《瘋人說》：在社區的人眼裡，是「瘋女人和傻子」；在醫生眼裡，是「康復患者和患者」
我們想讓你知道的是
以真實案例為基礎改編，在心理學的背景知識下，以高度戲劇化手法呈現電影情節般的反轉和衝突。作者以精神科實習醫生的第一視角，刻畫她眼中令人動容的角色、高度還原對話與場景，串連起扭曲、詭譎的事件和關係，在真實與虛構間演繹出充滿奇思怪想、卻真實無比的人生劇場。
文：穆戈
壓抑的性欲望——強迫症
我輪值到CDC隨訪出院病人時，參加過一個康復患者的相親。她叫淑芬，三十四歲，離異單身，病症是思覺失調症伴隨嚴重強迫症。我隨訪時她已經出院一個半月了。
這場相親非常尷尬，我幾乎是如坐針氈地度過了一小時二十分鐘，雖然兩名當事人都無知無覺。媒人介紹來的男方，也是個患者——精神發育遲滯（也就是俗稱的智力障礙）。我本以為照淑芬的性子，應該會當場給人難堪，我都準備好善後了，結果沒有，她很安靜地看著對面的男人。
四個月前淑芬入院，主訴是思覺失調症和強迫症。她是個海歸，在國外讀研時因為病情而肄業，回國後做了一名幼教老師，沒做多久，也離職了。她身上有種文化人的精緻氣質，主要突顯在遣詞造句上。哪怕住在精神病院，她也要顯出一副與眾不同來，似乎跟身邊這些患者有雲泥之別。
我和她聊過一次後，就再沒第二次。她的姿態讓我無法和她聊出什麼有效內容。她是遭了「閹割」的文化人，沒能在國外修學畢業是她心裡的一根刺。她於是更濫用那股子文化特質，像撒野一樣四處控訴，控訴這身讓她肄業的病。醫院也被她搞了連坐，好像她發病跟這滿聚精神病患的醫院脫不開關係。
她的臉上常布陰雲，對主治醫生都不冷不熱，每次聊完拔腿就走，生怕醫生與她攀談一般。我旁聽過一回，見識過她把主治醫生堵得啞口無言，臉上露出輕蔑。
總而言之，淑芬似乎很擅長讓女人「討厭」她。大概是發現了這點，淑芬的主治醫生從女醫生轉介給了男醫生——劉醫生，治療順利了些。
她的思覺失調症，陽性症狀不明顯，陰性症狀稍多些，治療還算順利。至於強迫症就複雜多了。來醫院前，她在家總是一天幾十次地開關冰箱門，懷疑冰箱會漏電要爆炸。她總是忍不住把手指伸進家門外卸了的門鈴洞，一天好幾次，只要看到那個洞就要伸進去，想確認裡面有沒有電。不只如此，她還破壞整個社區的門鈴，非要把別人家的門鈴也鑿個洞。
她來精神病院，是社區居委會送來的。那時她在發瘋，用一把螺絲刀搗碎了別人家的門鈴。工作人員把她綁起來，送到醫院來。那是我第一次見到淑芬。她披頭散髮，穿著睡衣，手上攥著一把螺絲刀，刀頭對準掌心，捏得過於用力，手心都扎破了。
那時難堪極了，但她臉色不變，目光如鷹，在那種窘境下也保持了一分高傲。我試圖讓他們鬆綁，剛上前一步，她的螺絲刀就朝我飛過來，我躲得快，只擦到一點耳朵。她那奮力一擲像是警告，拒絕我的「施捨」。
她住院之後也不太平，我們總是收到患者投訴，說淑芬大半夜對著滿病房的人教書，但靜悄悄地，不發出一點聲音。她把手指當成教棒，指著床位上睡著的患者，或訓或笑。患者醒來，看到床邊站著一個女人，在黑暗裡拿手指著自己，不知道想做什麼。護士被尖叫聲吵醒好多次，反覆確認了正門外的監控，才確信淑芬沒有傷害的意圖，她只是在「上課」，抽「學生」起來回答。
我看了那個監控視頻，挺瘆人的，小栗子也嚇到了，對著視頻爆了句靜音粗口。但他本人對淑芬印象很好，他是顏狗，淑芬長得很有韻味，而且她那清冷高傲的文化氣質，最能鎮住小栗子這種涉世不深的小男生。
淑芬雖然沒給小栗子什麼好臉色，倒也沒拒絕小栗子偶爾的鞍前馬後，她似乎很習慣男性的諂媚。習慣，並蔑視。我觀察過她，除了蔑視，她的眼裡還有些別的東西，像在討要什麼，又因為自己刻意偽裝，不願承認而轉為更明顯的蔑視。
見我反覆看那段監控，小栗子不解地問我有什麼好看的。
我又倒放一遍，問：「她在幹什麼？」
小栗子說：「上課啊，這麼明顯，她之前不是幼教嗎。」
我繼續問：「這像不像一個儀式？」
小栗子不解：「啊？」
我指著螢幕說：「她反覆在夜間重複上課這個動作，其實是個強迫儀式，而所有強迫儀式和動作，都是為了壓抑和驅逐心裡某個不被接受的強迫思維或想法。強迫症的核心是想法，而不是行為，是某個想法需要被壓抑，症狀才會如此嚴重。」
「你說她不停地重複上課的儀式，是為了驅逐什麼想法？包括她搗碎門鈴洞和開關冰箱？」
小栗子一聽這些就頭大，「我怎知道，你問劉醫生去。」
我聳肩說：「算了吧，我對她沒興趣。」
相親是淑芬的社區居委會安排的。
淑芬夜裡的「授課」行為嚴重打擾其他患者，她又遠沒有到需要住重症病房的程度，加上她本人的出院意願強烈，思覺失調症症狀控制得較好，劉醫生便批准她出院了。出院後，淑芬的病案轉去了社工部，歸社區康復患者的科室管。負責她的是王醫生，一年要對她進行幾次隨訪。
淑芬住的是老小區，住戶不多，又都住了很久，鄰里聯繫很緊密。淑芬一家在社區裡備受關注，淑芬四五歲死了爹，母親沒再嫁，社區裡很多人熱心給她母親張羅過，都被拒絕了，一些人就開始說她母親不識好歹。而如今，三十四歲的淑芬，結婚還不到半年，就相繼患病、退學、失業，三年前也離婚了，還在社區大肆發瘋，她家可以碎嘴的事情太多了。
王醫生帶我去做過隨訪，居委會的人很熱情地拉著我們說三道四。從他們口中，淑芬被形容成了一個像是會放火燒樓的瘋女人，他們說起來的語氣埋汰裡有著些恐懼，好像光是說出來就會被燒了頭髮。他們私下裡都叫淑芬「瘋女人」。
「這個女人什麼都做得出的！她瘋的！」也有人罵她狐媚精，是個下賤胚子。但當問到她做什麼下賤事了，又沒人能說得上來，有名婦人一口咬定，淑芬就是在勾引人。
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
我們想讓你知道的是
在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。