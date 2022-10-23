2022/10/23,
中國

真正的1人統治14億人：習近平三度連任中共總書記，7常委揭曉都是習家軍

真正的1人統治14億人：習近平三度連任中共總書記，7常委揭曉都是習家軍
習近平出席二十大閉幕式。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

學者指出，中共政治局裡現在擠滿了習近平的忠實擁護者，這意味著他在執行國內和外交政策方面擁有更大的自由度和授權。目前看來習近平還沒有提拔潛在的繼任者，這給了他可能邁向「第四個任期」的空間。

（中央社）中共20屆一中全會今天選出新任政治局、中央軍委、中央書記處成員，並通過新任中紀委常委名單。除總書記習近平連任第3任及習家軍全面掌控常委，胡春華未能進入政治局受到矚目。同時，習近平也連任第3任中共中央軍委主席，繼續掌控有「槍桿子」之稱的軍方。

根據全會公報，新任第20屆中共中央政治局委員共24人，較近幾屆來減少1人。分別為：丁薛祥、習近平、馬興瑞、王毅、王滬寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、 李強、李干杰、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇。

其中，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等7人依排名順序被選為新一屆政治局常委，習近平並連任第3任總書記。

中共二十大_中央政治局常務委員

《中央社》報導，綜合這一排序及中共黨內慣例推斷，排名第二的李強有望接掌國務院總理，趙樂際可望出任中國全國人大常委會委員長，王滬寧可望接任全國政協主席，蔡奇確定出任中共中央書記處排名第一的書記，丁薛祥有望接任國務院排名第一的副總理，李希則出任中紀委書記。

會中產生的新一屆中央書記處書記，依排名順序為：蔡奇、石泰峰、李干杰、李書磊、陳文清、劉金國、王小洪等7人。

20屆一中全會還產生新一屆中央軍委成員，主席為習近平，副主席依序為張又俠、何衛東，委員依序為李尚福、劉振立、苗華、張升民。會中並通過新一屆中紀委常委名單，其中書記為李希，副書記依序為劉金國、張升民、肖培、喻紅秋、傅奎、孫新陽、劉學新、張福海。

7常委名單習家軍完勝，習近平邁向「第四個任期」有空間

CNN北京特派記者史蒂芬江（Steven Jiang）指出，新誕生的7名政治局常委陣容，有4名新成員和3人新成員，而這4名新成員（李強、蔡奇、丁薛祥、李希）都是習近平的親信，「是習近平最信任的人，在他的權力核心的最內層」，不僅肯定了「習近平掌握黨內的絕對權力」，同時對於這個擁有14億人口的國家也擁有絕對權力。

史蒂芬指出，以前中共黨內晉升的標準是基於綜合因素，包括他們的能力和經驗，但這個新的常委陣容指出「似乎不再是這樣了」，如有望出任下一任總理、地位僅次於習近平的李強沒有擔任過副總理，也沒有在中央政府擔任過任何職務。而中國第二高領導人、現任國務院總理李克強和政治局常委汪洋這次未入常，儘管他們有資格再連任5年，《Axios》指出，李克強和汪洋不被視為習近平的親密盟友。

另外讓外界意外的是，原來被外界看好可能成為中國最高領導人的國務院副總理胡春華，這次沒有進入中央政治局常委名單。胡春華不在習近平的小圈圈裡，他是習近平之前、中國前領導人胡錦濤的門生，而週六在中共二十大閉幕式上，胡錦濤出人意料地被帶出房間。

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中共二十大閉幕會議上，前總書記胡錦濤眾目睽睽下被帶離會場。Photo Credit: AP / 達志影像

另外前新疆自治區黨委書記陳全國也沒有入常。陳全國在西藏與新疆採取嚴厲鎮壓的手段，美國前總統川普（Donald Trump）因他涉嫌參與新疆地區侵犯人權行為而予以制裁。

新加坡南洋理工大學政治學助理教授Dylan Loh指出，政治局裡擠滿了習近平的忠實擁護者，這意味著他在執行國內和外交政策方面擁有更大的自由度和授權。目前看來習近平還沒有提拔潛在的繼任者，這給了他可能邁向「第四個任期」的空間。

德國之聲記者楊晧暐（William Yang）引述目前旅居美國的中國法學學者滕彪意見，習近平用了10年時間改寫了中共內部的規則，新的陣容排除了其他派系，這代表他將黨的集體威權主義變成了個人的獨裁主義，「現在，是真正由一個人統治一個14億人口的國家的時候」。

根據《紐約時報》，7名政治局常委的簡介分別如下：

  • 習近平：除了黨的領導人之外，他很可能保留另外兩個主要頭銜：國家主席和軍委主席。
  • 李強：新成員。在擔任上海市黨委書記期間，他領導了飽受爭議的封城。但他與習近平的長期關係似乎幫助他度過了難關。
  • 趙樂際：黨內調查腐敗和不忠行為機構的低調負責人。
  • 王滬寧：中共的資深意識型態軍師，他塑造了習近平的民族主義理念。
  • 蔡奇：新成員。他與習近平的關係可追溯回20年前的福建省。習近平任命他為至關重要的首都北京的市委書記，顯示出對他的信任。
  • 丁薛祥：新成員。他是習近平的親密助手，幾乎總是與這位最高領導人一道出行，並且協助他管理黨內事務。
  • 李希：新成員。廣東省委書記，在那裡他加強了自上而下的控制。他將領導中共調查腐敗和不忠行為的機構。
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Photo Credit: Reuters / 達志影像
中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，排名第1的習近平（中）如預期三連任總書記，其餘6人依序為李強（左上）、趙樂際（右上）、王滬寧（左中）、蔡奇（右中）、丁薛祥（左下）、李希（右下）。

中共中央政治局7常委揭曉亮相，習近平「歡迎外界來中國走走」

習近平今日中午率領新一屆中央政治局常委於中外記者會亮相，並發表重要談話，他介紹說趙樂際、王滬寧是19屆中央政治局常委，其他同志都是19屆中央政治局委員，大家都比較了解。在這裡，他代表新一屆中共中央領導成員，衷心感謝全黨同志的信任。

習近平指出，經過全黨全國各族人民共同努力，中國如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。現在，正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。而面對新征程上的新挑戰新考驗，必須高度警省，永遠保持趕考的清醒和謹慎，馳而不息推進全面「從嚴治黨」。

他也呼籲各國媒體，「歡迎大家多到中國各地走一走、看一看，客觀真實向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好我們正在經歷的新時代故事。」

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PHoto Credit: AP / 達志影像
習近平與中共中央政治局新產生的7名常委。

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核稿編輯：羅元祺


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