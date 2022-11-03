《歷史的轉換期9：1861年．改革與試煉的時代》：為什麼義大利剛統一不久，就有大量民眾想要移民國外？

文：北村曉夫

義大利統一與移民

移民大國義大利

雖然過程一波三折，最終義大利還是形成了統一的國家。政治領袖所面臨的下一個難題，是如何讓義大利成為一個名副其實的民族國家，正如同「我們已經創造了義大利，現在我們必須創造義大利人」所說的，關鍵在於如何讓民族意識在民眾的心中扎根。然而在這個時期，原本應該組成「民族」的義大利民眾卻開始大量外流。

早在尚未統一的十九世紀前期，義大利諸國就有不少民眾移居國外。這些人來自中北部的利古里亞、托斯卡尼等地區，大多是工匠或農民。這些移民只有少部分是移居至法、英等歐洲國家，大部分是前往美國及南美洲諸國，繼續從事工匠或農耕工作。值得一提的是，有少數人是基於政治因素才逃離義大利，這一點反映出了當時的政治局勢。

這些人雖然數量不多，但大部分是高知識分子，在逐漸形成的義大利移民社群裡往往能成為領導者。因政治活動而在一八三四年遭薩丁尼亞王國判處死刑的加里波底之所以選擇逃往南美洲，也是因為他在南美的義大利流亡者社群裡有人脈關係。移民雖然大多來自義大利中北部，但也有少數來自南部，例如西西里島出身者在突尼西亞等北非地區及美國南部（如路易斯安那〔Louisiana〕）都建立了小規模移民社群。

不過進入一八七○年之後，義大利人口外移的規模跟過去截然不同。根據義大利政府自一八七六年開始的移民統計，從一八七六年到一九二五年的五十年之間，有多達一千六百六十三萬名義大利人移居國外。移民現是在一八九五年之後尤其顯著增加，光一九一三年這一年的外移人口數就高達八十四萬人。進入一九一四年之後，外移人口有增無減，若不是後來爆發了第一次世界大戰，一九一四年的外移人口數很可能會超越一九一三年。而義大利的總人口在一九○一年只有三千三百萬左右，由此可看出義大利的移民規模有多麼龐大。

Photo Credit: 臺灣商務提供

移民約八成為男性，十五歲以上的成年人占了七成。初期大多來自義大利北部，但自一八九○年代之後，來自義大利南部的移民者大量增加，進入二十世紀後比例已達到將近一半。移民前往的國家，比例最高的是美國（整體的二九％），其次是法國（一六％）、阿根廷（一三％）、瑞士（九％）、奧匈帝國（九％）、巴西（八％）、德國（七％）。移居地包含了歐洲及南北美洲等地區，可說是義大利移民的特色之一。來自義大利北部的移民大多留在歐洲，義大利南部的移民則大多前往南北美洲。

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移民的理由

為什麼義大利才剛統一不久，就有大量的民眾想要移民至國外？一八七○年代的大量移民，多半來自於義大利中北部的阿爾卑斯、亞平寧山脈（Appennini）周邊的山區及丘陵地帶。這裡的農地在整個十九世紀因為均分繼承的關係，被瓜分得相當零碎。不管是自耕農還是佃農，都只能在小範圍的零碎土地上耕種，光靠農產品無法維持生計，因此農民為了貼補家用而從事各種副業的狀況逐漸成為常態。典型的副業包含紡織、林業及採石等，此外也有不少人到鄰近地區工作。

例如趁著收穫時節的前後空檔，到平原地區幫忙收割農作物，或是參與道路、橋梁的施工。但到了十九世紀後期，紡織及林業等副業都因為紡織業的機械化及木材、木炭的需求量降低而衰退。隨著可選擇的副業種類減少，需移動至其他地區的副業變得相形重要。一但民眾為了找工作而移動的距離越來越長，最後的結果就是前往外國尋找工作機會，移民潮便在這樣的局勢下相應而生。

像這樣為了從事副業而移民，最有名的例子就是托斯卡尼地區的盧卡縣（Lucca），當地居民經常遊走於各國，兜售小型的木雕聖像。盧卡縣是內陸縣，縣內丘陵眾多，因此很多人會以雕刻基督教聖人的木像為副業。這些人會在各地行商，順便販賣自己雕刻的聖像，早在十九世紀前期，他們的行商範圍便已遠及法國。當然，這種「小聖像商人」在移民至法國的義大利人當中只占一小部分，但由於販賣的商品極為特殊，因此成為法國人眼中最具象徵性的義大利移民。

以下再舉另一個例子。位於阿爾卑斯山脈溪谷的皮埃蒙特地區比耶拉（Biella），有一群工人相當有名。這個地區打從十六世紀起，就有一群磚瓦工人及採石工人，參與米蘭大教堂的興建工程。十九世紀初期拿破崙統治時代，這裡也有許多工人參與了塞尼山（Mont Cenis）與辛普倫山（Simplon）的道路及隧道工程。剛開始時，這些工人的工作地點主要為鄰近的阿爾卑斯地區。但在專業分工下，這些工人各自成為水泥工、灰泥工、窗框工等擁有專業技術的工人，工作地點也慢慢擴張至瑞士、法國等國家。到了十九世紀末期，他們的工作地點已不再侷限於歐洲境內。美國、阿根廷、南非、阿拉伯半島及東南亞等地都有他們的就業市場。

自從義大利中北部山區及丘陵地帶出現大規模的移民潮之後，義大利南部的山區及丘陵地帶也跟著出現了移民潮。這裡的農民也跟中北部山區的農民一樣，只能在零碎的土地上經營農業，必須經營各種副業維生。除了前往平原地區協助收割農作物之外，還有參與河川護堤工程、挖掘灌溉水道、修築籬笆等等，這些副業都伴隨著地點的移動。

但到了一八六○年代，有幾種副業逐漸沒落，基本的原因跟中北部大同小異。不過也有南部獨有的問題，那就是盜賊集團在地方上作亂，反抗統一政府，造成農村荒廢。為了取代陷入危機的副業，農民們大多選擇移民至南北美洲。為什麼他們不選擇歐洲境內而選擇南北美洲，理由並不明確，僅知道有一些曾移民南北美洲的人回來分享了經驗，誘使更多人移民至南北美洲，移民的規模因而逐漸擴大。