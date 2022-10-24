加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線，台灣勇士呂子豪分享戰時生活
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呂子豪抵達基輔後發現，整個首都市區道路全都擺滿拒馬、沙包，有能力的人都已前往難民營躲避戰事，城裡只剩老人與小孩留守；當時他還未加入兵團，只是穿著防彈背心去發放物資。為了幫助更多人，呂子豪幾經思考後決定報名兵團。
（中央社）俄烏戰爭持續，來自桃園的呂子豪，原本只想去發物資幫助難民，最終加入國際志願軍並曾赴烏東戰略要地伊久姆（Izium）前線作戰，從軍3個月還遇到同單位志願軍為搶回同袍遺體而犧牲；他說，一名外國人願意用生命保護其他國家，「我覺得他很偉大」。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日對烏克蘭展開全面入侵。全民國防教育射擊中心下午在新北市舉行「烏克蘭戰壕中的台灣人分享會」，由志願戰士呂子豪進行戰地影音解說。
今（2022）年34歲的呂子豪，3月22日抵達烏克蘭、6月22日離開，整整待了3個月。他回憶勇赴烏克蘭的動機時說，俄烏戰爭後，在網路上看到一些影片，覺得難民很可憐，想去幫助他們；一開始只想去送物資，遂自掏腰包買了耳塞、充氣枕頭、暖暖包、奶粉等，滿滿30公斤的物資。
由於烏克蘭基輔國際機場在戰事初期已被俄軍轟炸，加上俄軍部隊經白俄羅斯大舉南侵欲進逼首都基輔，呂子豪表示，他當時只能先飛到波蘭，再進入烏克蘭。
他說，抵達基輔後發現，整個首都市區道路全都擺滿拒馬、沙包，有能力的人都已前往難民營躲避戰事，城裡只剩老人與小孩留守；當時他還未加入兵團，只是穿著防彈背心去發放物資。
為了幫助更多人，呂子豪幾經思考後決定報名兵團。在歷經層層篩選後，加入由各國志願者組成的「烏克蘭領土防衛國際軍團」，所屬隊伍約有100多人，只有他一人是台灣人。
國際軍團並非加入就立即作戰，由於各國槍枝裝備不同，還要先行訓練。呂子豪透露，受訓1個月期間，主要是練習各式槍枝大部分解保養、投擲手榴彈、操作刺針飛彈及基礎醫療等訓練。
戰爭無國籍之分，志願軍一樣要到前線。烏東運輸補給要地伊久姆，在俄烏戰爭初期，即是俄羅斯亟欲攻占的重要據點，在俄軍輪番砲轟後拿下，直至9月初烏軍大反攻，才從俄軍手中奪回，事後還在當地發現平民塚。
呂子豪就曾跟著軍隊移防到伊久姆，並駐紮在學校，親自感受到前線戰地緊張氣氛。他表示，武器裝備都很齊全，各式槍枝、彈藥都有，拿得動都可以拿；因為戰爭時期在最前線，「只要會扣扳機就好，打不打得到、是其次」。
呂子豪說，剛到前線時，要先熟悉重武器，因處於防守狀態，沒事就是挖戰壕、設置武器庫；在烏克蘭3個月都是睡地板，野外作戰是吃口糧，如果在基地則會有民眾主動煮罐頭、肉泥給大家吃。
身處戰地、所有思維都是「生死思考」。呂子豪回憶說，就算人在室內休息時，窗戶也都要貼起來，一點光都不能透出去，否則被俄軍發現就可能會被炸掉，且當時天氣很冷，睡地板都要鋪瑜珈墊；因為當地沒有水，只能用濕紙巾擦澡，許多民宅都被轟炸，難民唯一帶走的只有棉被。
戰爭很殘酷，呂子豪也親身感受到何謂「同袍情」，他所處的單位就有一名哥倫比亞籍志願軍，為了要將另名法國人的遺體搶回來，結果途中遇到坦克就犧牲了，「用自己的生命去保護其他國家，我覺得他很偉大」。
至於當志願軍是否有薪資，呂子豪透露，加入國際志願軍時會先簽約、帶他們去辦銀行卡，烏克蘭政府答應會發薪水，但不知為何錢一直沒匯；他笑說，「我就是要去幫助別人，有錢的話我可以幫更久，沒有也沒關係」。
此次烏克蘭行程包含機票、物資等，呂子豪花了新台幣14、15萬元左右；由於怕家人擔心，他出發前都不敢跟家人講，直到回台後家人才知情。
談及烏克蘭行的紀念品，呂子豪在分享會出示一面烏克蘭國旗，這是烏克蘭政府送給對烏國有幫助的人，他則請隊友在國旗上簽名留念。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！