強森宣布退出保守黨魁選舉，前財相蘇納克24日可望成英國新首相
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強森說，現在最好的作法或許是他宣布棄選並支持勝選者。不過，他疑似再次在發言結尾預留伏筆，指出他有自信能貢獻良多，但「現在」恐怕不是正確時機。近日曾有親近強森的人表示，強森現在試圖回鍋「太早了」，應稍安勿躁，等到明年秋天，保守黨就會被情勢逼到「跪著來求」強森。
（中央社）22日緊急返國、角逐執政保守黨黨魁大位的英國前首相強森（Boris Johnson）昨（23日）晚宣布退選。黨魁熱門人選前財相蘇納克（Rishi Sunak）已獲逾4成黨籍國會議員支持，可望24日直接獲宣布為英國新首相。
根據保守黨20日發布的黨魁選舉新規則，有意競選的黨籍國會議員需獲至少100位同僚提名，提名將於倫敦時間24日下午2時截止。若屆時僅一位參選人達提名門檻，此人將自動成為黨魁（執政黨黨魁即為首相），不需交由一般黨員投票確認。
蘇納克率先於21日達標，目前公開表態支持他的同僚已超過140人，占總計357人的全體保守黨國會議員逾4成。
根據強森昨晚的說法，有102位黨籍國會議員支持他回鍋。他曾稱自己再次角逐黨魁是為了國家利益。
但他昨晚指出，很遺憾，他發現爭取回歸唐寧街10號首相官邸不是正確的事。
強森發表聲明，提到兩年多前曾帶領保守黨在大選取得強勢多數，他相信自己可望於2024年為保守黨再次帶來勝利，而一旦黨魁選舉進入一般黨員投票階段，他有自信可贏得多數黨員支持。
不過聲明指出，令人遺憾的是，「除非能在國會確保黨的團結一致」，否則首相將難以有效治理。強森坦言，雖然他曾與蘇納克及另一位參選人、保守黨下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）接洽、期待3人能為了「國家利益」團結合作，各方終究談不攏。
強森說，現在最好的作法或許是他宣布棄選並支持勝選者。不過，他疑似再次在發言結尾預留伏筆，指出他有自信能貢獻良多，但「現在」恐怕不是正確時機。
近日曾有親近強森的人士告訴親保守黨大報《每日電訊報》（Daily Telegraph），強森現在試圖回鍋「太早了」，應稍安勿躁，等到明年秋天，保守黨就會被情勢逼到「跪著來求」強森。
因「派對門」等醜聞在7月遭逼宮下台的強森，7月20日任內最後一場國會「首相答問」曾引用電影《魔鬼終結者2：審判日》經典台詞，宣告「後會有期，寶貝」（And hasta la vista, baby），引發各界臆測。
強森在一般黨員之間的人氣至今依然不可小覷，但在國會的支持度明顯遜於蘇納克。下議院至今仍在調查他是否曾就「派對門」應詢時刻意誤導國會。這意味就算他本月順利「回鍋」，可望年底出爐的國會調查結果也有可能迫使他再度卸下首相一職。
儘管強森有國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、外交大臣柯維立（James Cleverly）、運輸大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）等內閣高階官員支持，在因財政、經濟問題而政壇紛亂的英國，多數保守黨國會議員顯然寧願選擇作風相對沉穩的蘇納克。
更何況，蘇納克在今（2022）年夏天黨魁選舉期間曾準確預測對手特拉斯（Liz Truss）的財稅、經濟政見可能導致災難。當時批評蘇納克「唱衰」英國的特拉斯，在9月6日上任後，不到50天就被迫宣布下台，成為英國史上最短命首相。
根據多項民意調查結果，過去幾個月以來，在幾位曾競逐黨魁大位的保守黨國會議員及官員之間，蘇納克持續是最獲中間或他黨選民肯定的人選之一；而在保守黨圈子之外，多數選民對強森觀感不佳。
面對不得晚於2025年1月舉行的下一場大選，以及最大在野黨工黨過去數週持續在各項民調勝出保守黨超過30個百分點，把賭注押在不確定是否已「改過自新」的強森、寄勝選希望於「強森2.0」，政治風險恐怕太高。
保守黨黨魁選舉新規則對強森也不太有利：就算跨越100人提名門檻、取得與其他候選人競爭的資格，在進入一般黨員投票階段前，國會議員還可再投票一次，向一般黨員傳達多數國會議員的屬意人選、供黨員參考。考量強森在國會與一般黨員間的人氣差距，這項機制的用意恐怕是不言自明。
另一位參選黨魁的摩丹特目前僅獲不到30位國會議員公開表態支持，但她堅持不退選。她呼籲強森表態支持她，這將有助於集中企圖阻擋蘇納克入主唐寧街的國會議員選票。
蘇納克辭職引發多名官員求去被視為強森7月被迫下台的關鍵因素。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
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極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
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從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
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2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