥室裡找到的屍體正是他。他被束帶繞住脖子和額頭，綁在椅子上。兇手（們）用裝眼藥水的容器把強酸滴入他的耳朵裡，任由強酸緩慢地燒毀他的耳膜，毀壞他的耳蝸與聽力神經。等到他聽不見，他們又用噴槍加熱一根金屬火鉗，燙毀他的眼皮和角膜，直到他的瞳孔在眼窩裡沸騰。我會記得這些，是因為小報似乎沉迷於爆料每一項聳動的細節。
當天使臉女孩從藏身處被發現時，警方仍未尋獲兇手。護理師把她梳洗乾淨，幫她洗了頭，這才發現她就像個膚色蒼白、長了雀斑、濁棕色眼眸的小精靈。這孩子還太小，說不清楚自己的遭遇。
接下來的日子裡，她的故事占據了各大輪播新聞，全國人民似乎都對她視如己出，人人都在討論她的命運，無論是晚餐席間、飯店酒吧、後院籬笆和超市的排隊隊伍都是，還出現許多公開請願、報社懸賞以及願意領養她的人。
我知道身處在媒體風暴中心是什麼感覺，因為我也曾是倖存者，那個父母和妹妹們都被滅口、徬徨失措的小男孩。我曾走過那麼一遭，體會過同樣的感受，最後被獨留一人。就是因為如此，格斯里才找上我的嗎？
最後一哩我加快速度，到達柵欄時我瞄瞄手錶，必須努力穩住手腕才能看得清楚，因為我喘得上氣不接下氣。比我的最佳紀錄快四十秒，我對這個成績很滿意。
我提起柵欄上的門閂，往前走向一棟狹長的高房，這是我祖先的遺產，曾隸屬於我的祖父母，他們幾年前退休後搬到南海岸，寧可移居在韋茅斯一間不起眼的平房，也不願住在這個有六間房間、看起來像鬼屋，或者至少在閣樓裡關了個瘋女人的二級文化遺產建築。它以前就破爛不堪、搖搖欲墜了，現在更像快要崩塌，堪稱城市遺跡的曠世之作。
一樓有兩面偌大的飄窗，雕琢精美的門廳綴以花邊半柱，當太陽照射到某個角度時，陽光會穿透彩色鑲嵌玻璃，在門廊地毯上投射紅紅綠綠的圖樣。房子的一側是幾乎已覆滿常春藤的車庫，而在後方的石牆外，則是一片未經修剪的草地，由自古以來便長存於此的樹林守護著，構成沃勒頓公園裡一片靜謐的角落。
小時候，我熟悉這間房子的每個儲物間、隱蔽處和各個角落。我和哥哥、妹妹們一起探索，玩躲貓貓或用想像力玩遊戲，遊戲中不乏想像出來的槍、劍、地牢或惡龍。我們經常從一個家具跳到另一個家具上，腳硬是不落地，因為我們設想地板上有熔融的岩漿或佈滿了蜘蛛。現在這間房子是我的了，由我來繼承，是我的小小城堡，也是我和過去的最後一道連結。
不時會有房地產開發商或房仲登門造訪，把名片推進信箱洞口，想說服我出售這間房子。我有一次不小心讓其中一人進門來，他開始說些關於晨光室、第二間廚房和玻璃暖房等的事情，還向我報價並提供折扣合約。
「你坐擁金山，」他說。「不過我們的動作得快一點，趁市場還很熱。」
「趁這裡倒塌之前。」他應該這麼說。
我伸手到一個花盆底下拿備用鑰匙，起身時注意到一輛便衣警車停在對街。我知道那是警車，是因為車頂裝有雙向無線電天線，而且坐在駕駛座的人是個方頭男子。
我打開門，走進廚房寬敞挑高的空間，有個充滿刮痕的木製餐桌和不成套的木餐椅。我從水龍頭裝了一杯水。
門鈴響起。水流落我的下巴。這兩件事我都想置之不理，但又無法這麼做。
一位警員站在彩色玻璃後面，他穿的衣服顯得奇形怪狀，又或者是他的身型使然——中等身高，短手臂，頭髮抓成尖刺狀。
「抱歉打擾你。我想先打電話與你聯繫，不過沒有人有你的電話號碼。」
「我沒有手機。」
「什麼樣的人會沒有手機？」
「有呼叫器的人。」
他斜睨了我一眼，彷彿在說我的腦袋有問題。
我轉過身，往門廊走去，他跟在我後頭，一邊自我介紹。
「我是艾倫．艾德格警長，蘭妮要我來接你。」
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
我們想讓你知道的是
在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！