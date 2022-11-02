《策略轉折點競爭優勢》：服飾商一路走來還算順，直到2007年發生iPhone「手機革命」
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麥奎斯主張，策略轉折點源自系統性的過程，不會是一夕之間突發的轉變，也不是隨機事件，是一點一滴累積而成。它不僅會顛覆事業經營的基本假設，當企業進行轉型時，過去所有可行的制度與流程，都有可能反過來成為變革最大的阻礙。
文：莉塔．岡瑟．麥奎斯（Rita Gunther McGrath）
用途排擠：以服飾為例
在這個人人上網、社群媒體盛行的年代，青少年服飾商拚得十分辛苦。青少年這個族群在數位的世界尤其活躍，幾乎沒有任何東西比網路誘人。憂心忡忡的心理學者、觀察家與行銷人員，稱這種熱愛數位裝置的情形為「成癮」。
大家都在競爭資源庫。青少年服飾必須搶美國家戶用在青少年身上的權衡性支出（discretionary spending）：一般這要看掌控著家庭預算的人，其中青少年和他們的父母都有影響力，看這個人決定要在某段期間把錢花在哪裡。
此時的用途，包括任何可能導致前往購物商場或造訪網站的事，例如：需要打工或休閒用的服飾、需要更新衣櫥、需要適合穿到某個特殊場合的衣服等等。滿足此類需求的消費鏈同時包括線上與線下的商家，由商家提供顧客適合各式情境的衣服。此時利害關係人最重視的屬性與產品有關，包括風格與流行趨勢，而不是整體的顧客體驗。此外，五花八門的零售商在過去數十年間，累積出參與此一市場的必要能力。那些能力通常與傳統限制有關，例如：設計新風格或供貨至店鋪需要多長的時間。
服飾商一路走來還算順，直到2007年發生手機革命，iPhone問世、Android也商品化，家庭預算滿足用途的優先順序完全改變。社群媒體已經站穩腳步，連結的慾望深植人心，不僅給了青少年想連結的理由，也提供連結所需的科技。在某種程度上，連結的用途取代了添購衣服的用途。民眾依舊會買衣服，但如果想成有先後順序的用途，那麼連結用途的重要性大增。
在手機革命過後，原本用在買衣服的資源，如今可能用在別的地方。也就是說對購物者來講，另一條完全不同的消費鏈變得更重要——購物者急於取得的屬性出現變化，提供傳統零售商品的能力也不再那麼重要。轉折點在競技場掀起漣漪。
預測競技場出現的轉變
事後諸葛很容易，問題是如何能預測即將到來的轉折點？
前文提過，如果發生某種改變，造成既有企業的關鍵指摽出現變化，或是創造出全新的類別，關鍵指標完全不一樣，此時競技場已經準備好出現轉折。
以美國青少年為例，在iPhone問世的2007年，市場研究人員發現，青少年本身的消費力約為800億美元，另外父母又多掏1100億替青少年購置其他物品，包括食物、娛樂、衣服與個人護理。如果那些錢是你的組織賴以為生的關鍵資源，你大概會想開始了解，相關消費有可能出現哪些轉變。
零售商關心的青少年族群關鍵指標，一般最重要的是「開學季」。如同觀察者所言：「商店仰賴的基本商業模式，以及零售事業主要也還是一樣，要看開學那幾個關鍵期間的獲利表現。」許多零售商做的假設，依舊與傳統指標密不可分，例如：每平方英尺的銷售額、相較於各時期的同店銷售額等等。大部分的零售商固守那一類的傳統指標，甚至沒看到網路正在帶來的威脅。
然而，零售商如果關注情勢，研究人員早在2007年便指出，網路（確切來講是社群媒體）已經大幅影響青少年如何利用時間。研究人員發現，青少年正在把行之有年的交友行為（和朋友講電話、一起玩），轉移到社群網站與網路。《華盛頓郵報》（Washington Post）的青少年購物習慣報導發現，即便2007年的青少年依舊會在實體店購物，他們經常用手機和朋友商量要買什麼，看看買某樣產品好不好。《華盛頓郵報》採訪的青少年指出對她來講，衣服的功能是讓身旁的朋友認識她。「我想讓他們稍微多知道一點我是什麼樣的人。」那位受訪者表示：「而且我很自豪。」奇妙的是，衣服理論上替她做的事，今日輕鬆被科技取代。
青少年與穿著打扮的關係，以及青少年和購衣體驗之間的關係，出現重大轉變。到了2014年，原本的微弱訊號不再微弱。事實上，等《華爾街日報》的分析出爐時，重大轉折顯然已經來臨。《紐約時報》2014年的報導〈上網比學院風重要〉（More Plugged-In Than Preppy）提到的態度，讓所有瞄準青少年的零售商心驚膽顫：
16歲的紐約人達米可（Olivia D’Amico），和姊姊、朋友在霍利斯特服飾（Hollister）購物。「衣服對我來講不再那麼重要。」奧莉薇亞表示：「我有一半的時候，不再購買任何有牌子的東西，改買仿冒的馬汀靴（Doc Martens），因為對我來講根本沒差。」奧莉薇亞花在科技上的錢八成更多，她表示自己喜歡「保持連結」。
某位沮喪的零售分析師談到，他是如何和青少年受眾聊下一波的時尚潮流。「你試著讓青少年講出什麼東西才潮、他們興奮要買什麼衣服，但講著講著，他們的話題又回到iPhone 6。你試著要他們聊小可愛（短版上衣），好好談一談高腰褲，但最後對話又繞回來。」
研究人員試圖了解青少年的消費模式。他們訝異相較於買衣服，青少年花在食物的金額增加，但他們買吃的（例如：麥當勞），只是為了使用餐廳提供的免費Wi-Fi（再次是用手機上網）。
或許對主攻青少年的零售商來講，最重要的是網路交流隱藏的意涵。青少年把照片放上Instagram、Facebook或甚至是Twitter等平台，而你每張照片都穿同樣的衣服？太遜了。
這股潮流甚至影響到時裝週與傳統的時尚秀等時尚活動。伸展台上的風格搶先播送到全球受眾面前，等店內終於能買到那些衣服，潛在的購物者感到那種風格已經「過時」。這種現象叫什麼？這叫「產品疲勞」（Product fatigue），就像這樣：
唐寧（Ken Downing）是尼曼馬庫斯百貨公司（Neiman Marcus）的時尚總監。唐寧提到，他最近給顧客看一件才剛下貨車、最新的1萬1000美元刺繡外套。沒想到顧客皺起鼻子問：「你們有沒有賣新一點的款式？」唐寧回答：「可是這件昨天才到。」然而早在先前的 10月，顧客已經在網路上看過那件衣服。
所以，讓我們來看對青少年零售商來講，關鍵指標的連動發展，帶來了什麼樣的影響。首先，隨著電子商務生態系統益發成熟，潛在的顧客不只期待能在網路上買到任何想要的東西，還要手機就能下單。此外，不論是線上購物或親自到實體店面，顧客期待品牌提供一致的購物體驗。第二，今日已經有幾乎是人手一台的裝置，目標受眾裡的多數顧客都有那台裝置。第三，隨著社群媒體興起，人們愈來愈重視經營網路形象，也因此從前問題沒那麼大，但如今同一件衣服重複出現太多遍不太好。總而言之，對傳統零售商來講，轉折點看起來是糟糕的消息。
在轉折點表現良好
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。