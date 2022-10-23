免手續費！11/7起沖繩超過2000家店也能刷悠遊卡，使用辦法、消費上限一次看

（中央社）籌備跨境支付業務許久，悠遊卡公司今（23）日正式宣布，11月7日起日本琉球逾2000商店將可使用悠遊卡消費，以即時匯率換算新台幣扣款，且免收手續費，持超級卡還可用手機直接加值。

悠遊卡公司今天舉辦悠遊卡嗶進琉球啟動記者會，台北市長柯文哲致詞表示，讓台灣走出去、讓世界走進來，悠遊卡跨境支付是很重要的一步，所以今天是個大日子，在延宕2年後，終於能宣布悠遊卡進軍國際首站，就選在日本的琉球。

柯文哲說，隨著疫情趨緩，各國國門逐漸開放，以後不僅台灣人民拿著悠遊卡就能到沖繩、琉球玩，沖繩的朋友也能在當地購買悠遊卡到台灣使用，透過悠遊卡串起台日關係。

柯文哲鼓勵市民多多利用悠遊卡這個「台灣之光」出國看一看，把好的東西學習進來，並期許自己能在12月底挑戰一日來回沖繩無現金之旅。

悠遊卡公司董事長陳亭如指出，在琉球使用悠遊卡比其他支付方式更便利，除了消費當下以即時匯率換算新台幣扣款，還免收手續費，不用多花力氣收銅板或帶著用不完的零錢回台灣。

悠遊卡公司官網可見即時匯率。Photo Credit: 悠遊卡公司官網截圖

誰可以使用？

悠遊卡公司說明，距離台灣飛行距離僅約1.5小時的琉球，是國人海外度假的首選之一，11月7日起，只要本人年滿20歲以上，帶著完成實名登記的悠遊卡，就能在琉球、沖繩超過2000個商店嗶卡消費。

沖繩哪些地方可以用悠遊卡？

悠遊卡公司表示，消費點包含沖繩美麗海水族館內商店、沖繩許田休息站、坂下水產等，還有當地計程車、巴士等大眾運輸交通運具，詳細適用範圍可上悠遊卡公司官網查詢。

《關鍵評論網》實際查詢悠遊卡公司官網，目前並無提供店家名單，經詢問悠遊卡公司，由於合作商家超過2000家，目前沒有提供完整名單，民眾可留意當地商家是否有悠遊卡圖案的立牌或貼紙，如有的話是顯示店家有支援悠遊卡結帳服務。

用悠遊卡付款，有消費上限嗎？

《ETtoday新聞雲》報導，想要在沖繩使用悠遊卡，有2件事情要注意：

第一，不管是一般悠遊卡、悠遊聯名卡、超級悠遊卡都需到悠遊卡官網完成實名制登記，才可以在沖繩使用。

第二，儲值有3種方式，一般悠遊卡需先在台灣完成加值，到當地無法儲值；悠遊聯名卡支援自動加值服務，和一般悠遊卡單筆消費上限都是1500元。超級悠遊卡單筆消費上限提高至1萬元，搭配悠遊付EasyWallet App「悠遊卡加值機」功能，還能隨時隨地幫自己的悠遊卡加值，不需擔心卡片內餘額用罄。

悠遊卡公司指出，只要是本人年滿20歲以上持完成實名制的悠遊卡，包括已實名之一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡皆可使用，在日本合作店家消費，直接以新台幣結算交易，也省去換匯及手續費的麻煩與費用。

至於消費上限也比照辦理台灣規則，為單次新台幣1500元、單日新台幣3000元為上限。

Photo Credit: 悠遊卡公司

而為了慶祝悠遊卡首度跨出國門，悠遊卡公司也特地發行「跨境合作紀念悠遊卡-沖繩版」卡面，該卡為超級悠遊卡，可以隨時以手機EasyWallet APP加值。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