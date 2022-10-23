真正的1人統治14億人：習近平三度連任中共總書記，7常委揭曉都是習家軍
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學者指出，中共政治局裡現在擠滿了習近平的忠實擁護者，這意味著他在執行國內和外交政策方面擁有更大的自由度和授權。目前看來習近平還沒有提拔潛在的繼任者，這給了他可能邁向「第四個任期」的空間。
（中央社）中共20屆一中全會今天選出新任政治局、中央軍委、中央書記處成員，並通過新任中紀委常委名單。除總書記習近平連任第3任及習家軍全面掌控常委，胡春華未能進入政治局受到矚目。同時，習近平也連任第3任中共中央軍委主席，繼續掌控有「槍桿子」之稱的軍方。
根據全會公報，新任第20屆中共中央政治局委員共24人，較近幾屆來減少1人。分別為：丁薛祥、習近平、馬興瑞、王毅、王滬寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、 李強、李干杰、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇。
其中，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等7人依排名順序被選為新一屆政治局常委，習近平並連任第3任總書記。
《中央社》報導，綜合這一排序及中共黨內慣例推斷，排名第二的李強有望接掌國務院總理，趙樂際可望出任中國全國人大常委會委員長，王滬寧可望接任全國政協主席，蔡奇確定出任中共中央書記處排名第一的書記，丁薛祥有望接任國務院排名第一的副總理，李希則出任中紀委書記。
會中產生的新一屆中央書記處書記，依排名順序為：蔡奇、石泰峰、李干杰、李書磊、陳文清、劉金國、王小洪等7人。
20屆一中全會還產生新一屆中央軍委成員，主席為習近平，副主席依序為張又俠、何衛東，委員依序為李尚福、劉振立、苗華、張升民。會中並通過新一屆中紀委常委名單，其中書記為李希，副書記依序為劉金國、張升民、肖培、喻紅秋、傅奎、孫新陽、劉學新、張福海。
7常委名單習家軍完勝，習近平邁向「第四個任期」有空間
CNN北京特派記者史蒂芬江（Steven Jiang）指出，新誕生的7名政治局常委陣容，有4名新成員和3人新成員，而這4名新成員（李強、蔡奇、丁薛祥、李希）都是習近平的親信，「是習近平最信任的人，在他的權力核心的最內層」，不僅肯定了「習近平掌握黨內的絕對權力」，同時對於這個擁有14億人口的國家也擁有絕對權力。
史蒂芬指出，以前中共黨內晉升的標準是基於綜合因素，包括他們的能力和經驗，但這個新的常委陣容指出「似乎不再是這樣了」，如有望出任下一任總理、地位僅次於習近平的李強沒有擔任過副總理，也沒有在中央政府擔任過任何職務。而中國第二高領導人、現任國務院總理李克強和政治局常委汪洋這次未入常，儘管他們有資格再連任5年，《Axios》指出，李克強和汪洋不被視為習近平的親密盟友。
另外讓外界意外的是，原來被外界看好可能成為中國最高領導人的國務院副總理胡春華，這次沒有進入中央政治局常委名單。胡春華不在習近平的小圈圈裡，他是習近平之前、中國前領導人胡錦濤的門生，而週六在中共二十大閉幕式上，胡錦濤出人意料地被帶出房間。
另外前新疆自治區黨委書記陳全國也沒有入常。陳全國在西藏與新疆採取嚴厲鎮壓的手段，美國前總統川普（Donald Trump）因他涉嫌參與新疆地區侵犯人權行為而予以制裁。
新加坡南洋理工大學政治學助理教授Dylan Loh指出，政治局裡擠滿了習近平的忠實擁護者，這意味著他在執行國內和外交政策方面擁有更大的自由度和授權。目前看來習近平還沒有提拔潛在的繼任者，這給了他可能邁向「第四個任期」的空間。
德國之聲記者楊晧暐（William Yang）引述目前旅居美國的中國法學學者滕彪意見，習近平用了10年時間改寫了中共內部的規則，新的陣容排除了其他派系，這代表他將黨的集體威權主義變成了個人的獨裁主義，「現在，是真正由一個人統治一個14億人口的國家的時候」。
根據《紐約時報》，7名政治局常委的簡介分別如下：
- 習近平：除了黨的領導人之外，他很可能保留另外兩個主要頭銜：國家主席和軍委主席。
- 李強：新成員。在擔任上海市黨委書記期間，他領導了飽受爭議的封城。但他與習近平的長期關係似乎幫助他度過了難關。
- 趙樂際：黨內調查腐敗和不忠行為機構的低調負責人。
- 王滬寧：中共的資深意識型態軍師，他塑造了習近平的民族主義理念。
- 蔡奇：新成員。他與習近平的關係可追溯回20年前的福建省。習近平任命他為至關重要的首都北京的市委書記，顯示出對他的信任。
- 丁薛祥：新成員。他是習近平的親密助手，幾乎總是與這位最高領導人一道出行，並且協助他管理黨內事務。
