擔心烏俄戰爭衝擊過量下單，「歐洲用」液化天然氣沒地方儲存、35艘載運船被迫停在海上

文：Taylor Mei

在遭俄羅斯停止天然氣供應後，歐洲面臨的能源危機情勢加劇，也讓當地政府紛紛開始找尋其他的解決辦法。其中，液化天然氣（LNG）被多數國家視為應急的替代能源，但近期在西班牙附近的海域上，卻出現幾艘已經閒置多天的液化天然氣載運船，甚至還有幾艘已經被儲存槽公司拒絕。

歐洲能源供應就靠它，液化天然氣卻仍卡在半路

俄羅斯身為天然氣出口大國，自入侵烏克蘭後，為抗議西方列強對其制裁，祭出切斷對歐洲天然氣的供應以作為報復的手段。然而，天然氣這一斷，對原本希望減少石化燃料使用，但在能源供應上卻又顯得岌岌可危的歐洲地區來說，更是雪上加霜。

歐洲多國尚未進入冬天，就已經出現能源危機，不僅電費等價格節節高升外，能源的缺乏也讓民眾被迫轉向購買木柴、木屑顆粒等燃料，為暖氣等冬天所需設備事先做好準備。

因為光靠燒柴生火可能還不夠，歐洲各國也多半改成進口可以透過遠洋運輸的液化天然氣。只是西班牙當地的液化天然氣儲存槽滿了，滿到有不少載運船無法卸載，只能卡在港口外的附近海域乾等。光是西班牙南部的大港加的斯（Cadiz），就停了15艘重達10萬公噸的載運船。據《西班牙電視台》（TVE）報導，在伊比利亞半島和地中海的海域上，目前至少還有35艘液化天然氣載運船，停在海上等著等待卸貨。

據《德國之聲》（DW）報導指出，西班牙的幾個港口在1月到9月之間，就卸載了超過250艘巨型載運船上的液化天然氣。除了處理不及的問題以外，擔心烏俄戰爭衝擊的過量下單，以及歐洲入秋後的氣溫沒預期中的冷，也都是導致這些液化天然氣在海上卡更久的原因。像是西班牙今（2022）年9月自己國內使用的天然氣等能源量，與去年相比就少了7％左右。

#ForresterShock, LNG tanker edition. "Spain's gas storage facilities are full. So full, in fact, that several huge LNG tankers are unable to unload their cargo and are stuck in a jam outside port terminals on Spain's coasts."https://t.co/1uALOufr0M — oliver beige (@oliverbeige) October 21, 2022

佔歐盟45％的天然氣容納量還是不夠用，西班牙再建倉庫與配氣站

根據西班牙國家天然氣公司（Enagás）統計，國內配氣站與港口存放的液化天然氣量十分龐大，容納量佔了整個歐盟的45％。只是面對如此巨大的存放需求，也讓多個儲存槽的容納量逼近臨界值，一輛又一輛的液化天然氣載運船被拒絕卸載。