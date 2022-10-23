北約情報官員示警：馬斯克與甲骨文創辦人和中國商業利益龐雜，疑間接涉入對台軍事行動
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70％以上美國國防部組織使用「甲骨文」數據庫和工具；有23個北約國家使用「甲骨文」應用程式。另一方面，外界難以掌握「甲骨文」在中國的精確銷售數字，「甲骨文」透過神州數碼、長城電腦軟體與系統有限公司、騰訊、中國電子信息產業集團有限公司等本地夥伴，在中國拓展多層次、綿密的商業和政治網絡。
（中央社）全球首富馬斯克（Elon Musk）近日針對俄烏戰爭與台海局勢屢有爭議發言。北約方面情報官員向中央社示警，受馬斯克在中國錯綜龐大的商業網絡影響，他至少間接與北京8月的對台軍事封鎖行動有關。
北大西洋公約組織（NATO）內部資深官員對馬斯克及深受其信任的商業夥伴、甲骨文（Oracle）董事長兼科技長艾里森（Larry Ellison）與中國的關係深感憂慮。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，北京藉故在台灣周邊舉行大型軍事演訓、對台灣發射飛彈，並對政府機關等網站發動網路攻擊。
前述消息人士指出，騰訊控股（Tencent Holdings）收集的大數據及「甲骨文」的雲端運算技術當時首度用於建立整體作戰圖像（operational picture），協助共軍進行戰略戰術決策。共軍因此可快速調整原已排定的海軍演訓時程，並有效整合網路、陸、海、空及太空等多個作戰領域。
騰訊不僅擁有中國最大通訊軟體「微信」（WeChat），更參與中國的「軍民融合」計畫，發展人工智慧、資通訊等科技，集團與共軍的連結持續遭美國、印度等國政府關注。
2017年，「甲骨文」宣佈與騰訊建立戰略聯盟；同年，騰訊購入電動車大廠特斯拉（Tesla）約5％股份。身為特斯拉執行長與靈魂人物的馬斯克稱騰訊是特斯拉的「投資人與顧問」。
公開數據顯示，中國市場占特斯拉全球總營收約25％，是特斯拉的第二大市場。2021年，特斯拉在中國的營收達到規模最大的美國市場近60％。
馬斯克今年8月曾為中共中央網路安全和資訊化委員會辦公室主管的「中國網信」雜誌撰文，題為「相信科技創造美好未來」。「南華早報」報導，馬斯克是「中國網信」今年1月創辦以來第一位外籍作者。
特斯拉2019年在上海建立超級工廠，獲中國政府特殊優惠待遇，但隨著中國積極發展國內電動車相關產業及供應鏈並拓展海外市場，特斯拉在中國面臨日益激烈的競爭，股價自2021年底起呈現下滑趨勢。北京可施壓、操作的著力點也因此增加。
在《金融時報》（Financial Times）今年10月7日刊登、引起軒然大波的專訪中，馬斯克不僅宣稱讓台灣成為中國的「特別行政區」有助解決台海緊張，更直言北京曾清楚表達「不認同」他向烏克蘭提供低軌道衛星高速網路「星鏈」（Starlink），並希望他保證不會在中國銷售相關服務。
儘管馬斯克因曾揚言不再供應烏克蘭「星鏈」而面臨國際批評聲浪，甚至傳出「星鏈」曾陸續在烏國部份地區突然失靈、影響烏軍推進。一名烏克蘭軍方高階人士告訴中央社，整體而言，烏軍使用「星鏈」未遭遇阻礙，運作出現問題的地方位於俄軍占領區，因此無論是「星鏈之亂」或馬斯克的「親俄」發言都必須考量莫斯科因素，避免馬斯克有理由與莫斯科越走越近。
除了馬斯克，「甲骨文」與共軍的關係或許更令人憂心。
創辦「甲骨文」的艾里森與馬斯克關係密切。社群網路平台「推特」（Twitter）併購案相關法庭文件顯示，艾里森深入參與馬斯克是否併購推特的決策，並曾承諾為併購案出資10億美元。2018年，艾里森入股特斯拉，金額相當於市值10億美元的股份，並獲選為董事。
親近馬斯克的人士透露，馬斯克與艾里森情同父子。艾里森的多年女伴、出生蘇聯的模特兒尼姬塔（Nikita Kahn，本名為伊琳娜Iryna Osipova）在促成俄羅斯前職業賭博高手克加諾夫（Igor Kurganov）取得馬斯克部分私人財產管理權方面扮演要角。此事曾引起美國聯邦調查局（FBI）關注。
一名前「甲骨文」全球行銷業務資深主管評估，中國市場在「甲骨文」的全球營收占比約25％。
外界難以掌握「甲骨文」在中國的精確銷售數字，因為一如眾多西方高科技公司，「甲骨文」透過神州數碼、長城電腦軟體與系統有限公司、騰訊、中國電子信息產業集團有限公司等本地夥伴，在中國拓展多層次、綿密的商業和政治網絡，並進行在地化、國產化。
相關作法除了有利「甲骨文」等西方企業在中國的營運，也方便它們卸責，宣稱不清楚夥伴與中國國安、軍事、警政等敏感單位的關係，並迴避公眾檢視。
不過，「甲骨文」與相關單位的業務互動近來日益獲國際媒體關注。其中一個例子是高人氣社交平台TikTok，它的母公司北京「字節跳動」（Bytedance）使用「甲骨文」的技術和產品處理來自美國的數據。值得注意的是，雖然相關作法為的是滿足美國政府的安全要求，已有數篇引用公司內部資料的報導指出，中方依然能自中國境內取得並運用這些數據。
另一方面，根據中央社取得的簡報資料，「甲骨文」在中國積極推銷軍工業與軍事數據平台，以及雲端運算技術。
在一份2018年對共軍所作簡報，「甲骨文」指出，美國國防部希望掌握「武器級」的雲端運算科技。簡報接著列舉公司「實績」，包括美國的國防部、國土安全部（DHS）及國家航空暨太空總署（NASA）「營運全部依賴甲骨文管理軟體和技術」。
此外，70％以上美國國防部組織使用「甲骨文」數據庫和工具；有23個北約國家使用「甲骨文」應用程式。
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
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111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
當兒女在外地打拼，時常會擔心父母獨自在家鄉生活，也不捨見到將父母接至陌生的大城市後，卻因不熟悉環境也沒有相熟的朋友，最後只能孤獨待在家中的情境。為了讓長輩在家鄉也能夠自在活動，智慧時尚打造「屏安福D+卡」，透過傳統平安符信仰意涵的外型，結合定位科技的技術，在家鄉的社區鄰里生活圈中打造安心守護網。
屏安福外型設計成長輩最常使用的平安符香火袋造型，帶著安心又實用，讓長輩願意常常配戴在身上，保持定位資訊的持續性。屏安福採用藍芽感應技術，自動與範圍內記錄位置的微定位（Beacon）裝置進行連結，即時定位掌握長輩行動軌跡，同時結合24小時SOS緊急求助與跌倒偵測功能，在發生事情時可以透過第三方客服，提供即時救援服務並透過電話聯絡緊急連絡人。
為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
銀髮友善城市結合智慧健康，打造了新型態的創新照護模式，讓長者不因為身體變得緩慢而使生活也變得停頓無趣，在慢慢老去的過程中，可以在自己熟悉的家鄉，和自己喜愛的朋友一起體驗生活樂趣，共同追求健康樂活的精彩人生。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。