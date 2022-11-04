蔡秀菊《四年級前段班》：當年老師處罰學生的方式，比起滿清十大酷刑不遑多讓
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當年老師處罰學生的方式比起滿清十大酷刑不遑多讓。雞毛撢子的藤條彈性好，是老師的最愛，常常有同學被打到大腿皮開肉綻。另一招是叫學生張開五根手指頭，老師用一枝鉛筆交叉穿過手指，再用力握緊學生的五根指頭，不會痛到屎滾尿流才怪。
文：蔡秀菊
小學惡補夢魘
國小五、六年級有如從天堂掉入地獄。日復一日的惡性補習，每天只上國語、算術，放學後還要留在學校讀到晚上六點才能回家。老師每天規定的習題，即使理解力好的學生也要寫到深夜十一點過後，更何況那些資質較差的同學 。
五、六年級老師姓王，剛從師專畢業。不知是教學認真還是太閒，課外補習結束後，他都不直接回下湳里的家，經常騎單車在街上蹓躂，不是到學生家做突擊檢查，就是去找家長閒聊。
「我家阿海不愛讀書，拜託老師對他嚴一點，不聽話儘管修理沒關係。」蔡秀菊好痛恨家長說出這種話。
王老師規定班上同學每天清晨七點到校考試，國語、算術輪流考，他事先交代當班長的蔡秀菊發考卷、改考卷、檢討考卷，根本不須在場督導，王老師上課時只負責用藤條鞭打學生手心或屁股。
「王清和80分，李明宏95分，鍾明珠96分……，出來！」王老師先唸出一批名單，被叫到的同學立刻出列，在講台前一字排開，男生屈身向前，女生彎腰兩手往前拉緊裙角。
考不到滿分，少一分打一下，王老師藤條一抽，屁股馬上出現一條條紅色血痕，同學被打得齜牙咧嘴，面孔扭曲也不敢哼唉。
王清和最可憐，每一次他都被打得最多下。有一天，他照例被叫到講台前，老師藤條一揮，「噗︱噗︱」發出有如打到棉被的聲響。
「褲子脫掉！」王老師喝令。
王清和立時露出一張苦瓜臉，慢慢解開褲頭鈕扣。
「動作快一點！」第二聲喝令，王清和褪下短褲瞬間，一塊抹布「叭答」掉到地上。
「你竟敢欺騙老師，可惡！」可憐的王清和被王老師打得滾在地上哀嚎求饒，內褲尿濕一片。
西寧國小和清水國小的五、六年級老師都在比賽學生考上清水中學、台中一中、台中女中的人數。清水中學被稱為海線第一學府，是海線由北到南的頭份、後龍、通霄、苑裡、大甲、大安、清水、沙鹿、龍井、大肚等鄉鎮公認的明星學校。
兩校的高年級學生在街上碰面時，最喜歡互相交換情報，兩校高年級老師的一言一行都逃不過學生之間的口耳相傳。清水國小有一位老師在教室放一張躺椅，補習時間他都躺在上面看武俠小說，等到班長訂正考卷完畢，他就拿出藤條開打，那位老師打學生很「粗殘」，被教到的學生恨之入骨，卻沒聽見家長有任何異議。
當年老師處罰學生的方式比起滿清十大酷刑不遑多讓。雞毛撢子的藤條彈性好，是老師的最愛，常常有同學被打到大腿皮開肉綻。另一招是叫學生張開五根手指頭，老師用一枝鉛筆交叉穿過手指，再用力握緊學生的五根指頭，不會痛到屎滾尿流才怪。或者命令學生把兩隻手掌平貼書桌，老師拿一枝鉛筆在手背上像擀麵皮般來回滾動，如果地上有洞，蔡秀菊心想被體罰的同學一定恨不得鑽到地洞裡面。其他如交互蹲跳、蜈蚣走路、在走廊做青蛙跳、跪地兩手高舉座椅等等，無奇不有。
惡補成風的年代，補習費一個月四十五元，還要額外繳很多買測驗卷、參考書的錢。老師一個月的薪水大約五百元，一班有五十個學生補習，額外收入等於薪水的四倍，難怪教育廳即便三申五令老師不得「養鴨子」，老師還是「上有政策下有對策」。
蔡秀菊讀到國小五年級時，台視楊麗花電視歌仔戲風靡全島，連惡補中的小學生也沉迷其中。但電視機屬奢侈品，小學生往往藉作功課名義到有電視機的同學家，當楊麗花的歌仔戲節目開播，左鄰右舍大人小孩全聚集在電視機前觀賞，好像在看小型的野台戲。
那時候的民間拜拜特別多，神明誕辰、中元普渡、作醮，每一庄里的日期不同，幾乎每隔十天半個月就有拜拜。每逢村里拜拜，家長都誠心誠意地邀請老師到家裡做客。
王老師的班上學生最怕家長邀請老師到家裡吃拜拜，家長喜歡趁機向老師告狀：「貪玩不寫功課」、「廟會時成群結伴去看野台戲」、「每晚都到同學家看電視連續劇」……，不一而足。
王老師嚴格規定學生不准去看廟會的野台戲，他吃完拜拜就到每一間廟宇巡邏，哪個倒楣鬼被他撞見，隔天上課包準吃「竹筍炒肉絲」、罰交互蹲跳或兩手高舉椅子跪一、兩個小時，跪到雙手發抖膝蓋麻痺。
社會課教學生做人要誠實正直，蔡秀菊讀的課外讀物也常有這類故事，所以蔡秀菊從小就非常信守這個原則，她最看不慣投機取巧的人。班上有位陳淑女家裡很有錢，卻經常功課寫不完，後來乾脆花錢請同學幫忙寫作業，蔡秀菊一直想找機會教訓陳淑女，終於讓她等到這一天。
全校師生去鎮上的光明戲院看電影，蔡秀菊故意不繳錢留在教室自習。
「老師，有人把我的作業簿撕破了！」同學們看完電影回學校，陳淑女翻開書包，馬上大哭，舉手向王老師報告。
「是誰撕破陳淑女的簿子？」王老師氣得大聲詢問。
「是我，誰叫陳淑女的作業都讓同學幫她寫！」蔡秀菊理直氣壯地站起來。
王老師非常疼愛蔡秀菊，遇到這種情形，一時不知道該處罰誰才合理，這件事後來就不了了之。
王老師常買簿子、鉛筆獎賞考試成績好的同學，蔡秀菊拿的獎品最多。每次小考時，王老師喜歡在學生的座位間走動，一方面看同學作答情形，一方面防止同學帶小抄或偷看。他看到寫的不錯的同學，會習慣性地摸摸學生的頭或後頸讚許說：「很好，很好！」
有一個秘密蔡秀菊從未告訴任何人，那時候蔡秀菊很討厭別人碰觸她的身體，她又不能直接向老師抗議，這樣一忍再忍，就在國小六年級快畢業前爆發了，蔡秀菊把王老師送給她的筆記簿獎品全部撕破丟進焚化爐，不巧被班上同學看到，有人馬上去向王老師打小報告。
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
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李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。