《瘋人說》：在社區的人眼裡，是「瘋女人和傻子」；在醫生眼裡，是「康復患者和患者」

文：穆戈

壓抑的性欲望——強迫症

我輪值到CDC隨訪出院病人時，參加過一個康復患者的相親。她叫淑芬，三十四歲，離異單身，病症是思覺失調症伴隨嚴重強迫症。我隨訪時她已經出院一個半月了。

這場相親非常尷尬，我幾乎是如坐針氈地度過了一小時二十分鐘，雖然兩名當事人都無知無覺。媒人介紹來的男方，也是個患者——精神發育遲滯（也就是俗稱的智力障礙）。我本以為照淑芬的性子，應該會當場給人難堪，我都準備好善後了，結果沒有，她很安靜地看著對面的男人。

四個月前淑芬入院，主訴是思覺失調症和強迫症。她是個海歸，在國外讀研時因為病情而肄業，回國後做了一名幼教老師，沒做多久，也離職了。她身上有種文化人的精緻氣質，主要突顯在遣詞造句上。哪怕住在精神病院，她也要顯出一副與眾不同來，似乎跟身邊這些患者有雲泥之別。

我和她聊過一次後，就再沒第二次。她的姿態讓我無法和她聊出什麼有效內容。她是遭了「閹割」的文化人，沒能在國外修學畢業是她心裡的一根刺。她於是更濫用那股子文化特質，像撒野一樣四處控訴，控訴這身讓她肄業的病。醫院也被她搞了連坐，好像她發病跟這滿聚精神病患的醫院脫不開關係。

她的臉上常布陰雲，對主治醫生都不冷不熱，每次聊完拔腿就走，生怕醫生與她攀談一般。我旁聽過一回，見識過她把主治醫生堵得啞口無言，臉上露出輕蔑。

總而言之，淑芬似乎很擅長讓女人「討厭」她。大概是發現了這點，淑芬的主治醫生從女醫生轉介給了男醫生——劉醫生，治療順利了些。

她的思覺失調症，陽性症狀不明顯，陰性症狀稍多些，治療還算順利。至於強迫症就複雜多了。來醫院前，她在家總是一天幾十次地開關冰箱門，懷疑冰箱會漏電要爆炸。她總是忍不住把手指伸進家門外卸了的門鈴洞，一天好幾次，只要看到那個洞就要伸進去，想確認裡面有沒有電。不只如此，她還破壞整個社區的門鈴，非要把別人家的門鈴也鑿個洞。

她來精神病院，是社區居委會送來的。那時她在發瘋，用一把螺絲刀搗碎了別人家的門鈴。工作人員把她綁起來，送到醫院來。那是我第一次見到淑芬。她披頭散髮，穿著睡衣，手上攥著一把螺絲刀，刀頭對準掌心，捏得過於用力，手心都扎破了。

那時難堪極了，但她臉色不變，目光如鷹，在那種窘境下也保持了一分高傲。我試圖讓他們鬆綁，剛上前一步，她的螺絲刀就朝我飛過來，我躲得快，只擦到一點耳朵。她那奮力一擲像是警告，拒絕我的「施捨」。

她住院之後也不太平，我們總是收到患者投訴，說淑芬大半夜對著滿病房的人教書，但靜悄悄地，不發出一點聲音。她把手指當成教棒，指著床位上睡著的患者，或訓或笑。患者醒來，看到床邊站著一個女人，在黑暗裡拿手指著自己，不知道想做什麼。護士被尖叫聲吵醒好多次，反覆確認了正門外的監控，才確信淑芬沒有傷害的意圖，她只是在「上課」，抽「學生」起來回答。

我看了那個監控視頻，挺瘆人的，小栗子也嚇到了，對著視頻爆了句靜音粗口。但他本人對淑芬印象很好，他是顏狗，淑芬長得很有韻味，而且她那清冷高傲的文化氣質，最能鎮住小栗子這種涉世不深的小男生。

淑芬雖然沒給小栗子什麼好臉色，倒也沒拒絕小栗子偶爾的鞍前馬後，她似乎很習慣男性的諂媚。習慣，並蔑視。我觀察過她，除了蔑視，她的眼裡還有些別的東西，像在討要什麼，又因為自己刻意偽裝，不願承認而轉為更明顯的蔑視。

見我反覆看那段監控，小栗子不解地問我有什麼好看的。

我又倒放一遍，問：「她在幹什麼？」

小栗子說：「上課啊，這麼明顯，她之前不是幼教嗎。」

我繼續問：「這像不像一個儀式？」

小栗子不解：「啊？」

我指著螢幕說：「她反覆在夜間重複上課這個動作，其實是個強迫儀式，而所有強迫儀式和動作，都是為了壓抑和驅逐心裡某個不被接受的強迫思維或想法。強迫症的核心是想法，而不是行為，是某個想法需要被壓抑，症狀才會如此嚴重。」

「你說她不停地重複上課的儀式，是為了驅逐什麼想法？包括她搗碎門鈴洞和開關冰箱？」

小栗子一聽這些就頭大，「我怎知道，你問劉醫生去。」

我聳肩說：「算了吧，我對她沒興趣。」

相親是淑芬的社區居委會安排的。

淑芬夜裡的「授課」行為嚴重打擾其他患者，她又遠沒有到需要住重症病房的程度，加上她本人的出院意願強烈，思覺失調症症狀控制得較好，劉醫生便批准她出院了。出院後，淑芬的病案轉去了社工部，歸社區康復患者的科室管。負責她的是王醫生，一年要對她進行幾次隨訪。

淑芬住的是老小區，住戶不多，又都住了很久，鄰里聯繫很緊密。淑芬一家在社區裡備受關注，淑芬四五歲死了爹，母親沒再嫁，社區裡很多人熱心給她母親張羅過，都被拒絕了，一些人就開始說她母親不識好歹。而如今，三十四歲的淑芬，結婚還不到半年，就相繼患病、退學、失業，三年前也離婚了，還在社區大肆發瘋，她家可以碎嘴的事情太多了。

王醫生帶我去做過隨訪，居委會的人很熱情地拉著我們說三道四。從他們口中，淑芬被形容成了一個像是會放火燒樓的瘋女人，他們說起來的語氣埋汰裡有著些恐懼，好像光是說出來就會被燒了頭髮。他們私下裡都叫淑芬「瘋女人」。

「這個女人什麼都做得出的！她瘋的！」也有人罵她狐媚精，是個下賤胚子。但當問到她做什麼下賤事了，又沒人能說得上來，有名婦人一口咬定，淑芬就是在勾引人。