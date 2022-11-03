《歷史的轉換期9：1861年．改革與試煉的時代》：為什麼義大利剛統一不久，就有大量民眾想要移民國外？
我們想讓你知道的是
一八七○年代的大量移民，多半來自於義大利中北部的阿爾卑斯、亞平寧山脈周邊的山區及丘陵地帶。這裡的農地在整個十九世紀因為均分繼承的關係，被瓜分得相當零碎。不管是自耕農還是佃農，都只能在小範圍的零碎土地上耕種，光靠農產品無法維持生計，因此農民為了貼補家用而從事各種副業的狀況逐漸成為常態。
文：北村曉夫
義大利統一與移民
移民大國義大利
雖然過程一波三折，最終義大利還是形成了統一的國家。政治領袖所面臨的下一個難題，是如何讓義大利成為一個名副其實的民族國家，正如同「我們已經創造了義大利，現在我們必須創造義大利人」所說的，關鍵在於如何讓民族意識在民眾的心中扎根。然而在這個時期，原本應該組成「民族」的義大利民眾卻開始大量外流。
早在尚未統一的十九世紀前期，義大利諸國就有不少民眾移居國外。這些人來自中北部的利古里亞、托斯卡尼等地區，大多是工匠或農民。這些移民只有少部分是移居至法、英等歐洲國家，大部分是前往美國及南美洲諸國，繼續從事工匠或農耕工作。值得一提的是，有少數人是基於政治因素才逃離義大利，這一點反映出了當時的政治局勢。
這些人雖然數量不多，但大部分是高知識分子，在逐漸形成的義大利移民社群裡往往能成為領導者。因政治活動而在一八三四年遭薩丁尼亞王國判處死刑的加里波底之所以選擇逃往南美洲，也是因為他在南美的義大利流亡者社群裡有人脈關係。移民雖然大多來自義大利中北部，但也有少數來自南部，例如西西里島出身者在突尼西亞等北非地區及美國南部（如路易斯安那〔Louisiana〕）都建立了小規模移民社群。
不過進入一八七○年之後，義大利人口外移的規模跟過去截然不同。根據義大利政府自一八七六年開始的移民統計，從一八七六年到一九二五年的五十年之間，有多達一千六百六十三萬名義大利人移居國外。移民現是在一八九五年之後尤其顯著增加，光一九一三年這一年的外移人口數就高達八十四萬人。進入一九一四年之後，外移人口有增無減，若不是後來爆發了第一次世界大戰，一九一四年的外移人口數很可能會超越一九一三年。而義大利的總人口在一九○一年只有三千三百萬左右，由此可看出義大利的移民規模有多麼龐大。
移民約八成為男性，十五歲以上的成年人占了七成。初期大多來自義大利北部，但自一八九○年代之後，來自義大利南部的移民者大量增加，進入二十世紀後比例已達到將近一半。移民前往的國家，比例最高的是美國（整體的二九％），其次是法國（一六％）、阿根廷（一三％）、瑞士（九％）、奧匈帝國（九％）、巴西（八％）、德國（七％）。移居地包含了歐洲及南北美洲等地區，可說是義大利移民的特色之一。來自義大利北部的移民大多留在歐洲，義大利南部的移民則大多前往南北美洲。
移民的理由
為什麼義大利才剛統一不久，就有大量的民眾想要移民至國外？一八七○年代的大量移民，多半來自於義大利中北部的阿爾卑斯、亞平寧山脈（Appennini）周邊的山區及丘陵地帶。這裡的農地在整個十九世紀因為均分繼承的關係，被瓜分得相當零碎。不管是自耕農還是佃農，都只能在小範圍的零碎土地上耕種，光靠農產品無法維持生計，因此農民為了貼補家用而從事各種副業的狀況逐漸成為常態。典型的副業包含紡織、林業及採石等，此外也有不少人到鄰近地區工作。
例如趁著收穫時節的前後空檔，到平原地區幫忙收割農作物，或是參與道路、橋梁的施工。但到了十九世紀後期，紡織及林業等副業都因為紡織業的機械化及木材、木炭的需求量降低而衰退。隨著可選擇的副業種類減少，需移動至其他地區的副業變得相形重要。一但民眾為了找工作而移動的距離越來越長，最後的結果就是前往外國尋找工作機會，移民潮便在這樣的局勢下相應而生。
像這樣為了從事副業而移民，最有名的例子就是托斯卡尼地區的盧卡縣（Lucca），當地居民經常遊走於各國，兜售小型的木雕聖像。盧卡縣是內陸縣，縣內丘陵眾多，因此很多人會以雕刻基督教聖人的木像為副業。這些人會在各地行商，順便販賣自己雕刻的聖像，早在十九世紀前期，他們的行商範圍便已遠及法國。當然，這種「小聖像商人」在移民至法國的義大利人當中只占一小部分，但由於販賣的商品極為特殊，因此成為法國人眼中最具象徵性的義大利移民。
以下再舉另一個例子。位於阿爾卑斯山脈溪谷的皮埃蒙特地區比耶拉（Biella），有一群工人相當有名。這個地區打從十六世紀起，就有一群磚瓦工人及採石工人，參與米蘭大教堂的興建工程。十九世紀初期拿破崙統治時代，這裡也有許多工人參與了塞尼山（Mont Cenis）與辛普倫山（Simplon）的道路及隧道工程。剛開始時，這些工人的工作地點主要為鄰近的阿爾卑斯地區。但在專業分工下，這些工人各自成為水泥工、灰泥工、窗框工等擁有專業技術的工人，工作地點也慢慢擴張至瑞士、法國等國家。到了十九世紀末期，他們的工作地點已不再侷限於歐洲境內。美國、阿根廷、南非、阿拉伯半島及東南亞等地都有他們的就業市場。
自從義大利中北部山區及丘陵地帶出現大規模的移民潮之後，義大利南部的山區及丘陵地帶也跟著出現了移民潮。這裡的農民也跟中北部山區的農民一樣，只能在零碎的土地上經營農業，必須經營各種副業維生。除了前往平原地區協助收割農作物之外，還有參與河川護堤工程、挖掘灌溉水道、修築籬笆等等，這些副業都伴隨著地點的移動。
但到了一八六○年代，有幾種副業逐漸沒落，基本的原因跟中北部大同小異。不過也有南部獨有的問題，那就是盜賊集團在地方上作亂，反抗統一政府，造成農村荒廢。為了取代陷入危機的副業，農民們大多選擇移民至南北美洲。為什麼他們不選擇歐洲境內而選擇南北美洲，理由並不明確，僅知道有一些曾移民南北美洲的人回來分享了經驗，誘使更多人移民至南北美洲，移民的規模因而逐漸擴大。
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
我們想讓你知道的是
當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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