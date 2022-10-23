TNL+ 2022/10/23,
影劇

【2022電視金鐘獎】賽後分析：台劇爆發的爆冷之年，《華燈初上》和《茶金》為何受委屈？

【2022電視金鐘獎】賽後分析：台劇爆發的爆冷之年，《華燈初上》和《茶金》為何受委屈？
以《華燈初上》同劇角逐視后的演員 林心如（左）、楊謹華（右）｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

先講結論，年度現象級且成功打入國際市場的《華燈初上》，在劇本、演出、製作上都有出色之處，絕對不值得全數槓龜。而入圍16項卻只拿2獎項的《茶金》不夠突出嗎？這兩部作品入圍這麼多項大獎、社群討論這麼激烈，卻遭到冷落，真的相當尷尬。究竟為什麼台劇百花齊放的一年，結果反而卻更令人意外，該如何看待可能造成的原因？本文試圖從幾個面向切入。

文：徐佑德

就在大家咸認的台劇爆發年後的第57屆電視金鐘獎，有著百花齊放多元類型的強劇並列，包括《茶金》、《斯卡羅》、《華燈初上》、《火神的眼淚》、《俗女養成記2》、《逆局》、《比悲傷更悲傷的故事》、《良辰吉時》等台劇，都入圍多項大獎。

賽前就有評論指出，其實各組都堪稱死亡之組，台劇爆發年展現的是產業升級的氣勢，每個獎項組別的入圍者，其實水準都相當整齊。

最後的廝殺難免幾家歡樂幾家愁，但入圍11項的Netflix原創劇《華燈初上》意外沒能獲得任何獎項，入圍14項領跑的時代劇《茶金》也只獲得差強人意的2項獎項，最佳戲劇則頒給公視旗鑑史詩劇《斯卡羅》，這些結果都引起不少「爆冷」的討論。

究竟為什麼這個台劇百花齊放的一年，反而讓結果似乎更令人意外，該如何看待、可能造成的原因為何？本文試圖從幾個面向來切入。

57電視戲劇金鐘-10018
Photo Credit: 三立電視提供
曹瑞原執導的《斯卡羅》，最終奪下最佳戲劇節目獎。

重點一、獎項 vs. 市場人氣、觀眾評價

先講結論，作為絕對是去年度最現象級，且成功打入國際市場的《華燈初上》，在劇本、演出、製作上也都有其出色之處，絕對不值得半項獎項未拿的結果。

入圍16項的《茶金》，探討白色恐怖重現以及帶動客家文化，堪稱最美台劇之一竟然只拿剪接獎跟女配角？令人感到不可思議。不過，這也不代表其他人不值得拿獎，只是《華燈初上》跟《茶金》對產業與市場的貢獻有目共睹，在獎項結果卻遭到冷落。

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