- 李希：新成員。廣東省委書記，在那裡他加強了自上而下的控制。他將領導中共調查腐敗和不忠行為的機構。
中共中央政治局7常委揭曉亮相，習近平「歡迎外界來中國走走」
習近平今日中午率領新一屆中央政治局常委於中外記者會亮相，並發表重要談話，他介紹說趙樂際、王滬寧是19屆中央政治局常委，其他同志都是19屆中央政治局委員，大家都比較了解。在這裡，他代表新一屆中共中央領導成員，衷心感謝全黨同志的信任。
習近平指出，經過全黨全國各族人民共同努力，中國如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。現在，正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。而面對新征程上的新挑戰新考驗，必須高度警省，永遠保持趕考的清醒和謹慎，馳而不息推進全面「從嚴治黨」。
他也呼籲各國媒體，「歡迎大家多到中國各地走一走、看一看，客觀真實向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好我們正在經歷的新時代故事。」
新聞來源
- 中共新任政治局委員減1人至24人 胡春華出局（中央社）
- 習近平三任總書記 7常委揭曉習家軍完勝（中央社）
- Xi tightens grip on power as China unveils new leaders（CNN）
- China’s leader Xi Jinping secures historic third term in power – live updates（The Guardian）
延伸閱讀
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- 中共二十大：毛澤東之後第一個使用「人民領袖」尊稱的中共領導人
- 為了挽救中國經濟，李克強很可能以「支持三連任」換取習近平放權給新總理
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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不只超英大片重視特效！最吹毛求疵的名導大衛芬奇對「特效」斤斤計較，靠 Adobe Ae 打造驚人電影世界
我們想讓你知道的是
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
Ae 立大功！《媽的多重宇宙》全憑 Adobe After Effects
Ae 發展至今將近 30 年的光陰，在許多好萊塢巨片的後製階段裡，都有它的貢獻。而當 Ae 結合其他 Adobe 軟體家族的系列產品，更是威力無窮。今年在全球引起話題的熱門電影《媽的多重宇宙》，成本僅有 2,500 萬美金，而且特效團隊也僅有七個人。
這樣「極小」的後製規模，即便放在當今的美國獨立電影圈裡也是罕見，但團隊藉由 Ae 所製作的將近 500 個特效鏡頭，卻獲得全球觀眾的一致好評，這部電影獲得了全球近億美金票房，Ae 可說是厥功甚偉。
《復仇者聯盟》的飛天巨艦上，眾多神盾局探員正在操作的儀表板畫面，是由 Ae 製作的；《鋼鐵人》東尼史塔克面罩裡的抬頭顯示資訊圖表，也是由 Ae 製作的。
電影《美國隊長2：酷寒戰士》、《猛禽小隊：小丑女大解放》、《功夫熊貓》、《環太平洋》、《不可能的任務：失控國度》、《鋼鐵人3》、《怪獸電力公司》、《瓦力》；影集《陰屍路》、《黑色孤兒》、《風流 007》、《漫威夜魔俠》、《毒梟》；以及奧斯卡頒獎典禮等等作品的開場字卡片段，通通都是透過 Ae 製作完成的。
☞電影剪輯製作軟體首選 Adobe After Effect！
不只以上的例子，整體《星際大戰》系列、《星艦爭霸戰》系列、漫威電影、皮克斯動畫電影等等需要大量數位特效的系列電影裡，Ae 也是後製階段不可或缺的工具。
Adobe 系列傳教士——要求完美的「片場暴君」大衛芬奇
但是，如果我們真正要談到 Ae 在現今主流電影數位特效裡的重要性，只列出這些使用 Ae 的電影或影集作品還不夠，我們必須請教這位當代的數位特效大師導演：有人說如果時間允許，他會將自己作品裡的一草一木全部經過特效處理；有人說他是片場的暴君與控制狂⋯⋯他就是執導電影《火線追緝令》、《控制》、影集《破案神探》等等高評價作品的名導大衛芬奇。
《破案神探》沒有外星人入侵地球、沒有核爆危機，這部描述 FBI 行為科學組如何成立、並建立連續殺人魔行兇模式的刑偵影集，似乎用不上太多特效。
事實不然，在沒有火光、爆炸與雷射槍的任何一個《破案神探》鏡頭裡，芬奇會要求他的特效團隊，在這裡後製加上一排數位行道樹，或是在那裡地面鋪上一片數位雪；還要改變太陽照射的角度，連帶鏡頭裡整個街區所有事物的影子，都要改變方向；最後別忘了整個鏡頭都要全面調整成偏綠或偏藍的色系。
