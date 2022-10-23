權力僅次於習近平：上海封城被罵翻，上海市委書記李強仍有望直升國務院總理
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鑑於習近平在任10年來，逐漸打破黨內用人規律的傳統，加上他賞識李強的程度，李強從上海市委書記直升總理也不是不可能。至於上海因疫情封城而爆發的民怨，在習近平及李強看來，應該只是提拔過程中的「意外」。
（中央社）在下屆國務院總理角逐者中，上海一把手李強曾是大熱門，卻在上海封城爭議中行情暴跌。如今藉政治局新常委排名第2坐穩總理寶座，跌宕起伏，展示了堅如磐石的「習家軍」後台。
儘管接任總理讓不少人意外，但外界一度忽視的是，李強是中共官場上，第一個歷任浙江、江蘇、上海這3個「長三角」省級一、二把手的官員，且都在總書記習近平任內實現，足可想見李強受其賞識的程度。
現任中共上海市委書記的李強，可望在2023年3月舉行的中國全國人大會議被選為中國國務院總理。若是從現職直升總理，將創下1949年中共建政以來，除首任總理周恩來外，唯一未曾擔任副總理就升上總理的黨政官員，成為中共官場的特例。
有分析認為，從現在起到2023年全國人大會議這將近5個月的時間，李強有可能卸任上海市委書記，先轉任中國國務院排名第2至4的副總理「過水」，補足副總理這一必備資歷，再被選為總理，以符合中共黨內慣例。
這就像李強的大老闆習近平2007年10月高升政治局常委前般，先從浙江省委書記調任上海市委書記7個月後再「入常」，補足全黨一把手必備的「直轄市一把手」或「自治區一把手」的資歷。
不過，鑑於習近平在任10年來，逐漸打破黨內用人規律的傳統，加上他賞識李強的程度，李強從上海市委書記直升總理也不是不可能。畢竟，李強能接任上海市委書記，本身就代表習近平對他的賞識。至於上海因疫情封城而爆發的民怨，在習近平及李強看來，應該只是提拔過程中的意外。
1959年生的李強，浙江省瑞安縣（今瑞安市）人，1976年即參加工作，據傳曾在老家瑞安縣農機工廠擔任工人。1978年就讀浙江省立農技學校，畢業後不久就進入基層黨組織，從鎮級的共青團委書記做起，歷任瑞安縣團委書記、中共浙江省永康市委書記，並進入浙江省政府擔任農村工作主管，可說是久經官場的人物。
2002年4月，43歲的李強升任溫州市委書記，開始在官場嶄露頭角。半年後，習近平即從福建省長調任浙江省長，又在1個月後升任浙江省委書記。兩人從此建立工作關係，也讓他進入習近平的視野。果然，2004年11月，李強便調入習近平身邊，擔任浙江省委秘書長，翌年9月又躋身浙江省委常委，且晉為副部級。
習近平2007年3月調任上海市委書記後，李強的升官步伐略見遲緩，直到2011年2月才兼任浙江省政法委書記，但同年11月也升任浙江省委副書記，並繼續兼任上述職務。
2012年11月習近平藉中共18大登上大位，再度開啟李強的晉升之路。同一時間，他先當選候補中央委員，翌月就晉升浙江省長，開始名列地方大員。2016年6月，李強從浙江省長直升經濟更發達的江蘇省委書記，不但讓他首度離開浙江官場任職，仕途更被看好，且被列入「習家軍」要角。
2017年10月中共19大後，已遞補為中央委員的李強果如預期，以「習家軍」身分晉升政治局委員，並隨即接任上海市委書記。成為中共官場上，第1個在浙江、江蘇、上海這3個「長三角」省區輪流當過一、二把手的官員，也是中共官場上難得的資歷。
因此，早在2021年末，中國官場上傳出的下任總理接任人選中，李強就已名列其中，處於領先群。然而，今年3月底上海爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，讓李強頓時捲入暴風中心，各種說法眾說紛紜，讓李強的晉升之路被認為遇上強勁亂流。
流傳得較廣的一種說法是，李強在聽從張文宏等防疫專家的建議下，選擇了「靈活管控」方法，但卻付出了單日上萬人染疫的代價。在中央介入及國務院副總理孫春蘭督軍下，上海先改成了「鴛鴦鍋」式輪封，最後演變成全面封城，李強是「被迫接受」；不過，其他內容不同甚至截然相反的版本，矛頭則反過來指向了李強。
2個多月過去，上海終於解封，此時的李強幾乎成為上海市民的出氣筒，對他先前可能接任總理的傳聞，更是嗤之以鼻。因此，李強一度被認為退出了下任總理的角逐名單。
和先前一度傳聞的另一名總理人選汪洋一樣，李強也是個常和台灣人接觸的中共大員。在長三角台商眼中，李強是個腦筋及身段都靈活的一級地方大員。
一名長三角科技業台商主管告訴記者，在台商們眼中，李強比較像個財經或科技官員，相關領域也能談得頭頭是道，「很容易聊得開」。但骨子裡，李強仍然是個典型在政策上「敢放就敢收」的中共官員。
上海封城的巨大陰影，一度讓李強的仕途看似也蒙上了陰影。但從昨天中共二十大結束，到今天20屆一中全會的結果看來，陰影似乎是外界自找的，在習近平和李強這對老闆和夥計身上，顯然不存在。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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