TNL+ 2022/10/24,
國際

與其當砲灰不如先落跑：北韓勞工赴俄打工，聽聞將被派往烏東俄佔區後逃逸無蹤

與其當砲灰不如先落跑：北韓勞工赴俄打工，聽聞將被派往烏東俄佔區後逃逸無蹤
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

北韓勞工在俄羅斯的工作待遇卻不甚理想，據《英國廣播公司》（BBC）於2019年揭露，北韓公民在俄羅斯的平均月薪為415美元，這份薪水比俄羅斯人民的平均月工資還少40％，且為了增加北韓政府外匯收入，每位北韓勞工還須上繳至少一半的工資給政府。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

隨著俄羅斯在烏克蘭戰場失利，越來越多於俄國境內就業的北韓營建業勞工，在聽聞其將被派往俄羅斯控制的烏克蘭東部及南部地區工作後，選擇直接「落跑」。

據《自由亞洲電台》（RFA）報導，由於這些北韓籍營造工人，擔心自己到了俄羅斯在烏克蘭的佔領區後，生命安全恐因戰火受到嚴重威脅，才會發生大批勞工逃離工作岡位，並藏匿於俄羅斯境內等情事。

「現在俄羅斯的工地，已經找不太到北韓的建築工人了。這些勞工在得知自己將被移轉到烏克蘭的衝突地區工作、且北韓政府表示要在2022年9月底前集中並發配他們後，許多人就選擇逃跑了，不要說建築工人，就連工地管理人員或主管，其實也想要一起逃離。」一位北韓裔俄羅斯籍的消息人士在匿名接受《自由亞洲電台》訪談時如此說道。

該位不願具名的消息人士也指出，由於烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）近期須進行大量的重建工作，因此才會需要北韓籍營造工人前往支援，以此補足嚴重不足的勞動力。

「在俄羅斯工作的北韓勞工，其實很清楚俄羅斯於2022年2月下旬，入侵烏克蘭的行徑，儘管平壤當局能有效控制其境內的媒體報導此事，但政府無法輕易控制其海外的公民，獲取這些資訊的管道。」此消息人士補充提及。

另一名匿名受訪者則提到，位於俄羅斯濱海邊疆區的首府海參崴（Vladivostok，俄羅斯稱「符拉迪沃斯托克」），其境內的建築工地已空無一人，就連負責管理工地的幹部也早已逃離，主因是部分經管人員擔憂，大量的北韓勞工逃跑後，其將有可能面臨遭平壤當局究責的窘境。

為何俄羅斯境內有大量的北韓勞工？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

最新發展：