芬奇實地拍攝的鏡頭，與觀眾在電影院裡看到的鏡頭，截然不同。
這是視覺大師的絕活，特效在芬奇手上並不是用來錦上添花的點綴，而是製造他心中似假還真世界不可或缺的工具。《火線追緝令》裡的洛杉磯比威尼斯還要潮濕黑暗陰冷、《破案神探》裡的舊金山街道整潔乾淨，卻同時有種缺乏生氣的無機虛假感。
芬奇是善於視覺敘事的導演，他希望自己的每個畫面不用開口就能講話，這些透過數位特效製作或調整的鏡頭，在任何台詞出現前，就先透過構圖與色系，傳達芬奇希望觀眾了解的概念與氣氛。
如果芬奇如此依賴數位特效，想當然爾，特效工具的選擇便十分重要。芬奇的數位特效團隊，可以說是 Adobe 軟體系列產品的最佳傳教士，而 Ae 自然是他們製作每部芬奇電影時的好夥伴。第一個原因，芬奇喜愛使用不同元素，混搭合成出他心裡無中生有的畫面。而 Ae 能夠快速結合諸如 Photoshop、Illustrator 等等其他 Adobe 軟體產出的素材。
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第二個原因，與芬奇的「片場暴君」之名脫不了關係：傑克葛倫霍在演出大衛芬奇的《索命黃道帶》時，在片場崩潰落淚。因為導演要求他，在一場戲裡拍攝了高達 70 多個鏡次，只為達到芬奇的完美要求。
問題是，芬奇並不是只求一個最終的完美鏡頭，他是使用 3 台攝影機 70 個鏡次的大量拍攝片段，從中找出自己覺得適合的攝影機片段，再剪輯在一起。剪輯團隊傍晚收到當天的拍攝內容後，當晚至隔天清晨開工前，必須先快速篩選整理出一天份的內容，提交給剪輯總監作為參考。
你可以想像，這樣的工作份量對於後製團隊是非常大的負荷，而 70 個鏡次對芬奇而言，甚至只是小 case。
亞曼達賽佛瑞在拍攝芬奇執導的《曼克》時曾表示，芬奇可以花上超過一週的時間、超過 200 個鏡次以拍完一場戲。芬奇提供給演員精準的走位、肢體動作與情緒反應，讓這些演員在幾近無數次的重複表演中，接近導演要求的水準。
因此，團隊必須使用效率更高的後製工具，才能處理如此巨量的資訊完成影片編輯。更不用提，芬奇的完美主義會在後製時常常發作，特效團隊必須因應他的臨時需求變更，快速地進行修改。
因此，基於以上兩個原因，芬奇的特效團隊需要一整套包括剪輯、特效、甚至工作流的後製解決方案，而且這些軟體必須操作簡單、效率極佳，這樣才能符合片場暴君緊迫逼人的工作節奏，而符合這些條件的 Ae ，就是大衛芬奇信賴的後製軟體之一。
Ae 搭 Pr 效率成就《惡棍英雄：死侍》
而為大衛芬奇製作《龍紋身的女孩》令人驚豔開場片段的提姆米勒，當他第一次當上導演，執導他的處女作《惡棍英雄：死侍》時，米勒詢問芬奇有什麼能結合剪輯與特效的完美方案——他尊敬芬奇在製作上的高效率與製作成品的高完成度。
想當然爾，芬奇推薦米勒使用了 Adobe Premiere 與 Ae。這讓米勒能夠節省更多後製時間，專心在更多創意發想上，而原先不被看好的《惡棍英雄：死侍》，上映後也打破了許多人的眼鏡，成為票房與評價雙贏的限制級超級英雄電影作品。
你可以從大衛芬奇與《媽的多重宇宙》共同選擇 Ae，看出這兩個案例在需求上共通點：他們擁有的電影成本金額一高一低、他們作品裡的特效鏡頭數量並不一樣、他們獲得主流片商的支持程度也大不相同。
但是，他們都需要更有效率的特效工具，讓團隊快速達到產出目標；他們都對於品質有極高要求，希望每一個鏡頭都臻至完美。而能夠快速迭代、結合實務攝影畫面與數位特效、還有效率的 Ae，成為無論是商業大導或是獨立製片年輕導演的最愛。
Ae 提供年輕創作者實現影像夢想的快速途徑
即便你還不是職業導演，也能透過 Ae 製作類似好萊塢大片的效果，網路上有許多 Ae 愛好者的社群，他們公佈了大量的特效模板，你可以簡單地透過這些 Ae 模板，製作出類似 Disney+ 影集《歐比王肯諾比》的飛船入港片段、或是 HBO 影集《真探》知名開場的「剪影」效果。
對於年輕業餘創作者而言，Ae 是他們實現影像夢想的快速途徑之一，你可以透過 Photoshop 編輯圖片，再轉到 Ae 上與數位特效結合；也可以將 Ae 製作好的特效鏡頭，轉到 Premiere 上與其他片段剪輯在一起。如果你自認這個世界值得看到你腦中的創意，那麼這些 Adobe 系列工具可以讓世界更快看到你的心血。
電影不只是特效，但不能缺少特效，特效能讓你的奇幻視野更有說服力、能帶給觀眾超乎想像的體驗，Ae 可以成為你踏入數位特效的墊腳石、甚至能協助你拍出像大衛芬奇《控制》這樣全球票房突破 3 億美金的大片、還能協助你像《媽的多重宇宙》的兩位年輕導演一樣以小成本搏大票房，你也許應該給 Ae 一個機會，讓它協助你實現夢想。
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Adobe 開學季 ft.六指淵 陪你飆玩創意：
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